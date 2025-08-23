فوائد قشرة الكيوي للبشرة: كنز خفي لإشراقة طبيعية لا تُضاهى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 11:08 صباحاً - هل تعلمين أن ثمرة الكيوي، ولا سيما قشرتها، تحمل في طياتها فوائد جمالية لا تُقدر بثمن للبشرة، قد تتفوق في فاعليتها على كثير من المستحضرات التجميلية؟! فهي أشبه بسيروم طبيعي، يحارب علامات التقدم في السن، ويعزز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي؛ ما يكشف عن بشرة نضرة وشبابها، نظراً لغناها بمضادات الأكسدة، وفيتامين "ج" C، والألياف الطبيعية التي تُسهم في تقشير البشرة بلطف، وتنقيتها من الشوائب، وتوحيد لونها بفاعلية.

تعرفي أكثر حول فوائد قشرة الكيوي للبشرة، وطرق استخدامها في روتينك الجمالي؛ لتتمتعي بفوائدها التي لا تُعَد ولا تُحصَى، بأسلوب طبيعي ومغذٍّ، يعكس عمق العناية التي تستحقها بشرتك.

تقشير البشرة بقشرة الكيوي

امرأة تقشر بشرتها بقشرة الكيوي -الصورة من Freepik - by drobotdean

تُعتبر قشرة الكيوي مصدراً غنياً بالأنزيمات؛ ما يجعلها وسيلة فعَّالة لتقشير البشرة، ولا سيما الطبقة السطحية من الجلد، ما يُساهم في إزالة الخلايا الميتة وتنقية المسام، ويمنح البشرة مظهراً أكثر نعومة ونضارة. اعتماد هذه الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع، يمنحكِ تقشيراً طبيعياً يضاهي فاعلية المستحضرات الكيميائية، مع الحفاظ على توازن البشرة. إنها خطوة مناسبة لجميع أنواع البشرة، صاحبات البشرة المختلطة والدهنية، وتتماشى مع الاتجاه المتصاعد نحو العناية بالبشرة بمكونات طبيعية وآمنة.

طريقة التحضير والتطبيق:

بعد غسل ثمرة الكيوي جيداً، قشريها واحتفظي بالقشر.

مرري الجزء الداخلي من القشرة مباشرة على بشرتك النظيفة، بحركات دائرية ناعمة، مع التركيز على المناطق التي تعاني من الخشونة أو البقع الداكنة.

اتركي العصارة على الوجه لمدة 5 إلى 10 دقائق؛ لتستفيد البشرة من خصائص القشرة المغذية.

اغسلي وجهك بماء فاتر، ثم رطبيه بكريمك المعتاد.

ترطيب وتنعيم البشرة بقشرة الكيوي وزيت جوز الهند

امرأة بشرتها مرطبة -الصورة من Freepik by cookie_studio

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الفيتامين "ج" C، والأحماض الأمينية، والعناصر المغذية، تساعد قشرة الكيوي على ترطيب البشرة ومنحها ملمساً ناعماً ونضراً، من دون أن تُثقلها أو تسد مسامها؛ فهي تُعيد التوازن الطبيعي للبشرة، وتُغذيها من العمق، ما يجعلها خياراً مثالياً لمن تبحث عن بديل طبيعي فعَّال للكريمات المرطبة. بينما زيت جوز الهند يعزز حاجز الترطيب ويحمي البشرة من الجفاف؛ نظراً، لغناه بالأحماض الدهنية الأساسية، ولا سيما حمض اللوريك.

طريقة التحضير والتطبيق:

اطحني قشرة كيوي طازجة حتى تصبح معجوناً ناعماً.

أضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

امزجي الخليط جيداً وطبقيه على بشرتك النظيفة لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وجففيه بلطف.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً، وستحصلين على بشرة رطبة، ومفعمة بالنضارة.

توحيد لون البشرة بقشرة الكيوي والزبادي

فيتامين "ج" C، ومضادات الأكسدة، المتوافرة في قشرة الكيوي، تعمل على تفتيح البشرة بلطف، وتُساعد على تقليل فرط التصبغ الناتج عن التعرض للشمس أو تغيرات الهرمونات. كما تساهم الأحماض الطبيعية الموجودة فيها في تجديد الخلايا وتعزيز إشراقة البشرة؛ ما يمنح البشرة مظهراً موحداً ومشرقاً من دون الحاجة إلى مستحضرات قاسية أو معقدة.

طريقة التحضير والتطبيق:

اغسلي ثمرة الكيوي جيداً وقشريها.

اطحني القشرة مع ملعقة صغيرة حتى تصبح معجوناً ناعماً.

أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

امزجي الخليط جيداً، وطبقيه على بشرتك النظيفة لمدة 15 دقيقة؛ كي تتغلغل المكونات الفعَّالة في عمق البشرة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، وجففيه بلطف، ثم طبقي كريمك المرطب المعتاد.

كرري هذه الخطوة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، وستلاحظين تدريجياً تراجع البقع وتوحد لون بشرتك.

نصائح فعَّالة لبشرة نضرة

عند استخدامك وصفات طبيعية للبشرة، ولا سيما باستعمال قشرة الكيوي، ثَمة خطوات ضرورية يجب اتباعها، للحصول على النتيجة المرجوة، وضمان الحفاظ على صحة الجلد. لضمان الحفاظ على صحة الجلد، خصوصاً لصاحبات البشرة الحساسة. بهذه الطريقة، تصبح العناية ببشرتك طقساً طبيعياً وآمناً، يمنحك إشراقة ناعمة ومتوهجة بعيداً عن أي مضاعفات جانبية. إليكِ أبرز النصائح التي تجب مراعاتها عند استخدام قشرة الكيوي للعناية ببشرتك:

اختاري ثمرة كيوي طازجة وناضجة؛ لأن جودة القشرة تنعكس مباشرة على فاعلية الاستخدام.

اغسلي ثمرة الكيوي بالماء البارد والخل أو بفرشاة ناعمة لإزالة أي بقايا من المبيدات أو الأوساخ.

جربي على مساحة صغيرة من الجلد أولاً، ولا سيما إن كانت بشرتك حساسة، اختبري القشرة على جانب الفك أو خلف الأذن لتجنب ردات الفعل التحسسية.

استخدمي الجزء الداخلي من القشرة، ودلكي الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة 1-2 دقيقة فقط، لتقشير الخلايا الميتة وتعزيز الدورة الدموية.

عدم الإفراط في الاستخدام؛ لتفادي إضعاف الحاجز الجلدي.

بعد استخدام قشرة الكيوي، احرصي على ترطيب البشرة بكريم غني لتثبيت النضارة وتعزيز النعومة.

تجنبي منطقة العين عند استعمالك قشرة الكيوي؛ لأن الجلد في هذه المنطقة رقيق جداً، وملامسة القشرة قد تسبب له تحسساً غير مرغوب فيه.

