صيحات مكياج استوحيها من إطلالات النجمات اللبنانيات في مناسبات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - خلال صيف 2025، تنوّعت إطلالات النجمات اللبنانيات الجمالية خلال مناسباتهن المختلفة، سواء حفلات زفاف أو مهرجان فنية. ومنهن يمكنكِ أن تستوحي صيحات المكياج الرائجة؛ لتطبيقها بأسلوبهن في مناسباتكِ المختلفة. من المكياج السموكي، إلى المكياج المعدني، وصولاً إلى المكياج الترابي بدرجاته الدافئة. كلها أساليب مكياج تألّقت بها النجمات في الفترة الأخيرة، وأبهرن متابعيهن بحضورهن الأنثوي الراقي. فما رأيكِ بأن تحصلي على مظهر ساحر من خلال مواكبة مجموعة صيحات مكياج على غرار النجمات في المناسبات.

سيرين عبدالنور بمكياج عيون ميتاليك معدني وشفاه باللون الخوخي مات

في أحدث إطلالاتها خلال زفاف ابن شقيقتها سابين نحاس، اختارت النجمة سيرين عبدالنور مكياج عيون معدنياً برّاقاً بأسلوب ميتاليك، أضاف لمعاناً ساحراً للعيون، مع دمج درجات الذهب الفاتح والبرونزي على الجفن العلوي، وتحديد خفيف للرموش بالأيلاينر الأسود لإبراز عمق العينين. ونسّقت سيرين هذا اللوك مع شفاه بلون خوخي مطفي؛ مما أعطى توازناً مثالياً بين بريق العيون ونعومة الشفاه؛ لتظهر بمظهر أنثوي متألّق يناسب أجواء الاحتفالات الصيفية.

دانييلا رحمة بمكياج عيون ترابي فخم وشفاه نيود لامعة

بدورها، تألّقت دانييلا رحمة في إحدى المناسبات الفنية بإطلالة جمالية ساحرة، اعتمدت فيها المكياج الترابي الفخم الذي يُبرز دفء بشرتها السمراء. تم استخدام ظلال ترابية بدرجات البُني الدافئ والموكا، مع لمسات خفيفة من الذهب على الجفن العلوي للعين؛ لتُضفي إشراقاً خفيفاً، مع لمسة خفيفة من اللون الأخضر على منبت الجفن السفلي. أمّا الشفاه؛ فجاءت بدرجة نيود لامعة مع لمسة غلوس بسيطة؛ لتُكمل الإطلالة بأسلوب أنيق ومناسب للسهرات الصيفية.

نادين نسيب نجيم بمكياج عيون سموكي برّاق وشفاه نيود مخملية

أما نادين نجيم؛ فاختارت مكياج سموكي لامعاً أضفى غموضاً وجاذبية للعيون؛ حيث تم دمج درجات الأسود والزهري مع لمسة لامعة على الجفن العلوي، مع تحديد العين الداخلية بالكحل لإبراز العينين بشكل أكبر. الشفاه كانت نيود مخملية؛ لتُوازن حدة المكياج العيني وتمنح الوجه إشراقة طبيعية ساحرة؛ مما جعل الإطلالة مثالية للمناسبات المسائية والاحتفالات الفنية.

إليسا بمكياج عيون بُني بأسلوب السموكي وشفاه باستيل كوراي

النجمة إليسا أبهرت الحضور في إحدى حفلات الزفاف التي أحيتها هذا الصيف؛ حيث تألّقت بمكياج عيون بُني بأسلوب السموكي، تم فيه دمج درجات البُني الفاتح والمتوسطة بطريقة سلسة على الجفن، مع لمسات خفية من الذهبي على الزاوية الداخلية للعين؛ لتعكس الإشراقة الطبيعية للعيون. أما الشفاه؛ فجاءت بتدرُّج باستيل كوراي ناعم يُضفي حيوية على الوجه من دون أن يطغى على العينين؛ مما جعل الإطلالة متوازنة وأنيقة تماماً.

كارول سماحة بمكياج عيون ناعم يمزج الأسود والبُني المحمَر مع الشفاه بلون البرتقالي الخافت

في إحدى حفلاتها الصيفية في لبنان، اختارت كارول سماحة مكياج عيون ناعماً، يمزج بين الأسود والبُني المحمَر بطريقة متناغمة، مع لمسة ظل ذهبية خفيفة على الجفن العلوي لإضاءة العينين. أمّا الشفاه؛ فجاءت بدرجة برتقالي خافت لتُضفي لمسة صيفية منعشة، مع الحفاظ على توازن الألوان بين العيون والشفاه؛ مما جعل إطلالتها جذابة وحيوية في الوقت ذاته.

نانسي عجرم بمكياج فخم بتدرُّجات الألوان الدافئة مع شفاه نيود بلمعة خفيفة

في حفل قرطاج 2025، أسرت نانسي عجرم الحضور بمكياج أنثوي فاخر، يعتمد على تدرُّجات الألوان الدافئة؛ حيث تم دمج ظلال العيون باللون البرونزي والنحاسي والذهبي بطريقة سلسة على الجفن العلوي، مع تحديد العينين بالكحل الأسود، وإضافة الرموش الكثيفة لإضفاء لمسة درامية. الشفاه كانت نيود بلمعة خفيفة تمنح الوجه إشراقة ناعمة، وتكمل التوازن العام للإطلالة الصيفية المبهرة.

