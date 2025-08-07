في يوم ميلادها.. صيحات جمالية راقية من تشارليز ثيرون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 12:58 مساءً - تشارليز ثيرون charlize theron هي واحدة من النجمات العالميات اللواتي تركن بصمةً مميزةً في عالم الموضة والجمال، فهي لطالما تميزت برقتها وأنوثتها واختياراتها الجمالية الراقية، إذ تتألق غالباً بأساليب مكياج ناعمة بلمسات مشرقة تُحاكي بشرتها الفاتحة الخالية من العيوب، أما تسريحات شعرها فهي أيضاً ناعمة وأنيقة، لا سيما تسريحة الكعكة المصقولة وتسريحة الشينيون البسيطة إلى جانب تسريحات الشعر المنسدل بأشكالها المختلف، فتبرز ملامح وجهها الجذابة بأسلوب طبيعي من دون مبالغة.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يُصادف 7 أغسطس من كل عام، نرصد لكِ من "الخليج 365" مجموعة صيحات جمالية اعتمدتها شارليز ثيرون ولفتت الأنظار بها.

مكياج ترابي مات ناعم مع تسريحة الكعكة المصقولة

في إحدى إطلالاتها على السجادة الحمراء، اختارت تشارليز ثيرون مكياجاً ترابياً مطفأً (مات) أبرز ملامح وجهها بأسلوب ناعم بعيد عن التكلّف، مع لمسات كونتور خفيفة سلّطت الضوء على عظمتي وجنتيها. واعتمدت ظلّ عيون بألوان البيج والبني الفاتح، مع أيلاينر دقيق عند خط الرموش العليا، إلى جانب طبقات رقيقة من الماسكرا، أما شفاهها فزيّنتها بلون نيود مائل إلى الوردي. وقد نسّقت هذا المكياج مع تسريحة الكعكة المصقولة المشدودة إلى الخلف، التي عكست فخامة راقية وأبرزت نعومة تقاسيم وجهها.

مكياج نيود خفيف مع تسريحة الشعر المالس المنسدل

في هذه الإطلالة، راهنت تشارليز ثيرون على المكياج النيود البسيط الذي منح بشرتها توهّجاً طبيعياً، فبدت مشرقةً من دون أي بهرجة. استخدمت كريم أساس خفيف التركيبة، مع لمسة من البلاشر الخوخي الناعم. أما عيناها، فتم تحديدهما بخط أيلاينر رفيع جداً وظلال عيون بلون البشرة، فيما جاءت الشفاه بلون وردي شبه شفاف. وقد أضفت تسريحة الشعر المالس المنسدل لمسةً من البساطة الأنيقة، فبدت الإطلالة متكاملةً بأسلوب يعكس أنوثتها الكلاسيكية.

مكياج وردي ناعم مع تسريحة الشينيون بالغرة الجانبية المنسدلة

تميّزت هذه الإطلالة بنعومتها الأنثوية الراقية، حيث اختارت تشارليز ثيرون مكياجاً وردياً هادئاً تناغم مع لون بشرتها الفاتحة، فبدت بملامح طبيعية آسرة. تم التركيز على العيون من خلال تظليل الجفن المتحرّك بلون وردي لامع وتكثيف الرموش قليلاً، بينما جاءت الحواجب مشذبة وناعمة. الشفاه تم تحديدها بلون وردي ناعم أضاف لمسة رومانسية للإطلالة. وقد زيّنت هذه اللمسات بتسريحة شينيون بسيطة تزيّنها غرّة جانبية منسدلة على جانب الوجه، ما أضفى جاذبيةً ناعمة وعصرية.

مكياج كلاسيكي بسيط مع تسريحة الشعر القصير الويفي المنسدل

في عودة إلى الأسلوب الكلاسيكي، تألقت تشارليز بمكياج بسيط ارتكز على البشرة الموحدة والخالية من الشوائب، مع لمسات خفيفة من الظلال على العينين، والكحل الأسود الرفيع الذي غمر منبت الرموش، وروج مشمشي خفيف. هذه البساطة في المكياج أظهرت ثقتها العالية بجمالها الطبيعي. وقد نسّقت هذه اللمسات مع تسريحة الشعر القصير الويفي المنسدل، التي منحتها طابعاً عصرياً وشبابياً مع الحفاظ على الأناقة الكلاسيكية.

مكياج عيون رمادي مع الشفاه الخوخية وتسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف

تألقت النجمة العالمية تشارليز ثيرون بإطلالة درامية ناعمة، اعتمدت فيها مكياج عيون بتدرجات الرمادي الهادئ، من دون أن تتخلى عن التوازن والنعومة في التنفيذ. وتم تحديد خطّي الرموش العلوية والسفلية بالكحل الرمادي الداكن، ما أضفى عمقاً لعينيها الزرقاوين. أما الشفاه، فبرزت بلون خوخي مطفأ يعكس نضارةً وهدوءاً في الوقت نفسه. وقد اختارت تسريحة شعر مشدودة إلى الخلف مع فرق نصفي، ما سمح بظهور ملامحها بقوة وأناقة، وزاد من جاذبية الإطلالة.

مكياج مونوكروم نيود مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

في هذه الإطلالة، اعتمدت تشارليز ثيرون أسلوب المكياج الأحادي اللون (المونوكروم) بتدرجات النيود الدافئة، فمزجت بين الظلال البيج والبرونزية الفاتحة على الجفون، والبلاشر الخوخي على الخدّين، والروج النيود اللامع على الشفاه. هذا التناسق اللوني منحها إشراقة طبيعية ساحرة. أما الشعر، فقد اختارته مموجاً بأسلوب نصف مرفوع، فجمعت بين الأناقة العفوية واللمسة الرومانسية، ما جعل الإطلالة مثاليةً لإطلالات السجادة الحمراء والمناسبات الراقية.

تشارليز ثيرون.. جمال راقٍ يلهم النساء

تشكّل إطلالات تشارليز ثيرون الجمالية مصدر إلهام حقيقي لكل امرأة تبحث عن الجمال الراقي الذي يجمع بين الأنوثة والبساطة، وبين الجرأة والنعومة في آن. فهي لا تركض خلف الصيحات، بل تختار ما يليق بها ويعكس شخصيتها الهادئة والواثقة. ومهما تنوّعت تسريحات شعرها أو تبدّلت صيحات مكياجها، تبقى وفية لهويتها الجمالية الخاصة، التي تقوم على التوازن والانسجام الطبيعي. من هنا، يمكن لكل سيدة أن تستلهم من تشارليز ثيرون أسلوباً يبرز ملامحها بأسلوب أنيق لا يبهت مع الوقت.