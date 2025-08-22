كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 02:05 مساءً - مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي سينطلق بعد أيام معدودة، ترغب كل فتاة في استقباله بإطلالة جمالية تناسب المدرسة من جهة، وتكون أنيقة ومميزة من جهة أخرى، لا سيّما لجهة تسريحات الشعر، والأهم ألا تأخذ منها الكثير من الوقت والجهد في الصباح.

تتعدد تسريحات المدارس للعام الدراسي الجديد لتناسب مختلف أطوال الشعر، لا سيّما الشعر الطويل، بحيث تضمن للفتيات مظهراً مريحاً وعملياً وراقياً في الوقت نفسه، فالخيارات متنوعة، سواء كنتِ ترغبين في تسريحات شعر مرفوعة بأسلوب ناعم، أو منسدلة بأسلوب طبيعي.

ومن "الخليج 365"، اخترنا لكِ باقة من أجمل تسريحات شعر مناسبة للفتيات في العام الدراسي الجديد.

تسريحة الضفيرة الهولندية المرفوعة بأسلوب الكعكة المنخفضة

https://www.instagram.com/p/BGmIl57i8Bb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BGmIl57i8Bb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BGmIl57i8Bb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



هذه التسريحة هي خيار مثالي للفتيات اللواتي يبحثن عن إطلالة عملية ومرتبة تدوم طوال اليوم الدراسي. تبدأ بتطبيق ضفيرة هولندية عريضة من مقدمة الرأس، ثم تُجمع مع بقية الشعر في كعكة منخفضة عند الرقبة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على جانبي الوجه. تمنح هذه التسريحة مظهراً أنثوياً ناعماً وتليق بالشعر الطويل والمتوسط.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض بالفقاعات

https://www.instagram.com/p/8yWIm_g4St/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/8yWIm_g4St/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/8yWIm_g4St/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تعد تسريحة ذيل الحصان المنخفض بالفقاعات إحدى أكثر التسريحات رواجاً وعصرية هذا الموسم، وهي سهلة وسريعة. يُجمع الشعر في ذيل حصان منخفض، ثم يُقسم باستخدام ربطات مطاطية صغيرة لتشكيل فقاعات متتالية. يمكن تزيينها بأكسسوارات شعر صغيرة أو أشرطة ملونة؛ لتناسب أجواء المدرسة، إن رغبتِ في ذلك.

تسريحة ذيل الحصان الويفي العالي مع ربطة شعر

https://www.instagram.com/p/BEUBSqoP5YH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BEUBSqoP5YH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BEUBSqoP5YH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مريحة مفعمة بالحيوية، اختاري تسريحة ذيل الحصان الويفي العالي. يُرفع الشعر كاملاً ويُثبت بربطة شعر مطاطية قوية باللون الذي ترغبين فيه، ثم تُترك الخصلات مموجة بأسلوب ويفي طبيعي. يمكن أيضاً إخفاء الربطة بلف خصلة صغيرة من الشعر حولها؛ لمظهر أنيق ومرتب.

تسريحة الويفي المنسدل مع الغرة المسحوبة بشكل العقدة

https://www.instagram.com/p/BZPVmw4AItk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BZPVmw4AItk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BZPVmw4AItk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تسريحة الويفي المنسدل مع الغرة المسحوبة بشكل العقدة تمنح الفتيات إطلالة أنيقة في الوقت نفسه، يُترك الشعر منسدلاً بتموجات ناعمة، فيما تُسحب الغرة أو الخصلات الأمامية إلى الوراء، وتُثبت بشكل عقدة صغيرة في منتصف الرأس. وهي تسريحة شعر عملية؛ كونها تُبعد الشعر عن الوجه وتتركه حراً بأسلوب عصري.

تسريحة ذيل الحصان العالي بالفقاعات

https://www.instagram.com/p/BVV0vt8hSyo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BVV0vt8hSyo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BVV0vt8hSyo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



هذه التسريحة هي نسخة أكثر جرأة من تسريحة الفقاعات، حيث يُرفع الشعر بالكامل إلى أعلى الرأس، ليُثبت على شكل ذيل حصان عالٍ، ثم يُقسم إلى عدة أقسام متباعدة باستخدام ربطات مطاطية. النتيجة تسريحة حيوية وعملية تمنح الفتاة مظهراً أنيقاً يواكب صيحات الشعر الحديثة.

تسريحة الكعكة المنخفضة المزيّنة بمشابك الشعر الملونة

https://www.instagram.com/p/CTqYLrZMApq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTqYLrZMApq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CTqYLrZMApq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تسريحة الكعكة المنخفضة البسيطة تتحول إلى تسريحة مميزة بلمسة واحدة فقط؛ مشابك الشعر الملونة بألوان تختارينها وفق ألوان ملابس المدرسة. فهي تمنح الفتاة إطلالة مرحة تناسب الأجواء المدرسية، خصوصاً عند اعتماد ألوان زاهية أو متناسقة مع الزي المدرسي.

تسريحة الشعر المالس بالضفائر الأمامية المسحوبة إلى الخلف

https://www.instagram.com/p/7L8eS1EgSA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/7L8eS1EgSA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/7L8eS1EgSA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إذا كنتِ من محبات الشعر المالس، يمكنك اعتماد تسريحة الشعر المالس مع ضفيرتين أماميتيْن تُسحبان إلى الخلف، وتُثبتان بربطة شعر مطاطية رفيعة. هذه التسريحة تجمع بين العصرية والبساطة، وتمنح الفتاة مظهراً مرتباً من دون مجهود كبير.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض بالضفيرة الجانبية

https://www.instagram.com/p/BdEtRtzBcAE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BdEtRtzBcAE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BdEtRtzBcAE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُعتبر هذه التسريحة مزيجاً بين الكلاسيكية والعملية. يُسحب الشعر إلى الخلف على شكل ذيل حصان منخفض، مع اعتماد ضفيرة جانبية؛ تبدأ من مقدمة الرأس وتندمج مع بقية الشعر، وهي تسريحة مريحة وتليق بمختلف أطوال الشعر.