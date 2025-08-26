من الشعر البني الكلاسيكي إلى الأشقر الفاتح.. كيت ميدلتون تشعل عالم الجمال في آخر ظهور لها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - في عالم الموضة والجمال، تبقى إطلالات الأميرات محط أنظار الجميع، فهنَّ لا يخترن أي تغيير في مظهرهن عبثاً، بل يكون الأمر مدروساً؛ ليحمل رسالة معينة، أو يعكس مرحلة جديدة في حياتهن. ومن أبرز هؤلاء الأيقونات؛ الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton، التي كثيراً ما عُرفت بذوقها الرفيع وأسلوبها الراقي في الأزياء والجمال. لفت أنظار العالم مؤخراً التغيير المفاجئ الذي قامت به كيت ميدلتون في لون شعرها؛ حيث بدت بإطلالة مختلفة عما اعتدنا عليه، مما أثار فضول المتابعين وخبراء التجميل على حد سواء. تغيير لون الشعر بالنسبة إلى أي امرأة ليس مجرد خطوة جمالية، بل هو انعكاس لحالة نفسية، ورغبة في التجديد، ورسالة صامتة تعبّر عن قوة الشخصية والثقة بالنفس.

ولعل ما يميز هذا التغيير المفاجئ؛ هو أنه جاء من شخصية ملكية لها تأثير كبير على صيحات الموضة والجمال في العالم، فاختيارها لهذه الخطوة لم يكن صدفة، بل يحمل الكثير من الدلالات، بدءاً من رغبتها في مواكبة الموسم بألوانه المتجددة، وصولاً إلى إبراز ملامحها بطريقة أكثر إشراقاً. النساء حول العالم غالباً ما يبحثن في تفاصيل إطلالات كيت ميدلتون، يستلهمن منها الأناقة البسيطة التي تمزج بين الكلاسيكية واللمسة العصرية.

إطلالات شعر كيت ميدلتون من البني الطبيعي حتى الأشقر الفاتح

من الشعر البني الطبيعي الذي اشتهرت به في بداياتها، وصولاً إلى الشعر الأشقر الفاتح العصري الذي ظهر معها مؤخراً، كتبت كيت ميدلتون Kate Middleton قصة جمال خاصة بها عبر مراحل متعددة، ليست مجرد تغيير في الألوان، بل مزيجٌ من تسريحات الشعر المدروسة التي أبرزت جمالها وملامحها الملكية:

الشعر البني الطبيعي.. البداية الهادئة

Embed from Getty Images



إطلالة كيت الكلاسيكية بالشعر البني الطبيعي كانت تعكس شخصيتها الرصينة، تألقت به مموجاً بتموجات عريضة تنسدل على الكتفيْن مع غرة جانبية ناعمة، وهو ستايل بسيط لكنه في غاية الأناقة؛ يُبرز سحر العيون ويمنح الوجه مظهراً شبابياً.

البني الكستنائي.. لمسة من التجديد

مع تقدم السنوات، اختارت كيت اللون الكستنائي الذي أضاف إليها إشراقة دافئة، ظهرت به في عدة إطلالات ملكية، منها:

الإطلالة الأولى:

Embed from Getty Images



تسريحة شينيون أنيقة مع فرق جانبي وتاج ملكي، وهي من أكثر الإطلالات التي جسدت الأناقة الملكية التقليدية.

الإطلالة الثانية:

Embed from Getty Images



شعر كستنائي ملموم للخلف في كعكة منخفضة، مع غرة تنسدل على جانبي الوجه، لإطلالة رسمية تفيض أنوثة ورُقياً.

الإطلالة الثالثة:

Embed from Getty Images



شعر كستنائي ملموم من الأمام بطوق أسود ومنسدل مموج على إحدى الكتفيْن، إطلالة شبابية أنثوية جمعت بين البساطة والعصرية.

العسلي بخصلات ذهبية.. إشراقة متجددة

في مرحلة لاحقة، اعتمدت كيت الشعر العسلي الممزوج بخصلات ذهبية، فبدت أكثر إشراقاً وتوهجاً، ومن أبرز إطلالاتها:

الإطلالة الأولى:

Embed from Getty Images



تسريحة بفرق جانبي مع لمّ الشعر من الجانبين، وتركه منسدلاً على الظهر، مزيناً بقبعة حمراء صغيرة؛ أضفت لمسة ملكية ساحرة.

الإطلالة الثانية:

Embed from Getty Images



شعر فاتح بخصلات ذهبية ناعمة، منسدل على الظهر مع فرق جانبي، إطلالة أكثر عصرية تناسب المناسبات النهارية.

الأشقر الفاتح.. اللمسة النادرة

Embed from Getty Images



من بين جميع إطلالاتها، كانت إطلالة كيت ميدلتون الأخيرة التي اعتمدت فيها الشعر الأشقر الفاتح، حيث تركته منسدلاً على الكتفيْن مع قبعة سوداء أنيقة. هذه الخطوة النادرة أثبتت جرأتها في الخروج عن المألوف، مع المحافظة على رصانتها الملكية.

ردود فعل خبراء الموضة والجمهور

لم تمرّ هذه الخطوة مرور الكرام، فقد أشاد خبراء التجميل بخيار كيت الجريء، معتبرين أن هذا اللون يعكس حيويتها، ويضفي عليها لمسة عصرية تناسب شخصيتها. الجمهور بدوره انقسم بين من رأى أن التغيير زادها جمالاً، ومن تمنى عودتها إلى اللون الكلاسيكي الذي اعتادوه منها. لكن في النهاية، لا أحد أنكر أن كيت تعرف جيداً كيف تجذب الأنظار وتفرض أسلوبها الخاص.

تأثير إطلالة كيت على صيحات الشعر العالمية

من المتوقع أن تنتشر هذه الدرجات الدافئة بكثافة في صالونات التجميل حول العالم، خصوصاً مع اقتراب مواسم الخريف والشتاء، حيث تميل النساء إلى الألوان الغنية والدافئة. ولأن كيت ميدلتون تعتبر أيقونة في الذوق الراقي، فإن اختيارها هذا سيجعل ملايين النساء حول العالم يرغبن في اعتماد نفس الأسلوب لإطلالة أكثر إشراقاً وأناقة.

التغيير المفاجئ في لون شعر كيت ميدلتون لم يكن مجرد صيحة موضة، بل خطوة مدروسة تبرز جمالها الطبيعي، وتؤكد أنها قادرة على مواكبة الموضة، من دون أن تفقد هويتها الملكية البسيطة. ولأنها مصدر إلهام دائم؛ فإن الكثير من النساء سيتجهن لتجربة هذا الأسلوب؛ الذي يجمع بين الأناقة والتجديد.