طريقة تطبيق مكياج نيود ناعم وخيارات مستحضرات تمنحك إشراقة جذابة

لطالما شكل المكياج النيود الناعم عنوان الجمال الطبيعي؛ فمزج الألوان فيه بطريقة تتماهى مع لون البشرة يبرز الملامح من دون أن يغيرها، ويمنحها إشراقة وتوهجاً من دون أن يثقلها. والأهم أنه بالإمكان تطبيق المكياج النيود الناعم بدرجات فاتحة وغامقة بما يتناغم مع ألوان البشرة، ولا سيما البشرة السمراء والبيضاء. ويُعَدُّ هذا المكياج الخيار المثالي للأوقات كافة، حيث بالإمكان اعتماده خلال أوقات العمل وأوقات النهار، وأيضاً في المناسبات لمحبات الإطلالات الجمالية البسيطة والناعمة.

فإذا كنت تميلين إلى المكياج الطبيعي؛ نرصد لك من "الخليج 365"، طريقة تطبيق مكياج نيود ناعم لجمال طبيعي وملامح دافئة.

أسرار جمال المكياج النيود

سر المكياج النيود الناعم يكمن في اعتماده ألواناً قريبة من لون البشرة الطبيعي، مع لمسات خفيفة تضفي الدفء والإشراقة. التركيز يكون على توحيد لون البشرة وإبراز الملامح من دون تكلف، من خلال اختيار كريم أساس خفيف، تحديد ناعم للعينين، وأحمر شفاه بألوان ترابية دافئة. بهذه الطريقة، تظهر الإطلالة أنثوية، مشرقة، ومليئة بالحيوية.

طرق تطبيق مكياج نيود ناعم وفق لون البشرة

لنجاح المكياج النيود؛ من الضروري اختيار الدرجات المناسبة للون البشرة، فلكل بشرة ألوان تبرز جمالها أكثر من غيرها.

طريقة تطبيق مكياج نيود ناعم للبشرة السمراء

من عرض إيلي صعب Elie Saab



اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة يذوب في البشرة ويوحد لونها. أضيفي لمسة برونز على عظام الخد لتعزيز الدفء الطبيعي. في العيون، تناسبك درجات البني الداكن والبرونزي مع لمسة من الذهبي اللامع على الجفن المتحرك. أما الشفاه؛ فأكملي الإطلالة بأحمر شفاه بدرجات الكاراميل أو الشوكولا الفاتح.

طريقة تطبيق مكياج نيود ناعم للبشرة الحنطية

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika



البشرة الحنطية تليق بها درجات النيود الوردية والمشمشية. وزعي كريم أساس بلون قريب من بشرتك، ثم طبقي "بلاش" وردياً خفيفاً على وجنتيك. أما العيون؛ فجربي درجات البيج الدافئ مع البني المتوسط لتحديد خط الجفن. واختاري للشفاه ألوان النيود الوردية لإطلالة ناعمة وحيوية.

طريقة تطبيق مكياج نيود ناعم للبشرة الفاتحة

من عرض توينست Twinset



اعتمدي كريم أساس بتركيبة مرطبة وخفيفة ليمنح بشرتك مظهراً صحياً. طبقي بلاش بلون الخوخ أو الوردي الفاتح على الوجنتين. للعيون، استخدمي درجات البيج المائل إلى الوردي أو الذهبي الفاتح أو البني مع ماسكرا ناعمة. وأكملي إطلالتك بأحمر شفاه نيود طبيعي أو بلون الخوخ أو الوردي الباهت.

5 نصائح ذهبية لاعتماد المكياج النيود الناعم

احرصي على ترطيب بشرتك جيداً قبل تطبيق المكياج. اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة لتجنب المظهر المثقل. لا تبالغي في تحديد العينين، بل اكتفي بظلال ترابية وماسكرا ناعمة. ابتعدي عن الألوان الصارخة، واعملي دائماً على مزج الدرجات الترابية والوردية بسلاسة. لمسة من الهايلايتر على أعلى الخدين وعظمة الأنف تمنحك توهجاً طبيعياً.

خيارات مستحضرات مكياج بدرجات النيود

كريم أساس Nars Pure Radiant Tinted Moisturiser من نارس

كريم أساس Nars Pure Radiant Tinted Moisturiser من نارس



بتركيبته الخفيفة والغنية بالعناصر المرطبة، يمنحك كريم الأساس هذا من نارس تغطية طبيعية مشرقة تناسب الإطلالة النيود.

كونسيلر Urban Decay Stay Naked Correcting Concealer من أوربان ديكاي

كونسيلر Urban Decay Stay Naked Correcting Concealer من أوربان ديكاي



يوفر هذا الكونسيلر من أوربان ديكاي تغطية خفيفة إلى متوسطة، يخفي الشوائب والهالات من دون أن يثقل البشرة.

أحمر شفاه نيود Bite Beauty Amuse Bouche Lipstick من بايت بيوتي

أحمر شفاه نيود Bite Beauty Amuse Bouche Lipstick من بايت بيوتي



يأتي أحمر الشفاه هذا من بايت بيوتي بدرجات نيود ترابية ناعمة تمنح الشفاه لمسة طبيعية مع ترطيب يدوم طويلاً.

باليت ظلال عيون Morphe 350 Nature Glow Artistry Palette من مورفيه

باليت ظلال عيون Morphe 350 Nature Glow Artistry Palette من مورفيه



تضم باليت ظلال العيون هذه من مورفيه مجموعة واسعة من الدرجات الترابية والذهبية، مثالية لإطلالة نيود طبيعية تناسب مختلف ألوان البشرة.

هايلايتر Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter من بيكا

هايلايتر Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter من بيكا



يضفي هذا الهايلايتر من بيكا لمسة مشرقة على ملامحك، ويمنح بشرتك توهجاً طبيعياً متلألئاً.