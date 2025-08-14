6 قصات شعر جديدة للنساء تجدد إطلالتك وتمنحك مظهراً شبابياً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 02:06 مساءً - هل ترغبين في إطلالة جمالية متجددة تجعل مظهرك أكثر شباباً وحيوية؟ لا تقلقي، الطريقة الأسرع للحصول عليها هي التحول إلى قصة شعر جديدة تواكب أجدد اتجاهات قصات الشعر الرائجة لهذا الموسم أو الموسم المقبل. فسواء كنت ترغبين في قصة شعر قصيرة أو طويلة أو متوسطة الطول، يوفر لك عالم الموضة الجمال أجمل خيارات قصات الشعر العصرية، الجريئة منها والكلاسيكية لتختاري منها ما يناسب شخصيتك وأسلوبك. ولتسهيل اختيار القصة المناسبة لك، اخترنا لك ست قصات شعر جديدة للنساء، ونصائح لتختاري القصة التي تتلاءم مع شكل وجهك.

قصة البيكسي مع الأطراف الحادة

من عرض جيرمانييه Germanier-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنت تبحثين عن تغيير جذري يمنحك مظهراً عصرياً وقوياً، فقصة البيكسي مع الأطراف الحادة هي خيارك الأمثل. هذه القصة القصيرة جداً تضيف جرأة إلى إطلالتك وتسلّط الضوء على ملامح وجهك، خاصة العيون وعظام الخد. يمكنك اعتمادها مع خصل أمامية أطول قليلاً لمزيد من التوازن، أو تزيينها بخصل بلون أفتح عند الأطراف لمسة عصرية مبهرة. هذه القصة مثالية لصاحبات الوجه البيضاوي أو المربع، وتناسب الشعر المموج والمالس على حد سواء.

قصة البوب الطويل مع الأطراف غير المتساوية

من عرض أردازاي Ardazaei-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



البوب الطويل بأسلوب الأطراف غير المتساوية يمنح شعرك حركة طبيعية ويضفي على مظهرك لمسة حيوية. هذه القصة التي يصل طولها إلى حدود الكتفين تقريباً، مع تدرجات غير متناظرة بين الجانبين، تمنح الوجه مظهراً أنحف وأكثر طولاً. يمكنك تصفيفها بأسلوب مالس أنيق أو مموج ويفي خفيف لإطلالة أكثر عفوية. وهي خيار مثالي لصاحبات الوجه المستدير أو القلب.

قصة الديغراديه متوسطة الطول مع الغرة الفرنسية

من عرض باتو Patou-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هذه القصة الناعمة تجمع بين التدرجات الخفيفة في أطوال الشعر وبين الغرة الفرنسية القصيرة التي تغطي الحاجبين. تمنح مظهراً أنثوياً وشاباً، وتضيف حجماً إلى الشعر الخفيف بفضل الطبقات المتدرجة. يمكنك اعتمادها بأسلوب مموج خفيف لإبراز التدرجات، أو مالس أنيق لإطلالة كلاسيكية. تناسب هذه القصة صاحبات الوجه الطويل أو البيضاوي، كما تضفي توازناً جميلاً على ملامح الوجه العريض.

قصة الشعر الطويل ذات الأطراف المتدرجة الحادة

من عرض أيلس Aelis-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنت من محبات قصات الشعر الطويل، فقصة الأطراف المتدرجة الحادة تمنحك تحديثاً ملحوظاً من دون التضحية بالطول. تدرجات الأطراف تضيف خفة وحركة للشعر، بينما الأطراف الحادة تعطيه مظهراً قوياً ومحدد المعالم. يمكن تنسيقها مع تسريحات ويفي عريض للمناسبات، أو مالس لامع للإطلالات اليومية. تناسب جميع أشكال الوجه تقريباً، وتبرز جمال الشعر الكثيف والطويل.

قصة الشعر القصير بطول متدرج يصل إلى حدود العنق

من عرض بيت دولارت Peet Dullaert-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هذه القصة مثالية لمن يرغبن في مظهر أنيق ومتجدد من دون قص الشعر بشكل مبالغ فيه. الطول الذي يصل إلى العنق، مع تدرجات ناعمة تبدأ من الأمام إلى الخلف، يحدد ملامح الوجه ويبرز خط الفك. يمكن تصفيفها بأسلوب ستريت لامع أو مموج خفيف، كما يمكن تزيينها بأكسسوارات شعر بسيطة لمظهر أكثر حيوية. تناسب الوجه البيضاوي والمستطيل، كما تلائم الشعر الكثيف أو متوسط الكثافة.

قصة اللوب بطول متساو إلى ما فوق الكتفين مع الغرة القصيرة

من عرض إيلي صعب Elie Saab-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



اللوب بطوله المتساوي يضفي توازناً وانسيابية على إطلالتك، بينما تضيف الغرة القصيرة لمسة جريئة وعصرية. هذه القصة تمنح الوجه شباباً وحيوية، خاصة عند تصفيفها بأسلوب مالس لامع أو مموج طبيعي. وهي خيار مثالي لصاحبات الوجه البيضاوي أو المربع، وتعمل على إبراز جمال العيون والحاجبين.

نصائح لاختيار قصة الشعر وفق شكل وجهك ولون شعرك

اختيار القصة المناسبة لا يعتمد فقط على الموضة، بل على معرفة ما يليق بشكل وجهك ولون شعرك ليبرز جمالك الطبيعي.

فإذا كان وجهك بيضاوياً، فأنت محظوظة لأن معظم القصات تناسبك، من القصير جداً مثل البيكسي إلى الطويل المتدرج.

أما إذا كان وجهك مستديراً، فاختاري القصات التي تضيف طولاً للوجه مثل البوب الطويل أو اللوب المستقيم، وابتعدي عن الغرة الكثيفة جداً.

لصاحبات الوجه المربع، ننصحك بالقصات ذات الأطراف المتدرجة أو المموجة لتنعيم زوايا الفك.

بينما الوجه القلب يناسبه الشعر المتدرج عند الأطراف أو الغرة الجانبية الناعمة لتوازن الجبين العريض.

أما من حيث اللون، فالتدرجات اللونية تلعب دوراً كبيراً في إبراز جمال القصة؛ فالشعر الداكن يبدو أكثر كثافة مع القصات الحادة، بينما يضيف اللون الفاتح أو الهايلايت بُعداً وحركة للقصات المتدرجة والمموجة.

العناية بالشعر بعد القصة الجديدة

بعد اعتماد قصة شعر جديدة، من المهم الحفاظ على مظهرها الصحي والمرتب لأطول فترة ممكنة، من خلال الحطوات التالية: