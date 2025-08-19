كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - حفل صيف 2025 بمهرجانات فنية كبيرة استقطبت جمهوراً كبيراً من كافة الأنحاء العربي، وقد تألقت خلالها النجمات العربيات بأجمل الصيحات الجمالية فخطفن الأنظار بحضورهن وجمالهن. من مهرجان أعياد بيروت إلى مهرجان موازين وصولاً إلى مهرجان جرش، اعتمدت نجمات عربيات في هذه المهرجانات صيحات جمالية فخمة وراقية فاز فيها المكياج السموكي وتسريحة الويفي المنسدلة بأشكالها المختلفة. ومن "الخليج 365"، رصدنا لك باقة صيحات جمالية تألقت بها النجمات العربيات في مهرجانات صيف 2025، لتشاهديها وتشاركينا رأيك بها.

أصالة بمكياج سموكي بتدرجات الزهري مع تسريحة الويفي نصف المرفوع بالضفائر

في مهرجان جرش، خطفت النجمة أصالة الأنظار بإطلالة عصرية شبابية، حيث اعتمدت مكياج عيون سموكي ممزوجاً بتدرجات الزهري الناعمة والقوية على الجفن المتحرك، مع لمسة لامعة عند مدمع العين، مما أضفى إشراقة ساحرة على نظراتها. أما الرموش الكثيفة فزادت من عمق العينين، لتظهر أكثر جاذبية، إلى جانب أحمر الشفاه النيود المحدد بالبني. ونسّقت أصالة هذا المكياج مع تسريحة ويفي نصف مرفوع تزيّنه ضفائر رفيعة جانبية مسحوبة مع الغرة إلى الخلف، ما منحها إطلالة مرحة وحيوية مناسبة لأجواء الصيف والمهرجانات.

إليسا بمكياج سموكي ناعم بالرموش الجريئة مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالغرة المسحوبة إلى الخلف

في مهرجان أعياد بيروت 2025، أطلت النجمة إليسا كالأميرات، حيث اختارت مكياج سموكي ناعماً ارتكز على الظلال البنية الفاتحة والداكنة الممزوجة بتناغم أنيق، مع إبراز العينين بكحل أسود ورموش طويلة وكثيفة عزّزت من قوة النظرة. أما الشفاه فجاءت بدرجة نيود وردية ناعمة لتكسر حدة العيون وتمنحها توازناً مثالياً. وقد أكملت إطلالتها بتسريحة ويفي منسدلة مع غرة مسحوبة إلى الخلف، أظهرت ملامح وجهها بوضوح وزادت من أناقتها الكلاسيكية.

كارمن سليمان بمكياج معدني ذهبي بالأيلاينر الناعم مع تسريحة الشعر المالس بالغرة المسحوبة إلى الخلف

في مهرجان موازين الدولي 2025، اعتمدت كارمن سليمان إطلالة ذهبية متوهجة، حيث اختارت مكياجاً معدنياً بظلال ذهبية لامعة طبّقتها على كامل الجفن، مع أيلاينر أسود رفيع رسم العين بدقة من دون مبالغة. وبدت الشفاه بلون نيود كريمي يعكس أنوثة راقية. أما تسريحة شعرها فجاءت مالسة مستقيمة مع غرة مسحوبة إلى الخلف، فجمعت بين الكلاسيكية والبساطة لتبرز بريق المكياج المعدني.

ديانا كرازون بمكياج عربي دافئ مع تسريحة الشعر الريترو المنسدل

في مهرجان جرش 2025، لفتت ديانا كرازون الأنظار بإطلالة شرقية راقية، حيث اعتمدت مكياجاً عربياً دافئاً بتدرجات البرونزي والنحاسي، مع دمج الظلال الداكنة على الأطراف الخارجية للعينين لتعزيز النظرة الدرامية. الرموش الكثيفة والكحل البني داخل العين زادا من حدة الإطلالة. ونسّقت هذا المكياج مع تسريحة ريترو منسدلة مموجة بأسلوب كلاسيكي بالغرة الجانبية، منحتها حضوراً أنثوياً فخماً.

نانسي عجرم بمكياج فخم بدرجات المشمشي وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

في مهرجان موازين الدولي 2025 بالمغرب، أسرت النجمة نانسي عجرم القلوب بإطلالة ناعمة وفخمة في آن واحد، حيث اعتمدت مكياجاً مشمشيّ اللون ارتكز على ظلال عيون دافئة ممزوجة بالذهبي الفاتح عند زاوية العين الداخلية، مع شفاه بتدرج مشمشي غلوسي ناعم. الرموش الكثيفة منحت العينين جاذبية إضافية. أما الشعر فجاء ويفي منسدلاً بخصل عريضة، عكس أجواء صيفية أنثوية ناعمة.

أحلام بمكياج دخاني قوي داكن مع تسريحة الشعر المموج نصف المرفوع

في مهرجان جرش، اعتمدت النجمة أحلام إطلالة جمالية جريئة ارتكزت على مكياج دخاني قوي بدرجات الأسود والرمادي، مع تحديد كامل للعينين بالكحل لإبراز ملامحها بطريقة درامية. الشفاه جاءت بلون نيود بيج فاتح لتخفيف حدة العيون. وأكملت اللوك بتسريحة شعر مموج نصف مرفوع بالفرق النصفي، أضفى لمسة ملكية على حضورها.

ديانا حداد بمكياج دخاني قوي ودافئ مع تسريحة الشينيون الفوضوية

في مهرجان موازين 2025، تألقت النجمة ديانا حداد بمكياج دخاني دافئ بدرجات البني والنحاسي، مع دمج الظلال الداكنة على الجفن العلوي والسفلي بشكل متكامل، ما جعل نظرتها أكثر عمقاً وسحراً. الشفاه اختارت لها درجة وردية ناعمة لتخلق توازناً. وأكملت الإطلالة بتسريحة شينيون فوضوية عصرية بالغرة الفوضية المنسدلة على جانبي الوجه، أضافت حيوية وكسرَت من حدة المكياج القوي.

نصائح سريعة لمكياج وتسريحات المهرجانات في صيف 2025

ابني مكياجك على أساس متين: استخدمي برايمر مناسب لنوع بشرتك لتثبيت المكياج طوال ساعات الحفل، ولا تترددي في اختيار كريم أساس بتركيبة خفيفة ولامعة ليمنح بشرتك توهجاً صحياً أمام الإضاءة.

ركّزي على العيون: اختاري بين المكياج السموكي أو المعدني أو الترابي، بحسب شخصيتك، واحرصي على دمج الظلال جيداً لتتجنبي أي خطوط حادة.

الرموش سرّ الإطلالة: سواء أكانت طبيعية مع ماسكارا مكثفة أو رموش اصطناعية، فهي كفيلة بإبراز العينين بشكل فوري أمام الكاميرات.

الشفاه حسب المناسبة: للإطلالات الليلية اختاري الألوان الغنية كالكرزي أو الأحمر، أما في الحفلات الخارجية النهارية فالدرجات النيود والمشمشي مثالية.

التسريحات الطبيعية عنوان الصيف: الويفي المنسدل، الريترو أو الشينيون الفوضوي كلها خيارات أنيقة تواكب أجواء المهرجانات وتمنحك مظهراً مريحاً في الوقت نفسه.

لمسة الهايلايتر لا غنى عنها: ضعي القليل على أعلى عظام الخدين وعند مدمع العين لتظهري بإشراقة مبهرة تحت الأضواء.

إطلالة نجمات المهرجانات مصدر إلهام لكِ

صيحات الجمال التي تألقت بها النجمات العربيات في مهرجانات صيف 2025 عكست تنوعاً لافتاً بين المكياج الدخاني القوي، اللمسات المعدنية البراقة، الألوان المشمشية الدافئة والتسريحات الطبيعية العصرية. وهذا ما يجعل كل سيدة قادرة على أن تختار ما يناسب شخصيتها وأسلوبها لتتألق في مناسباتها الخاصة. فالمفتاح دائماً هو التوازن بين جرأة العيون ونعومة الشفاه، وبين البساطة والأناقة في تسريحات الشعر، لتظهر الإطلالة متكاملة وراقية على غرار نجمات المهرجانات.