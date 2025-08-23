أبرز أكسسوارات شعر عصرية في مهرجان فينيسيا السينمائي على مر السنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 11:08 صباحاً - مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ذلك الحدث الذي لا يُعَدُّ فقط منصة لعرض أروع الإنتاجات السينمائية العالمية، بل تحول منذ سنوات إلى أيقونة للموضة والجمال أيضاً. فكل إطلالة تتألق على السجادة الحمراء هناك لا تقتصر على الفساتين المبهرة أو المكياج الفاخر، بل تكتمل سحرها دائماً بتفاصيل صغيرة تصنع الفرق: أكسسوارات الشعر. أنت كامرأة عاشقة للأناقة، تدركين جيداً أن لمسة بسيطة كدبوس مرصع بالكريستال، أو تاج ناعم يزين الخصلات المموجة، أو ربطة شعر حريرية تبرز العفوية، قادرة على تحويل تسريحة عادية إلى إطلالة تسرق الأضواء.

على مر السنوات، شاهدنا كيف أن النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي لم يترددن في اعتماد أفكار جريئة وعصرية لتزيين شعرهن؛ لتصبح هذه الأكسسوارات حديث الصحافة والجمهور معاً. من التيجان الفخمة التي أعادت وهج الإطلالة الملكية، إلى المشابك الماسية التي أضافت لمسة من الفخامة، وصولاً إلى عصابات الرأس البسيطة التي منحت حضوراً أنيقاً وعصرياً في آنٍ واحدٍ. لقد أثبتت هذه الاختيارات أن أكسسوارات الشعر ليست تفصيلاً ثانوياً، بل هي عنصر جوهري في صناعة هوية جمالية متكاملة على السجادة الحمراء.

ومع كل دورة من المهرجان، تزداد الأفكار إبداعاً لتلهمك أنت أيضاً في مناسباتك الخاصة، سواء أردت لمسة كلاسيكية أنيقة أو جرأة لافتة تخطف الأنظار.

إليك أبرز أكسسوارات الشعر العصرية التي ظهرت في مهرجان فينيسيا على مر السنوات.

أكسسوارات شعر نجمات مهرجان فينيسيا

كيرا نايتلي: بريق النجوم على الكعكة المنخفضة

تألقت كيرا نايتلي Keira Knightley بتسريحة كعكة منخفضة أنيقة، مع غرة جانبية انسدلت برقة لتبرز ملامحها الكلاسيكية. أضافت لمستها العصرية عبر نثر نجمات صغيرة مرصعة بالماس على جانب الشعر، وكأنها جلبت سماءً مضيئة إلى السجادة الحمراء.

فيتوريا بوتشيني: لمسة الشمس على الكاريه القصير

اختارت فيتوريا بوتشيني Vittoria Puccini إطلالة طبيعية مع قصة الكاريه القصير، وغرة جانبية ناعمة. زينت تسريحتها بدبوس ماسي دائري مستوحى من شكل الشمس، وضعته خلف الأذن؛ ليمنحها إشراقة مميزة تليق بجاذبيتها الإيطالية.

أليسيا فيكاندر: كعكة مرتفعة بدبوس فاخر

ظهرت أليسيا فيكاندر Alicia Vikander بتسريحة شعر ملموم بالكامل للخلف، مع كعكة عالية أنيقة. زينت جانب الكعكة بدبوس دائري ماسي فاخر، منحها مزيجاً من الكلاسيكية والجرأة، ورسخ حضورها بأسلوب ملكي على السجادة الحمراء.

ديانا سيلفرز : شريط أحمر في طوق عصري

اعتمدت ديانا سيلفرز Diana Silvers أسلوباً شبابياً لافتاً، حيث لمت شعرها من الأمام بطوق بسيط، تزين بربطة حمراء رقيقة في الوسط. تركت باقي خصلاتها منسدلة على كتفيها، لتجمع بين العفوية والأنوثة بلمسة ملونة جريئة.

إليزابيتا بيليني: طوق ذهبي مع ذيل الحصان

منحت إليزابيتا بيليني Elisabetta Bellini تسريحتها الكلاسيكية لمسة عصرية من الفخامة. فقد اختارت ذيل الحصان الأنيق بفرق وسطي واضح، وزينته بطوق ذهبي يتوسط الشعر؛ ليضفي توازناً مثالياً بين البساطة والترف.

باربارا بالفن: تاج الورود الناعمة

سحرت باربارا بالفن Barbara Palvin الحضور بشعرها الطويل المنسدل وغرة جانبية رقيقة على الجانبين. زينت إطلالتها بورود صغيرة متشابكة على شكل دائرة تعلو رأسها بوصفها إكليلاً طبيعياً؛ ما أضفى عليها لمسة رومانسية حالمة مستوحاة من أجواء الخيال.

كاترينا مورينو: الأناقة المخملية السوداء

اعتمدت كاترينا مورينو Caterina Murino تسريحة شعر ملموم من الأمام بأناقة بالغة، وزينتها بشريطة قطيفة سوداء على شكل طوق كلاسيكي. هذه اللمسة البسيطة حملت روحاً راقية، وأضافت جرأة كلاسيكية تليق بجمالها المميز.

جوليانا بايس: فيونكة سوداء بلمسة درامية

لفتت جوليانا بايس Juliana Paes الأنظار بتسريحة شعرها المرفوع إلى الخلف في كعكة متقنة. ومن الأعلى، أضافت فيونكة كبيرة باللون الأسود منحتها حضوراً درامياً آسراً، لتجعل من إطلالتها مزيجاً بين الرقي والجرأة على السجادة الحمراء.

مهرجان فينيسيا السينمائي مصدر إلهام لكل امرأة

يبقى مهرجان فينيسيا السينمائي أكثر من مجرد منصة لعرض الأفلام؛ فهو أيضاً ساحة تعيد صياغة مفهوم الأناقة والجمال كل عام. وقد أثبتت النجمات أن أكسسوارات الشعر، مهما بدت بسيطة؛ قادرة على تحويل التسريحة إلى لوحة فنية متكاملة تخلد في ذاكرة الموضة. وهكذا يظل فينيسيا مصدر إلهام لكل امرأة تبحث عن لمسة مختلفة تميز حضورها وتمنحها سحراً لا يُنسى.