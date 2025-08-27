النجمات في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي 2025: 7 صيحات مكياج ترسم موضة الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 أغسطس 2025 11:13 مساءً - اتجهت أنظار عشاق السينما وصناعها اليوم 27 أغسطس إلى مدينة البندقية الإيطالية، التي شهدت حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، وقد شكلت السجادة الحمراء كالعادة منصة جمالية تعبق بالأنوثة والجاذبية، حيث أسرت باقة من النجمات العالميات القلوب بصيحات جمالية اعتمدنها في حفل الافتتاح، التي طغت عليها النعومة واللمسات الشبابية بعيداً عن المبالغة والتكلف، من باربرا بالفن إلى كيت بلانشيت، تألقت نجمات افتتاح مهرجان فينيسيا بدورته الـ82 بأساليب مكياج ناعمة وتسريحات شعر منسدلة بأسلوب طبيعي.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك أبرز صيحات المكياج التي اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا 2025.

كيت بلانشيت بمكياج طبيعي موحد اللون بإشراقة جذابة

كعادتها، خطفت النجمة كيت بلانشيت Cate Blanchett الأضواء بأسلوبها الجمالي البسيط والأنيق، حيث تألقت بمكياج موحد اللون ارتكز على درجات البيج المضيئة التي انسجمت مع لون بشرتها الفاتح، واكتفت بلمسات ماسكرا على الرموش المرفوعة بخفة، مع لمعة طبيعية على الجفن المتحرك، واختارت أحمر شفاه وردياً فاتحاً بتركيبة ساتانية ناعمة أضافت إلى ابتسامتها إشراقة طبيعية، الإطلالة جاءت متوهجة، مثالية للظهور على السجادة الحمراء من دون تكلف.

باربرا بالفن بمكياج دافئ بدرجات البني

اعتمدت باربرا بالفن Barbara Palvin أسلوباً دافئاً يعكس أنوثتها الجذابة، حيث ارتكز مكياجها على تدرجات البني الترابية التي وزعت بخفة على كامل الجفن العلوي، ودمجت بلمسة لامعة عند مدمع العين لإضاءة النظرة، وأكملت اللوك ببلاشر برونزي ناعم عزز من دفء ملامحها، فيما جاءت الشفاه بدرجة البني الفاتح لإطلالة منسجمة ومتكاملة، هذا المكياج أضفى عليها جاذبية كلاسيكية مترفة.

هايدي كلوم بمكياج عيون سموكي ناعم وشفاه طبيعية

أما هايدي كلوم Heidi Klum فاختارت أسلوباً جمالياً يرتكز على مكياج عيون سموكي ناعم بدرجات الرمادي الداكن والبني، تم دمجها بأسلوب انسيابي منح عينيها عمقاً آسراً من دون أن يكون ثقيلاً، الرموش جاءت كثيفة وبارزة، زادت من جاذبية النظرة، وبالمقابل حافظت على بساطة باقي ملامحها من خلال بشرة مخملية طبيعية وشفاه وردية نيود بتركيبة مطفأة خفيفة، لتوازن بين قوة العيون ونعومة الشفاه.

باولا توراني برموش جذابة وشفاه خوخية لامعة

ركزت باولا توراني Paola Turani على إبراز جاذبية العينين من خلال رموش طويلة ومقوسة بطبقات من الماسكرا السوداء الكثيفة، مع جفون طبيعية مضاءة بلون بيج فاتح، نسّقت هذا اللوك مع شفاه خوخية بلمعة ناعمة، زادت ابتسامتها حيوية وأنوثة، فيما حافظت على بشرة مضيئة طبيعية من دون إفراط بالكونتور.

نومي راباس بمكياج مشمشي مشرق مع رموش بارزة

بدت نومي راباس Noomi Rapace متوهجة بمكياج مشمشي مشرق ارتكز على بلاشر مشمشي قوي منح وجنتيها دفئاً طبيعياً، إلى جانب ظلال عيون خفيفة بالتدرجات نفسها، مع رموش بارزة كثيفة، أما الشفاه فجاءت مطفأة بلون نيود مشمشي متناغم مع كامل الإطلالة، ليكتمل لوك شبابي متجدد.

سيلفيا هوكس بمكياج اللامكياج

في إطلالة أخرى، جسدت سيلفيا هوكس Sylvia Hoeks صيحة "اللامكياج" بحذافيرها؛ إذ اكتفت بلمسات خفيفة جداً لتوحيد لون البشرة وإضاءتها بالهايلايتر الطبيعي، مع حواجب مصقولة بشكل ناعم ورموش طبيعية. أما الشفاه فجاءت بلون نيود مطفأ تقريباً بلمسة بلسم مرطب، ما عكس جمالها الفطري بطريقة عفوية راقية.

شانون مورفي بمكياج عيون ذهبي خفيف مع شفاه مخملية باللون البرغندي

تألقت شانون مورفي Shannon Murphy بإطلالة أكثر جرأة من غيرها، حيث اعتمدت مكياج عيون بظلال ذهبية خفيفة مضيئة عند الجفون الداخلية، مع رموش طويلة عززت من جاذبيتها، ونسقت هذا المكياج مع شفاه مخملية غنية باللون البرغندي الداكن، ما منحها حضوراً قوياً وأنيقاً على السجادة الحمراء.

صيحات مكياج افتتاح فينيسيا 2025... نعومة مترفة ولمسات شبابية

بين الإطلالات البسيطة ذات الطابع الطبيعي، واللمسات الأكثر جرأة بالألوان الدافئة أو الشفاه المخملية، طغت في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 صيحات جمالية تتمحور حول النعومة المترفة التي تُبرز ملامح النجمات من دون تكلف، فالبشرة المشرقة الموحدة اللون كانت القاسم المشترك الأبرز، مع حضور واضح للرموش الطويلة والشفاه الطبيعية أو اللامعة، فيما شكلت بعض اللمسات الذهبية والدرجات الدافئة كالخوخي والمشمشي إضافة عصرية نابضة بالحيوية، وهكذا أكدت السجادة الحمراء أن الأناقة في موسم الخريف المقبل ستسير بخطى واثقة نحو البساطة المتوهجة والأنوثة الشبابية.