تسريحات شعر أنيقة للنجمات تخطف الأنظار من حفل افتتاح مهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - ينطلق مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في كل عام كواحد من أهم الأحداث العالمية التي تجمع بين الفن السابع وسحر الموضة، حيث تتحول السجادة الحمراء إلى منصة للأناقة والتميز. و بيومه الأول، تترقب العيون إطلالات النجمات اللواتي يضفن إلى المهرجان بعدًا جماليًا خاصًا، فالشعر يصبح لغة تعبير عن الشخصية، والمكياج مرآة للحضور، واللمسات الجمالية تفاصيل تكتمل بها الصورة.

وقد شهدت السجادة الحمراء لهذا العام تنوعًا لافتًا في تسريحات الشعر، بين الكلاسيكي الهادئ والجرأة العصرية، لتظهر كل نجمة بأسلوب يميزها ويترك بصمة خاصة في ذاكرة المتابعين. هذه الإطلالات لم تكن مجرد تسريحات عابرة، بل رسائل جمالية عكست شخصية كل واحدة منهن، لتجمع بين الوقار، والأنوثة، والحيوية، والتجديد.

ريا أبي راشد بالأناقة الناعمة

ريا أبي راشد- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بتسريحة شعر بسيطة وراقية، حيث لم الشعر من الأمام خلف الأذن بفرق جانبي خفيف، فيما انسدلت خصلاته الناعمة على الأكتاف. هذه الإطلالة منحتها جاذبية أنثوية ناعمة، جمعت بين البساطة والرقي.

لودوفيكا فراسكا بالكعكة العالية

لودوفيكا فراسكا Ludovica Frasca- تصويريوسف بوهوش خاص لسيدتي

اختارت لودوفيكا فراسكا Ludovica Frasca تسريحة الكعكة العالية المشدودة مع خصلات منسدلة على جانب الجبهة والوجه، ما أضفى عليها لمسة راقية وعملية في الوقت نفسه، مع إبراز تفاصيل ملامحها بأناقة لافتة.

ميريام سيدة بالكيرلي الجريء

ميريام سيدا Meryem Saida- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

أما ميريام سيدا Meryem Saida فاختارت أسلوبا شبابيًا مليئًا بالحيوية، حيث اعتمدت الشعر الكيرلي الضيق المنفوش الذي جمّع من الأمام مع رفع جزء منه إلى الأعلى، بينما انسدلت باقي الخصلات على الظهر. إطلالة عصرية نابضة بالطاقة خطفت الأنظار بقوة.

فلورا دالي بجاذبية النعومة

فلورا دالي Flora Dali- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

ظهرت فلورا دالي Flora Dali بإطلالة رقيقة وناعمة، حيث تركت شعرها ينسدل بانسيابية على الظهر مع فرق جانبي أنيق وغرة جانبية تلامس وجهها بخفة. هذه التسريحة عززت ملامحها ومنحتها حضورًا أنثويًا ساحرًا.

إيمي ريناتا ساكاموتا برفعة كلاسيكية

إيمي ريناتا ساكاموتا Ami Renata Sakamota- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

لفتت الأنظار إيمي ريناتا ساكاموتا Ami Renata Sakamota بشينيون مرفوع لأعلى بفرق جانبي بسيط، تتخلله خصلات رقيقة تزين الوجه. هذه الرفعة جسدت لمسة كلاسيكية راقية، لتبرز ملامحها وتمنحها إطلالة متوازنة تجمع بين الفخامة والبساطة.

تيلدا سوينتون بوقار الشعر الأبيض القصير

تيلدا سوينتون Tilda Swinton- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

حافظت النجمة تيلدا سوينتون Tilda Swinton على أسلوبها المتفرد، حيث تألقت بشعرها الأبيض القصير مع غرة جانبية تغطي جزءًا من الجبهة. هذه التسريحة منحتها حضورًا قويًا ووقارًا مميزًا، يؤكد شخصيتها الاستثنائية على السجادة الحمراء.

داناي بابا بالكعكة العصرية

داناي بابا Danae Pappa- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

أما داناي بابا Danae Pappa فاعتمدت تسريحة الكعكة العالية مع فرق وسطي وخصلات رقيقة منسدلة على جانبي الوجه، لتمنحها إطلالة عصرية بلمسة كلاسيكية أنيقة تتماشى مع أجواء المهرجان.

باولا توراني بالشينيون الكيرلي

باولا توراني Paola Turani- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

خطفت باولا توراني (Paola Turani) الأنظار بتسريحة شعر مشدودة إلى الخلف بفرق أوسطي، مع شينيون مرتفع كيرلي زاد من أناقتها. هذه الإطلالة منحتها مزيجًا بين الجرأة والنعومة، لتترك بصمة قوية على السجادة الحمراء.

هكذا، شكلت تسريحات الشعر في اليوم الأول من مهرجان فينيسيا السينمائي لوحة جمالية متكاملة، حيث تنوعت بين البساطة الراقية والجرأة العصرية، وبين اللمسات الكلاسيكية والابتكارات الحديثة. كل نجمة أضافت بصمتها الخاصة على السجادة الحمراء، لتبرهن أن الشعر ليس مجرد تفاصيل، بل لغة تعبيرية تكمل الأناقة وتروي حكاية حضور لافت يليق بمكانة هذا الحدث العالمي.