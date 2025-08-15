أسباب تسارُع ظهور الشعر الأبيض في الصيف وكيفية الوقاية منه بخطوات بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - كم مرة نظرتِ إلى المرآة بعد يوم طويل من الشمس والحر والرحلات؛ فلاحظتِ شعرة بيضاء جديدة تختبئ بين خصلاتك؟ وربما لم تكن موجودة منذ أيام قليلة فقط.

تتساءلين بهدوء، أو ربما بقلق: "هل بدأ الشيب المبكّر يطرُق بابي؟ هل الصيف حقاً يسرّع من ظهوره؟ وهل يمكنني فعل شيء حيال ذلك؟".

أنتِ لستِ وحدك، العديد من النساء يلاحظن تغيّرات واضحة في صحة شعرهن خلال الصيف. وبينما نركّز على حماية بشرتنا من الأشعة الضارة، نَغفل أحياناً عن الشعر الذي يواجه عوامل قاسية، تؤثّر في لونه ومرونته وصحته بشكل كبير.

الصيف ليس بريئاً تماماً؛ خاصة حين نتحدث عن تسارُع ظهور الشعر الأبيض. فالعوامل البيئية والفيزيولوجية والنفسية، تتكامل لتؤثّر على بصيلات الشعر، وتدفع بها إلى مرحلة من التراجُع في إنتاج الميلانين، تلك الصبغة السحرية التي تمنح شعركِ لونه الجميل.

في هذا المقال، سنغوص معاً في عمق الأسباب التي تجعل الشيب يظهر بشكل أسرع خلال الصيف، وسأقدّم لكِ خطوات واضحة وفعالة؛ لتعتني بشعركِ وتمنعي هذا الزائر الأبيض من التمدد قبل أوانه.

لماذا يظهر الشعر الأبيض أصلاً؟

قبل أن ندخل في التفاصيل الموسمية، لنتفق على قاعدة أساسية:

الشيب لا يحدث فجأة؛ بل هو نتيجة طبيعية لتراجُع إنتاج الميلانين (صبغة الشعر) من الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر.

لكن هناك عوامل يمكن أن تسرّع هذا التراجع، منها ما هو وراثي، ومنها ما هو بيئي أو غذائي أو نفسي.

ما علاقة الصيف بتسارُع ظهور الشعر الأبيض؟

الكلور والملح أثناء السباحة يُضعف بصيلات الشعر ويسرّع من ظهور الشيب

أشعة الشمس وتأثيرها على الميلانين

أشعة الشمس القوية في الصيف، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية (UV)، لا تؤثّر فقط على البشرة؛ بل تمتد لتصل إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر؛ حيث تؤدي إلى:

إضعاف الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين.

تحفيز الأكسدة التي تسرّع عملية الشيب.

تجفيف الشعر وجعله هشاً؛ مما يُظهر الشعرة البيضاء بشكل أوضح وسْط الشعر التالف.

الإجهاد الحراري وقلة النوم

في الصيف، تعانين غالباً من:

قلة النوم بسبب الحرارة المرتفعة.

اضطراب في الروتين اليومي.

التعب الناتج عن السفر أو الأنشطة الكثيرة.

كلّ هذه الأمور تُرهق جسمكِ، وترفع من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتُّر الذي ثبت علمياً ارتباطه المباشر بتسريع الشيب؛ لأنه يُضعف الخلايا الصبغية في الشعر.

نقص الترطيب والعناصر الغذائية

في الصيف، مع التعرُّق الشديد والإرهاق، يفقد الجسم:

مياهاً كثيرة، تؤدي إلى جفاف عام يشمل الشعر وفروة الرأس.

معادن مهمة مثل الزنك والحديد والنحاس، وهي ضرورية لإنتاج الميلانين.

النتيجة: خلل غذائي داخلي ينعكس على لون الشعر، ويعجّل في ظهوره بلون أبيض باهت.

السباحة ومياه الكلور والملح

البحر والمسابح هما متعة الصيف، لكنهما عدوّ خفي للشعر:

الكلور في أحواض السباحة يُضعف بصيلات الشعر ويجرّدها من زيوتها الطبيعية.

في أحواض السباحة يُضعف بصيلات الشعر ويجرّدها من زيوتها الطبيعية. الملح في البحر يسبب جفافاً شديداً لفروة الرأس.

هذا التأثير يجعل الشعر هشاً ومعرّضاً للتقصف والتلف، ومعه يظهر الشيب سريعاً؛ لأن فروة الرأس أصبحت بيئة غيرَ صحية لإنتاج الميلانين.

الحرارة العالية وأدوات التصفيف

مع الرطوبة، تلجأين كثيراً إلى:

مكواة الشعر.

مجففات الهواء الساخن.

مثبّتات الشعر المقاوِمة للتعرُّق.

لكن الاستخدام المفرط لهذه الأدوات مع حرارة الصيف، يؤدي إلى إرهاق بصيلات الشعر و"شيخوختها" المبكرة؛ مما يؤدي إلى شعر أبيض سريعاً.

الصبغات الكيميائية المتكررة

في الصيف، قد ترغبين بتغيير لون شعركِ ليتماشى مع الإجازة أو السفر أو اللون البرونزي للبشرة.

لكن الصبغات الكيميائية؛ خاصةً الفاتحة، تحتوي على مواد تدمّر الخلايا الصبغية داخل بصيلات الشعر؛ مما يجعل عودتها للإنتاج أضعف وأبطأ.

العامل الوراثي وتفاقُمه صيفاً

إذا كانت لديكِ قابلية وراثية لظهور الشيب في سن مبكّر؛ فإن الصيف قد يكون المحفز الذي يسرّع هذه الوراثة؛ فيظهر الشيب بشكل ملحوظ خلال هذا الفصل أكثر من غيره.

يمكنك الاطلاع أيضاً على أسرع الطرق الطبيعية لإخفاء الشيب واستعادة جمال شعرك: جرّبيها

كيف تتفادَين الشيب المبكّر في الصيف؟

تدليك الشعر بزيت السمسم وزيت جوز الهند 3 مرات في الأسبوع

لا تقلقي؛ فلكلّ مشكلة حل، وهذه بعض النصائح الذكية لحماية شعركِ من الشيب المبكّر في الصيف:

التغذية أولاً:

أكثري من تناوُل الأطعمة الغنية بالنحاس (كالعدس، والكاجو، والسبانخ).

لا تُهملي الفيتامين B12 والحديد والزنك.

اشربي على الأقل 8 أكواب من الماء يومياً.

العناية اليومية:

استخدمي شامبو وبلسماً طبيعيين غنيين بمضادات الأكسدة.

ضعي ماسك أسبوعياً مغذياً، يحتوي على زيوت مثل: زيت الأرجان أو السمسم.

لا تنسَي واقي الشمس الخاص بالشعر عند الخروج في النهار.

الراحة النفسية والنوم:

خففي من التوتر اليومي بتمارين تنفس أو يوجا بسيطة.

حاولي النوم بانتظام لمدة لا تقل عن 7 ساعات يومياً.

الحماية الخارجية:

لا تخرجي في الشمس الحارقة من دون قبعة أو شال خفيف يغطي الشعر.

قللي قدر الإمكان من استخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة.

خلطات طبيعية تمنع تسارُع الشيب في الصيف

خلطة زيت السمسم مع زيت جوز الهند: ملعقة من كلّ زيت، تُسخن قليلاً وتُدلك بها فروة الرأس 3 مرات أسبوعياً. قناع الحناء مع أوراق الكاري: يُغلى عدد من أوراق الكاري وتُخلط مع الحناء وماء دافئ، ويوضع على الشعر ساعةً ثم يُغسل. منقوع الشاي الأسود: يُستخدم كغسول للشعر بعد الاستحمام، يعزز لونه الطبيعي ويؤخّر الشيب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.