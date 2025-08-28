كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 01:10 مساءً - في موسم تغمره أشعة الشمس وألوان الحيوية، تدعوكِ صانسيلك لتتألّقي بإطلالة استثنائية من الرأس حتى القدمين مع إطلاق مجموعتها الجديدة Luminous 100، في تعاون صيفي ساحر مع علامة النظارات الشهيرة Lenskart.

هذه المجموعة الفريدة لا تقتصر على العناية بالشعر فحسب، بل تمتد لتكون تجربة متكاملة من التألّق والجمال، حيث تكشف صانسيلك عن خمسة منتجات مبتكرة مصمّمة خصيصًا لمنح شعرك إشراقة تدوم حتى 100 ساعة.

اللمعان في كل خصلة

تتضمّن مجموعة Luminous 100 شامبو، بلسم، ماسك، كريم يُترك على الشعر، وسيروم، جميعها بتركيبة مدعّمة بـالجلايكول وفيتامين C، لنتيجة أكثر حيوية ولمعاناً. لا تكتفي هذه المنتجات بإضفاء البريق على شعرك، بل تثبّت هذا اللمعان ليبقى الشعر مشرقًا ونابضًا بالحياة.

تعاون أيقوني مع Lenskart

احتفالًا بإطلاق المجموعة، تدخل صانسيلك في شراكة مرحة مع Lenskart لتقديم نظارات شمسية وردية بعدسات ملوّنة، مستوحاة من روح مجموعة Luminous 100. الهدف؟ مساعدتك على التألق بمظهر يعكس شخصيتك ويواكب أسلوب جيل Z المحبّ للتجديد والتميز.

فمن خلال هذا التعاون، يحصل العملاء على فرصة لاختبار تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الجمال، الموضة، والابتكار.

تعاون لامع بين صانسيلك وLenskart يقدّم تجربة جمال غير مسبوقة - الصورة من العلامة

العرض الخاص والتجربة داخل المتاجر

من 29 أغسطس وحتى 25 سبتمبر، يمكن للعملاء الاستفادة من هذا التعاون الحصري في المتاجر أو عبر الإنترنت. ومع كل عملية شراء من النظارات الشمسية الوردية المميزة، سيحصل المتسوّقون على المجموعة الكاملة من صانسيلك Luminous 100 – روتين كامل للعناية بالشعر يضمن لك إطلالة لامعة لا تُنسى.

كما تدعو صانسيلك عملاءها للمشاركة في فعالية ميدانية مميزة داخل متجر Lenskart في مركز الرد سي مول – جدة، بتاريخ 29 أغسطس الساعة 6 مساءً، ويوم 30 أغسطس الساعة 3 مساءً، لتجربة تفاعلية حيّة.

تجربة لا تُفوّت!

الفعالية تشمل:

• أركان مخصصة لتسريح الشعر والضفائر

• تصميم سلاسل مخصّصة للنظارات الشمسية

• فوتوبوث لتوثيق إطلالتك الجديدة

سواء كنتِ تبحثين عن روتين جديد للعناية بشعرك، أو نظارات شمسية تنبض بالألوان والجرأة، فإن هذا التعاون هو دعوة مفتوحة لكِ لتعبّري عن نفسك وتعيشي تجربة الجمال بكامل تفاصيلها.