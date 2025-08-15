زيت البرتقال للبشرة: سر الجمال الانتعاش والنضارة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - في عالم الجمال والعناية بالبشرة، تكثُر المنتجات وتتنوّع التركيبات، لكن تظل الطبيعة هي المصدر الأصدق والألطف لبشرتك. وإذا كنتِ من محبّات الزيوت الطبيعية ذات العطر المنعش والتأثير الساحر؛ فزيت البرتقال العطري هو خيارٌ مثالي لا يمكن تجاهُله. رائحته الدافئة المبهجة لا تمنحكِ فقط لحظة استرخاء؛ بل تقدّم لبشرتكِ عناية متكاملة بفضل مكوّناته الفعّالة التي تساعد على: تجديد الخلايا، تفتيح اللون، ومقاومة الشوائب.

زيت البرتقال لا يقتصر دَوره على الترطيب أو التنعيم فحسب؛ بل هو بمثابة علاج طبيعي لـ: البشرة الباهتة، المجهَدة، وحتى تلك المعرّضة للحبوب والتصبُّغات. فما رأيكِ بأن نغوص سوياً في عالم هذا الزيت السحري، ونتعرّف إلى فوائد زيت البرتقال المذهلة، وطرق استخدامه الصحيحة لبشرة تُشع صحة وإشراقاً؟

فوائد زيت البرتقال للبشرة

فوائد زيت البرتقال للبشرة عديدة

تفتيح البشرة وتوحيد لونها: يحتوي زيت البرتقال على خصائص طبيعية تساعد في تقليل التصبُّغات والبقع الداكنة؛ مما يمنح البشرة إشراقة موحّدة ونضارةً واضحة. مضاد للبكتيريا وحَب الشباب: بفضل مكوّناته المطهِّرة، يساهم زيت البرتقال في الحدّ من البكتيريا المسبِّبة لحَب الشباب، كما يقلل من التهابات البشرة ويهدّئ الاحمرار. تحفيز إنتاج الكولاجين: غني بفيتامين C، يعزز زيت البرتقال إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يحافظ على مرونة الجلد، ويؤخّر ظهور علامات الشيخوخة. مضاد للأكسدة: يحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف البشرة؛ مما يجعله عنصراً فعالاً في حماية البشرة من التلوث والعوامل البيئية الضارة. ترطيب وتغذية البشرة: عند مزجه بزيت حامل، يمنح البشرة ترطيباً عميقاً ويتركها ناعمة ومرنة من دون أن يسُد المسام. تعزيز الدورة الدموية: عند استخدامه في تدليك البشرة، يساعد زيت البرتقال على تنشيط الدورة الدموية؛ مما ينعكس على نضارة البشرة وحيويتها.

طرق استخدام زيت البرتقال للبشرة

وضع زيت البرتقال المخفف كعلاج موضعي للبقع والحبوب

سيروم ليلي للتفتيح

امزجي قطرتين من زيت البرتقال مع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا أو زيت اللوز.

طبّقي المزيج على وجهكِ النظيف قبل النوم، مع تدليك خفيف.

اغسليه في الصباح بماء فاتر.

ماسك منزلي للتوهج

اخلطي ملعقة زبادي+ ملعقة عسل+ قطرة أو اثنتين من زيت البرتقال.

طبّقيه على وجهكِ 10- 15 دقيقة، ثم اغسلي جيداً.

استخدميه مرة أسبوعياً.

تونر طبيعي منعش

في زجاجة بخاخ، امزجي نصف كوب ماء ورد+ 5 قطرات زيت برتقال.

رُجي جيداً ورُشيه على وجهكِ كتونر بعد الغسيل.

علاج موضعي للبقع والحبوب

ضعي قطرة صغيرة من زيت البرتقال المخفف بزيت ناقل (مثل زيت جوز الهند)، على الحبة مباشرةً باستخدام أعواد قطنية.

استخدميه ليلاً واغسليه صباحاً.

مقشّر طبيعي للبشرة

امزجي سكر بني+ زيت زيتون+ قطرتين من زيت البرتقال.

افركي به وجهكِ بلطف بحركات دائرية، ثم اغسلي بماء دافئ.

خلطات زيت البرتقال مع مكوّنات طبيعية أخرى للبشرة

خلطة زيت البرتقال والعسل لترطيب وتفتيح البشرة



إليكِ مجموعة من خلطات زيت البرتقال مع مكوّنات طبيعية أخرى، تمنح بشرتكِ فوائد مضاعفة:

خلطة زيت البرتقال والعسل لترطيب وتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

قطرتان من زيت البرتقال.

ملعقة صغيرة زبادي (اختياري للبشرة الحساسة).

الطريقة:

امزجي المكوّنات جيداً ووزّعي الخليط على وجهكِ، واتركيه 15 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر.

الفائدة: ترطيب عميق وتوحيد لون البشرة.

خلطة زيت البرتقال وزيت جوز الهند لمحاربة الحبوب

المكونات:

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند البكر.

2- 3 قطرات من زيت البرتقال.

الطريقة:

ضعي المزيج على أماكن الحبوب أو الوجه بالكامل ليلاً، واغسليه في الصباح.

الفائدة: مضاد للبكتيريا ومهدّئ للبشرة الملتهبة.

خلطة زيت البرتقال والسكر لتقشير الوجه

المكونات:

ملعقة صغيرة سكر ناعم.

نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون.

قطرتان من زيت البرتقال.

الطريقة:

افركي المزيج برفق على بشرتكِ بحركات دائرية، ثم اغسلي جيداً.

الفائدة: إزالة الجلد الميّت وتنشيط الدورة الدموية.

خلطة زيت البرتقال وماء الورد كتونر طبيعي

المكونات:

نصف كوب ماء ورد.

5 قطرات من زيت البرتقال.

الطريقة:

ضعي المزيج في زجاجة بخاخ، ورُشيه على الوجه بعد التنظيف.

الفائدة: ينعش البشرة ويوازن الزيوت.

خلطة زيت البرتقال وجِل الصبار لتهدئة البشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة جِل صبار نقي.

قطرتان من زيت البرتقال.

الطريقة:

اخلطي ووزّعي على البشرة، واتركيه 10 دقائق قبل الغسل.

الفائدة: تهدئة البشرة، تقليل الاحمرار وتغذية الجلد.

نصائح وتحذيرات قبل الاستخدام

يجب تخفيف زيت البرتقال بزيت ناقل قبل تطبيقه على البشرة مباشرةً؛ لتجنُّب الحساسية أو التحسس. اختبريه على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل؛ خاصة إن كانت بشرتكِ حساسة. تجنّبي التعرُّض المباشر للشمس بعد استخدامه مباشرة؛ لأن زيت البرتقال يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس. احرصي على استخدام زيت برتقال نقي وعضوي؛ لضمان الفائدة وعدم وجود إضافات كيميائية ضارة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.