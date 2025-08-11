المكياج المناسب بعد جلسات تنظيف البشرة.. خطوات لبشرة متألقة ونضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 02:05 مساءً - يعشق الكثير من النساء الاهتمام ببشرتهنّ والعناية بها؛ من خلال جلسات التنظيف العميق، سواء في المنزل أو في العيادات المختصة، فهذه الجلسات لا تمنح البشرة مظهراً صحياً ونقياً فحسب، بل تخلصها من الشوائب العميقة، وتساعد في تقشير الخلايا الميتة، وفتح المسام المسدودة، مما يمنحكِ توهجاً طبيعياً لا يُضاهى. ومع ذلك، فإن هذه العناية الدقيقة تترك البشرة في حالة حساسة ومكشوفة، قد تتأثر سلباً إذا تم استخدام منتجات تجميلية ثقيلة أو غير مناسبة بعدها مباشرة.

كثيرٌ من النساء يقعن في خطأ شائع؛ وضع المكياج فوراً بعد جلسة التنظيف من دون مراعاة وضع البشرة الجديد، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام مرة أخرى، أو التسبب في تحسسات وحبوب، لذلك من المهم جداً أن تختاري بعناية المكياج الذي تستخدمينه بعد جلسة التنظيف، وتتبعي خطوات ذكية تبرز جمال بشرتك، وتحافظ على صحتها في الوقت ذاته.

في هذا الموضوع، سنرشدك إلى أفضل النصائح والخطوات لوضع مكياج مثالي وآمن بعد جلسات تنظيف البشرة، مع التركيز على المنتجات الخفيفة، والتركيبات المناسبة، وطريقة التطبيق الصحيحة.

أولاً: متى يمكنك وضع المكياج بعد جلسة التنظيف؟

يُفضل الانتظار من 24 إلى 48 ساعة قبل وضع المكياج الكامل، خصوصاً إذا شملت الجلسة تقشيراً قوياً أو بخاراً، أو إزالة الرؤوس السوداء.

البشرة بعد التنظيف تكون في حالة "استشفاء"، حيث تكون المسام مفتوحة والخلايا الجديدة أكثر عرضة للتحسس.

في الحالات الضرورية (كحضور مناسبة قريبة)، يمكنك وضع مكياج خفيف جداً، لكن بعد اتباع روتين ترطيب للبشرة وتهدئة صارم.

ثانياً: تهيئة البشرة قبل المكياج بعد التنظيف

مسح الوجه بقطنة مبللة بتونر لطيف يساعد على تهدئة الجلد



هذه الخطوات ضرورية لحماية البشرة، وجعل المكياج أكثر اندماجاً ونعومة:

تنظيف لطيف

استبدلي الغسول القوي بتركيبة لطيفة وخالية من العطور، فقط لإزالة الزيوت الزائدة أو بقايا الترطيب من الجلسة.

استخدام ماء بارد أو تونر

بعد الغسل، امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد، وماء الخيار، أو تونر لطيف خالٍ من الكحول، فهو يساعد على تهدئة الجلد وشد المسام.

ترطيب عميق وخفيف

اختاري مرطباً غنياً بمكونات مثل:

حمض الهيالورونيك: (لترطيب طبقات الجلد العميقة).

الصبار أو البانثينول: (لتهدئة الاحمرار والتحسس).

ابتعدي عن الكريمات الثقيلة التي تحتوي على زيوت معدنية أو شمعية.

واقي شمس ضروري

حتى لو كنتِ بالمنزل، ضعي واقي شمس خفيفاً غير كوميدوغينيك (non-comedogenic)؛ لأن بشرتك بعد التنظيف تكون أكثر حساسية لأشعة الشمس، ما يعرضها للبقع أو التصبغات بسهولة.

ثالثاً: خطوات المكياج المناسبة لبشرتك بعد التنظيف

اختيار أحمر خدود كريمي بألوان طبيعية لعدم غلق المسام

البرايمر: حاجز وقائي قبل الأساس

البرايمر هنا يلعب دوراً علاجياً أكثر من كونه تجميلياً:

اختاري برايمر بتركيبة جل مائية خفيفة يحتوي على مضادات أكسدة أو مستخلصات نباتية مهدئة.

تجنبي البرايمر الذي يحتوي على السيليكون الثقيل إذا كانت بشرتك متقشرة أو متحسسة.

كريم الأساس أو بدائله

لا داعي لكريم أساس ثقيل بعد جلسة تنظيف البشرة، بل الأفضل:

بي بي كريم أو سي سي كريم: يمنحك تغطية خفيفة وترطيباً في الوقت نفسه.

كريم أساس مائي (Water-based Foundation): مثالي لتفادي انسداد المسام.

اختاري لوناً أقرب للطبيعي، وطبّقيه باستخدام إسفنجة مبللة بخفة لتجنب فرك الجلد.

الكونسيلر عند الحاجة فقط

إذا كنتِ تعانين من هالات سوداء أو بعض البقع:

استخدمي القليل من الكونسيلر الكريمي، وادمجيه بلطف.

تجنبي الكونسيلر الكثيف أو المضاد للماء الذي قد يكون قاسياً على البشرة الحساسة.

البودرة: القليل منها فقط

بعد التنظيف، غالباً ما تكون البشرة مائلة للجفاف، لذا:

تجنبي البودرة المضغوطة أو الكثيفة.

ضعي لمسة خفيفة جداً من البودرة الشفافة على منطقة الـ T-zone فقط (الجبهة والأنف والذقن).

أحمر الخدود: لمسة توهج طبيعية

اختاري أحمرَ خدود كريمياً أو سائلاً بتركيبة مرطبة.

الألوان الطبيعية مثل الوردي الفاتح أو المشمشي تمنحكِ نضارة صحية من دون إغلاق المسام.

مكياج العيون: بسيط وناعم

استخدمي ماسكرا لطيفة وغير مقاومة للماء؛ لأنها أسهل في الإزالة.

تجنبي الكحل أو الآيلاينر الثقيل، خاصة إذا كانت عيناك متحسستيْن بعد تنظيف البشرة بالبخار.

طبّقي ظلال العيون إن لزم الأمر، فاختاري تركيبات كريمية بلون موحد.

الشفاه: ترطيب ولمسة لون

ضعي بلسماً مغذياً للشفاه كقاعدة.

يمكنك استخدام روج بتركيبة زبدة الشيا أو فيتامين E، أو الاكتفاء بتينت خفيف بلون وردي ناعم.

رابعاً: نصائح ذهبية بعد وضع المكياج

لا تظني أن المكياج يغنيك عن العناية: البشرة بعد الجلسات بحاجة للعناية المضاعفة. احرصي على إزالة المكياج جيداً باستخدام ماء ميسيلار، أو زيت تنظيف مناسب للبشرة الحساسة. بعد الإزالة، استخدمي قناعاً مهدئاً؛ مثل ماسك الشاي الأخضر أو الخيار أو الألوفيرا؛ لتعزيز ترميم البشرة.

خامساً: ما يجب تجنبه تماماً بعد جلسات التنظيف

الكونتور الكريمي الثقيل. البرايمر أو الفاونديشن القائم على السيليكون. المكياج المقاوم للماء. الفرش غير النظيفة أو الإسفنج القديم. استخدام أدوات حرارية على البشرة (مثل الرولر أو الديرما) في نفس اليوم.

سادساً: متى يكون المكياج الكامل آمناً بعد الجلسة؟

إذا لاحظت أن:

الاحمرار زال تماماً.

لا يوجد تقشير أو وخز أو جفاف ظاهر.

لم تظهر أي حبوب أو تحسس.

حينها، يمكنك العودة تدريجياً للمكياج الكامل، ويُفضّل أن يكون بعد يومين على الأقل.