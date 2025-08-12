صيحات جمالية لكارا ديليفين في يوم ميلادها.. جمال طبيعي وجرأة غير متكلّفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - استطاعت النجمة كارلا ديليفين Cara Delevingne، أن تصنع بصمة خاصة بها في عالم الجمال، تجمع بين القوة والأنوثة بأسلوب فريد ومتميز؛ لتصبح مصدر إلهام لعاشقات الجمال حول العالم. من الحواجب الكثيفة التي أصبحت رمزاً لجمال طبيعي وجرأة غير متكلّفة، إلى مكياج العيون الذي تميزت به ومنحها جاذبية هوليوودية؛ وصولاً إلى تسريحات الشعر العصرية، التي تعبر عن ثقتها بنفسها وقدرتها على كسر القواعد التقليدية.

في مناسبة يوم ميلادها، تستعرض لكِ "الخليج 365" أبرز الإطلالات الجماليةلكارا ديليفين، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر، التي تألقت بها في مناسباتها، وكانت محط الأنظار.

كارا ديليفين بمكياج سموكي ترابي وتسريحة الكعكة المنخفضة

Embed from Getty Images

في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95، تألقت النجمة كارلا ديليفين بجمال هوليوودي راقٍ، جمع بين الجرأة والكلاسيكية. واختارت مكياجاً دخانياً ناعماً بتدرجات البني والبرونزي، مع تحديد دقيق للرموش وخط أيلاينر برز نظرتها الحادة، فيما أضفى الهايلايتر لمسة من الإشراقة على عظمتي الوجنتين. أما الشفاه، فجاءت بلون نيود مخملي عكس توازناً أنيقاً مع قوة مكياج العيون. أما تسريحة شعرها فجاءت ملساء ومشدودة إلى الخلف بأسلوب الكعكة المنخفضة، ما منحها مظهراً عصرياً وراقياً أظهر ملامحها بوضوح، وأكمل فخامة فستانها الأحمر الملكي.

كارا ديليفين بمكياج عيون بارز وتسريحة مبللة مع الغرة الحادة

Embed from Getty Images

فاجأت كارلا ديليفين الحضور بإطلالة جمالية جريئة وغير تقليدية على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78. حيث تألقت بمكياج سموكي، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بظلال مكثفة بتدرجات اللونين الأسود والرمادي، ممتدة على طول الجفن السفلي لإبراز شكل العينين، ومنحهما عمقاً آسراً. وتحديد العينين بخط من الأيلانير الأسود على طول خط ومنبت الرموش العلوية والسفلية، مسحوباً إلى زاوية العين الخارجية. إلى جانب لمسة هايلايتر خفيفة على عظام الخدّ لإضفاء التوهج، وشفاه طبيعية بلون نيود متوازن، حافظ على تركيز الإطلالة على العيون القوية. وزينت شعرها بتسريحة الشعر المبلل بأسلوب البوب متوسط الطول، مع غرة حادة وغير متناسقة، ما منحها لمسة عصرية متمردة تليق بشخصيتها الفريدة.

كارا ديليفين بمكياج دافئ وتسريحة متموجة هوليوودية

Embed from Getty Images

كما وخطفت النجمة كارا ديليفين الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، بإطلالة جمالية تحمل توقيع النعومة الممزوجة بالفخامة. واختارت مكياجاً دافئاً، ارتكز على بشرة متوهجة بإشراقة طبيعية، مع لمسة هايلايتر خفيفة على عظمتي الخدين، وظلال عيون وردية ناعمة، مع تحديد خفيف للرموش بالماسكرا. أما الشفاه فجاءت بدرجة وردي ناعم، مما أضفى توازناً مثالياً مع ألوان المكياج الهادئة. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي بتموجات هوليوودية عريضة منسدلة على الكتف، مع فرق جانبي عكس أسلوب الإطلالات الكلاسيكية الخالدة.

كارا ديليفين بأيلاينر مجنح وتسريحة مرفوعة مع الغرة القصيرة

Embed from Getty Images

عكست النجمة كارا ديليفين ذوقها الفريد وحضورها اللافت في إطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غالا 2024؛ حيث تألقت بإطلالة جمالية تمزج بين الرقي والفن، مستوحاة من الحقبة الستينية، ارتكزت على إبراز جمال عينيها، من خلال رسم خط أيلاينر أسود بأسلوب مجنح دقيق على طول خط جفونها، ورموش طويلة كثيفة، منحت نظرتها بعداً درامياً أنيقاً. وأنهت مكياجها بلمسة من أحمر الشفاه النيود الوردي الذي أضفى دفئاً على الإطلالة. أما تسريحة شعرها فجاءت بأسلوب مميز مع غرة قصيرة مستقيمة على الجبين، فيما جمع باقي الشعر في رفعة كلاسيكية منخفضة عززت من جمال ملامحها الجذابة.

كارا ديليفين بأحمر شفاه قوي وتسريحة البوب المموج

Embed from Getty Images

في إطلالة آسرة، خطفت النجمة كارا ديليفين الأنظار بإطلالة أنيقة، تجمع بين الفخامة والعصرية في آنٍ. واختارت مكياجاً جريئاً ارتكز على بشرة مخملية بلمسة مات، مع عيون سموكي ناعمة وتحديد دقيق للرموش، وحاجبين مرسومين بإتقان عززاً سحر نظرتها الزرقاء. ولإضفاء لمسة من الإغراء الهوليوودي، اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر القاني، منح توازناً مثالياً بين القوة والأنوثة. أما تسريحة الشعر فجاءت بأسلوب البوب المموج الناعم بطول متوسّط، مع فرق جانبي أنيق منح وجهها إطاراً جذاباً.

كارا ديليفين بمكياج ميتاليك وتسريحة مموجة منسدلة

Embed from Getty Images

خطفت كارلا ديليفين الأنظار في إطلالة آسرة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـ"غولدن غلوب" Golden Globe في دورته الـ82، بمزيج متناغم من البساطة والفخامة. واختارت مكياجاً متقناً بدرجات البني والرمادي الميتاليك، ما منح نظرتها عمقاً وجاذبية، مع لمسات هايلايتر ناعمة على عظمتي الخدّ لتعزيز التوهج، واختتمت الإطلالة بشفاه وردية هادئة، أضافت لمسة أنثوية راقية، تتناغم مع فستانها المعدني البراق. وأنهت إطلالتها بتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب جانبي ناعم مع تموجات خفيفة، تعكس الإشراقة الطبيعية، وتبرز لون شعرها الأشقر الذهبي اللامع.

كارا ديليفين بمكياج عيون نحاسي وتسريحة الكعكة المنخفضة والمشدودة

Embed from Getty Images

في أمسية احتفالية خاصة بعد العرض الغاليري لمسرحية "Cabaret At The Kit Kat Club" في لندن، تألقت النجمة كارا ديليفين بإطلالة جمالية متقنة، تحمل بصمة من القوة والأنوثة معاً، ونسقت معها مكياجاً جريئاً، ارتكز على بشرة ناعمة بإطلالة طبيعية، وظلال عيون دافئة بدرجات نحاسية مدموجة بإتقان حول الجفن، مع لمسة ماسكرا كثيفة. وزينّت شفاهها بأحمر شفاه باللون الأحمر الكرزي، ما أضفى على الإطلالة جرأة لافتة. أما الشعر فجاء بأسلوب الكعكة المنخفضة مع فرق جانبي مشدود، ما سمح بتسليط الضوء على ملامح وجهها القوية وخطوط مكياجها المميّزة.

سيعجبك التعرف إلى تسريحات شعر كارا ديليفين

كارا ديليفين بمكياج وردي نيود وتسريحة الضفيرة الجانبية

Embed from Getty Images

في عرض كريستيان ديور خلال أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2020، تألقت كارلا ديليفين بإطلالة أنثوية، تحمل لمسة من الرومانسية العصرية؛ حيث اختارت مكياجاً ناعماً، مع تركيز على تحديد الحواجب الكثيفة التي تتميّز بها، وإضاءة العيون بظلال وردية دافئة مع لمسات خفيفة من الماسكرا، فيما اكتفت بشفاه طبيعية بلون نيود وردي، ما منحها إطلالة متجانسة ومتناغمة مع لون فستانها الوردي الباهت. واعتمدت تسريحة الضفيرة الجانبية العريضة مع غرة جانبية منسدلة بتموجات ناعمة، ما أضفى على ملامحها طابعاً ناعماً وأنيقاً في آنٍ واحدٍ.

كارا ديليفين بمكياج سموكي وتسريحة جريئة

Embed from Getty Images

في إطلالة جريئة تعكس شخصيتها المتمردة، تألقت النجمة كارلا ديليفين في عرض أزياء شانيل هوت كوتور لخريف وشتاء 2018، خلال أسبوع الموضة الباريسي. وقد نسقت مع إطلالتها مكياجاً متقناً مع تركيز على العيون بأسلوب سموكي ناعم بدرجات البني والبرونزي، عزّز من عمق نظرتها، فيما اكتفى مكياج البشرة بلمسة طبيعية وخفيفة أبرزت صفاء ملامحها، مع شفاه وردية أنيقة، منحتها لمسة أنثوية ناعمة. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر قصير جداً باللون الأشقر البلاتيني، ما أضفى عليها لمسة عصرية وحادة في آنٍ واحدٍ.