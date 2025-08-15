عطور شَمع تفتتح أول بوتيك لها في الإمارات... وجولتي كانت رحلة من الذاكرة إلى الحواس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 12:59 مساءً - كثيراً ما أزور متاجر العطور، وأجرب مجموعات فاخرة من علامات عالمية، لكن نادراً ما أشعر بأنني فعلاً دخلت عالماً له روح وهوية... وهذا تماماً ما حدث لي في زيارتي الأولى لبوتيك "عطور شَمع" في مارينا مول أبوظبي، منذ اللحظة الأولى، كان واضحاً أن هذا البوتيك لا يشبه غيره: تصميم يحمل بصمة تراثية راقية، تفاصيل دقيقة تُحاكي الحواس وعطور تحكي القصص، عطور "شَمع" لم تأتِ إلى الإمارات فقط كعلامة، بل كإرث عطري انتقل من مومباي، وعاش نجاحه في قطر وعُمان، ليحطّ اليوم في قلب العاصمة الإماراتية، ويبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الطويلة.

ليست مجرد عطور بل تجربة عميقة تتجاوز التسوق

عطر طائف من مجموعة الجلد من عطور شمع

المساحة صُممت بعناية فائقة تعكس الحرفية التي اشتهرت بها العلامة لأكثر من خمسين عاماً، فكل تفصيل يوحي بأن ما ينتظرك هنا ليس منتجاً بل تجربة، وكعاشقة للعطور الوردية الشرقية، خطفت أنفاسي تركيبة "طائف" من مجموعة الجلد، وفيها نجد تناغماً مذهلاً بين ورد الطائف، الياسمين، والورد الدمشقي، تنتهي بنفحات دافئة من العود، المسك، والعنبر الرمادي، لينتُجَ عطرٌ متوازنٌ، فخمٌ وهادئٌ.

مجموعة Royal Mirage من عطور شمع



توقفت بعدها عند مجموعة Royal Mirage، واكتشفت أنها تضم أربعة عطور مختلفة، كل منها يحمل طابعاً فريداً، أولها عطر Amiri الملكي بنفحات فخمة من العود الهندي، الزعفران والورد، من ثمّ عطر دهب Dahab المضيء، يجمع الجريب فروت بالعنبر والمسك.

يتجلى الغموض في مكونات عطر Layl الهادئ؛ إذ يجمع الزعفران، الورد، العود مع نفحات من التوابل والجلد للمسة ليلية جذّابة، وآخر عطور المجموعة هو ميراج Mirage الفاخر، يتكوّن من القرفة، الورد، الصندل مع طبقات من خشب الأرز.

كل عطر منها يعكس حضوراً مميزاً، ويمكنك أن تجدي في كل واحد منها جانباً من شخصيتك.

عطر” دهب" Dahab Body Spray

أما عطر” دهب"، التي تعني “الذهب" باللغة العربية، هي واحدة من أكثر العطور المحبوبة من شاما، والتي أعيدت صياغتها الآن لتصبح بخاخاً للجسم بالكامل.

من بين أبرز الإضافات الجديدة لعطور شَمع هو Dahab Body Spray، وهو واحد من أحدث إصدارات الدار، فبعيداً عن الطابع العودي أو الكثيف، يحمل هذا البخاخ العطري تركيبة منعشة وعصرية تجمع بين الجريب فروت، ونفحات خفيفة حيوية: صُمم ليكون رفيقك اليومي، ببصمة أنيقة تبقى وتنتعش طوال النهار، دون أن تطغى.

بعض زيوت الدار تعتقت لأكثر من 20 سنة

واحدة من أجمل لحظات جولتي كانت عند تجربة الزيوت العطرية من شَمع، فهي زيوت تم تعتيق بعضها لأكثر من عشرين عاماً، وتحتوي على مكونات نادرة مثل العنبر الرمادي وورد الكاناوج، أعجبتني بشكل خاص تركيبة Royal 1 لصفائها، وVintage لثباتها وعمقها، بالإضافة إلى Shumukh ذات النغمة الخشبية الزهرية الدافئة، وRoyal Philippini الذي يعكس بساطة راقية.

قدم عطور شَمع أكثر من ثمانية أنواع مختارة من العود الطبيعي النقي

في ختام الجولة، توجهنا إلى غرفة مخبأة خلف الجدار، مع خزانة بتصميم مميز، تخفي بداخلها أخشاباً وليست بأية أخشاب، بل هي العود بأصله، حيث تقدم عطور شَمع أكثر من ثمانية أنواع مختارة من العود الطبيعي النقي من الهند، كمبوديا، الفلبين وسريلانكا.

كل نوع يمتاز بنوتته الفريدة، وثباته العالي، وتغليفه الراقي... ليمنحك تجربة تبقى في الذاكرة.

