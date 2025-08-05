بعد ترشيح سلمى أبو ضيف ضمن أجمل 100 وجه في العالم... سر الجمال العربي الذي خطف الأنظار عالمياً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:15 مساءً - في عالم يبحث دوماً عن الجمال المختلف، ويحتفي بكل من تجرُؤ على أن تكون نسخة فريدة من نفسها، هناك نساء لا يكتفين بأن يكن جميلات فحسب بل يصبحن مصدر إلهام، وصوتاً لهويتهن، وصورة حية لجمال متجدد لا يشبه أحداً.

ولعل سلمى أبو ضيف، النجمة التي أبهرت العالم بسحر ملامحها وتفرد حضورها، خير مثال على ذلك، كيف لوجه أن يتم ترشيحه ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، إن لم يكن وجهاً يحكي قصة، ويجمع بين النعومة والقوة، وبين الملامح العربية الأصيلة والروح العصرية المحلقة؟

في هذا العالم الرقمي، حيث تقاس القيمة أحياناً بعدد المتابعين، لا يزال الجمال الحقيقي يفرض نفسه عندما يكون حقيقياً، سلمى لم تدخل هذه القائمة صدفة، ولم تدرج بين أجمل نساء العالم لمجرد صورة جميلة أو إطلالة خاطفة، بل لأنها تمثل جيلاً جديداً من الشابات العربيات اللواتي يفهمن أن الجمال ليس مجرد انعكاس في المرآة، بل رسالة.

عندما تنضم فتاة عربية إلى قائمة تحمل أسماء نجمات عالميات، فهذا يؤكد أن الجمال العربي حي، نابض، ومعترف به، بل ومرغوب فيه عالمياً.

للتعرف إلى سر هذا التميز، وكيف تم ترشيح الفنانة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف ضمن قائمة "TC Calander" الشهيرة لـ أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025. هذه القائمة التي تركز على الجمال الطبيعي والجاذبية العالمية،؟ وما الذي جعل ملامحها تحفر لنفسها مكاناً على خارطة الجمال العالمي؟

سنأخذك في جولة من وحي سلمى أبو ضيف، لنكشف فيها مكياجها المفضل، وتسريحات شعرها المميزة، وسر كاريزما لا تنسى؛ لأن الجمال، كما تقول سلمى، يبدأ حين تعرفين من أنت وتحبينها.

ما هي قائمة أجمل 100 وجه في العالم؟

قائمة TC Candler السنوية لأجمل 100 وجه هي واحدة من أشهر وأوسع القوائم انتشاراً، تعتمد على ترشيحات عالمية وشعبية، ولا تستند فقط إلى الجمال التقليدي، بل تأخذ بعين الاعتبار:

التناسق بين الملامح؛

الكاريزما الشخصية؛

التعبير الثقافي والفني؛

التفرد والاختلاف.

وقد ضمت القائمة هذا العام نجمات من جميع أنحاء العالم، وكانت سلمى أبو ضيف إحدى أبرز المفاجآت، لتسجل اسمها كأيقونة عربية وسط نجمات عالميات.

أبرز إطلالات سلمى أبو ضيف

تسريحة الكعكة المنخفضة مع مكياج نيود ناعم: الكلاسيكية الراقية بطابع عربي ناعم

https://www.instagram.com/p/DMVa4LlCkwl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMVa4LlCkwl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMVa4LlCkwl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



من الإطلالات الكلاسيكية المفضلة لسلمى، حيث تألقت بتسريحة الكعكة المنخفضة مع فرق وسطي يضفي توازناً وأناقة، اختارت مكياج نيود ناعماً جداً، مع تدرجات ترابية على الجفون، وبلاشر دافئاً يضفي دفئاً على البشرة، بينما اكتفت بلمعة خفيفة على الشفاه لتمنح الإطلالة طابعاً ناعماً وفاخراً في آن واحد.

الشعر المنسدل على الظهر بفرق وسطي : رومانسية حالمة

https://www.instagram.com/p/DMSfK76CgI1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMSfK76CgI1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMSfK76CgI1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إطلالة حالمة بأنوثة هادئة، ظهرت فيها سلمى بشعر طويل منسدل على الظهر، بفرق وسطي كلاسيكي وغرة خفيفة على الجانبين تحتضن الوجه برقة، المكياج الوردي النقي زاد من رومانسية الإطلالة، مع جفون ملونة بظلال وردية فاتحة، وبلاشر متناغم، وأحمر شفاه وردي بلون الزهور الندية.

الشعر المنسدل على الأكتاف مع غرة على الجبهة: دفء في إطلالة منسقة بعناية

https://www.instagram.com/p/C_d1iD9CaSG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_d1iD9CaSG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_d1iD9CaSG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



في واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة ودفئاً، اعتمدت سلمى تسريحة الشعر المنسدل الناعم مع غرة كاملة تغطي الجبهة بأسلوب فرنسي جذاب، أما المكياج فكان دافئاً بامتياز، مع درجات نحاسية على الجفون وسحبة خفيفة على زاوية العين، واختارت أحمر شفاه خوخياً متناغماً مع لون المكياج، ما جعل الطلة دافئة ومثالية لمناسبات الخريف أو المساء.

تسريحة ذيل الحصان ومكياج فرعوني بلمسة عصرية

https://www.instagram.com/p/C429Q3qvM0O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C429Q3qvM0O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C429Q3qvM0O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إطلالة مستوحاة من الجمال المصري الأصيل، حيث جمعت سلمى بين تسريحة ذيل الحصان العالية المشدودة ولمسة المكياج الفرعوني الجريء، رسمة العين جاءت على شكل سحبة آيلاينر ممتدة لأعلى وبخطوط حادة، مستوحاة من جمالية الملكات الفرعونيات. أما الشفاه، فبألوان نحاسية غنية تبرز دفء البشرة وتكمل هذا المظهر المهيب واللافت.

تسريحة الكعكة العالية مع مكياج بلون مشمشي: إشراقة صيفية أنيقة

https://www.instagram.com/p/C0j2eZ0is7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C0j2eZ0is7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C0j2eZ0is7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إطلالة صيفية منعشة بأسلوب راق، ظهرت فيها سلمى بتسريحة كعكة عالية مشدودة، ما أضفى عليها طولاً وأناقة خاصة للوجه والرقبة، المكياج كان بمزيج من درجات المشمش الدافئة، بداية من الظلال على الجفون إلى البلاشر وأحمر الشفاه؛ مما منحها إشراقة دافئة تتناسب مع الإضاءة الطبيعية والمناسبات النهارية.

يمكنك الاطلاع أيضاً على: من الكلاسيكية إلى الجرأة... اكتشفي تسريحات الكعكة الجديدة لصيف 2025

شعر كيرلي مع غرة جانبية ومكياج نيود: عفوية الصيف بتموجات أنثوية

https://www.instagram.com/p/CumC3MxIHVG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CumC3MxIHVG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CumC3MxIHVG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إطلالة مرحة وشبابية نابضة بالحياة، حيث اختارت سلمى شعر كيرلي طبيعياً مائلاً للتموجات العريضة، مع غرة جانبية تزيد من حيوية اللوك، المكياج كان بسيطاً ومضيئاً، بدرجات نيود خفيفة على الجفون والخدود، وأحمر شفاه وردي ناعم يعكس حيوية الصيف وروح الأنوثة العفوية.

سلمى أبو ضيف ليست فقط ممثلة وعارضة أزياء، بل هي رمز للجمال العصري الأصيل، دخولها قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" هو تتويج لمسيرة مليئة بالإبداع والتفرد، وهو أيضاً دعوة لكل فتاة عربية لتؤمن بأن جمالها مختلف، وأنها حين تحتضن هويتها بثقة، تصبح وجهاً يستحق أن يُحتفَى به عالمياً.