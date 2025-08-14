ميلا كونيس في يوم ميلادها.. أجمل صيحات جمالية تألقت بها على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 10:19 صباحاً - ميلا كونيس Mila Kunis، نجمة عالمية بدأت مشوارها الفني في سن صغيرة، وسرعان ما اكتسبت شهرة عالمية واسعة، ليس بسبب أدوارها فقط، وإنما بسبب جمال ملامحها الأخّاذ أيضاً، لا سيما عينيها الواسعتين واللامعتين، وهي لم تكن كغيرها من النجمات، بل رسمت لها خطاً جمالياً خاصاً بها لجهة تحديد الملامح وإبرازها بأساليب مكياج تليق بوجهها وشخصيتها، وتسريحات شعر متنوعة، مرفوعة ومنسدلة، تمنحكِ إطلالات شبابية حيناً ومظهراً متألقاً وراقياً أحياناً أخرى.

اليوم 14 أغسطس، تحتفي النجمة ميلا كونيس بيوم ميلادها، ونحن في "الخليج 365"، اخترنا لكِ باقة من أجمل الصيحات الجمالية، التي تألقت بها على السجادة الحمراء، فما رأيكِ بها؟

مكياج ترابي ناعم مع الكحل البني وتسريحة الكعكة العالية

في إحدى إطلالاتها الراقية على السجادة الحمراء، اختارت ميلا كونيس المكياج الترابي الناعم، الذي يعكس دفء ملامحها الطبيعية، مع تحديد العينين بالكحل البني الذي أضاف عمقاً لعينيها العسليتين. ونسّقت هذا المكياج مع تسريحة الكعكة العالية المشدودة مع الغرة المموجة المسحوبة إلى الخلف، التي منحت وجهها مظهراً مشرقاً، وأبرزت تفاصيل المكياج بوضوح.

مكياج رمادي قوي بالرموش الجريئة وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

لإطلالة أكثر جرأة وجاذبية، تألقت ميلا كونيس بمكياج عيون رمادي داكن مع لمسة سموكي، عززته برموش طويلة وكثيفة، أضافت قوة للعينين. واعتمدت معه تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف بالفرق النصفي، ما منحها إطلالة أنثوية ساحرة.

مكياج وردي مشرق مع تسريحة الشعر المموج المنسدل

في لمسة رومانسية ناعمة، أطلت ميلا كونيس في أحد المهرجانات الفنية بمكياج وردي مشرق على الجفون والشفاه، منحها توهجاً طبيعياً وإشراقة أنثوية. نسّقت هذا اللوك مع شعر مموج منسدل بأسلوب انسيابي؛ ليجمع بين البساطة والرقي.

مكياج نيود وردي لامع مع تسريحة الريترو المنسدلة

في واحدة من إطلالاتها الأنثوية على السجادة الحمراء، اختارت ميلا كونيس إطلالة كلاسيكية أنيقة، من خلال مكياج نيود بلمسة وردية لامعة على الجفون العلوية، وتحديد عيون ناعم، يبرز جمالها من دون مبالغة. وأكملت الإطلالة بتسريحة الشعر الكاريه الطويل الريترو المنسدلة، التي أعادت أجواء هوليوود القديمة بأسلوب عصري.

مكياج فضي براق مع تسريحة الشعر المرفوع بالكامل

لتسليط الضوء على جمال عينيها، لجأت ميلا كونيس في إحدى إطلالاتها إلى ظلال عيون فضية براقة، امتدت على كامل الجفن، مع ماسكارا كثيفة وكحل أسود داخل العين، ما أضفى لمسة درامية جذابة. أما الشعر فاعتمدته مرفوعاً بالكامل بأسلوب أنيق، أتاح للمكياج أن يكون نجم الإطلالة.

مكياج برونزي دافئ مع تسريحة الشعر المالس المنسدل

وفي إطلالة راقية لها، اختارت ميلا كونيس مكياجاً دافئاً مع لمسات برونزية على الجفون، ونسقته مع الكحل البني داخل العين وأحمر الشفاه النيود الخفيف، وأكملت اللوك بشعر مالس منسدل ببساطة على الأكتاف؛ ليعكس مظهراً أنيقاً من دون أي تعقيد.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة المنخفضة بالغرة الجانبية الويفي الطويلة

تألقت ميلا كونيس في واحدة من أجمل إطلالاتها على السجادة الحمراء، بمكياج سموكي ناعم، يحدد العينين بخفة، مع ألوان ترابية متدرجة ورموش جريئة، ونسقته مع كعكة منخفضة وغرة جانبية ويفي طويلة منسدلة على جانب الوجه؛ لتضفي لمسة رومانسية ساحرة على إطلالتها.

مكياج أخضر فخم وبراق مع تسريحة الشعر القصير المموج

في إطلالة جريئة وغير تقليدية، اعتمدت ميلا كونيس ظلال عيون خضراء براقة، جعلت عينيها نقطة الجذب الأساسية. وأكملت اللوك بتسريحة شعر قصير مموج بالغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، أضفت على مظهرها روحاً عصرية وشبابية.

مكياج نيود بالأيلاينر الناعم مع تسريحة الشعر الستريت

لإطلالة أنيقة وناعمة، اختارت ميلا كونيس مكياج نيود طبيعياً بألوان قريبة إلى لون بشرتها مع أيلاينر رفيع يحدد العينين بخفة ورموش طويلة، ونسقته مع شعر ستريت لامع ومنسدل بأسلوب انسيابي، ما منحها مظهراً بسيطاً لكنه فائق الجمال.

مكياج أزرق مجنح مع تسريحة الشعر المالس نصف المرفوع

لإطلالة مبهرة على السجادة الحمراء، لجأت ميلا كونيس إلى مكياج عيون أزرق مجنح منح عينيها تميزاً فريداً، ونسقته مع تسريحة شعر مالس نصف مرفوع مع غرة مسحوبة بإتقان إلى الخلف؛ ليجمع بين العصرية والأنوثة بأسلوب لافت.

ميلا كونيس أيقونة جمالية تمزج بين الأناقة والبساطة

في يوم ميلادها، تثبت ميلا كونيس أنها ليست مجرد نجمة هوليوودية ناجحة، بل أيقونة جمالية تعرف تماماً كيف تُوظّف المكياج وتسريحات الشعر لإبراز ملامحها الفريدة بأسلوب متجدد في كل ظهور. سواء اختارت الألوان الناعمة أو الظلال الجريئة، الشعر المرفوع أو المنسدل، فإنها تحافظ دائماً على لمستها الخاصة التي تجمع بين الأناقة والبساطة. ولعل هذا التوازن هو سر جاذبيتها الدائمة على السجادة الحمراء وخارجها؛ لتلهم كل امرأة باختيار ما يعكس شخصيتها ويُبرز جمالها الطبيعي.