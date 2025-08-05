من الكلاسيكية إلى الجرأة.. اكتشفي تسريحات الكعكة الجديدة لصيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:04 صباحاً - لأنك امرأة عصرية تدرك كيف تعبّر عن شخصيتها من خلال أدق التفاصيل، فإن صيف 2025 جاء محملاً بصيحات شعر مبتكرة تعيد إحياء واحدة من أقدم التسريحات وأكثرها كلاسيكية: تسريحة الكعكة، ولكن بروح متجددة وعصرية تناسب كل الأذواق والمناسبات.

سواء كنتِ تبحثين عن تسريحة يومية؛ بسيطة للعمل أو الجامعة، أو تودين الظهور بإطلالة راقية لحضور مناسبة أو سهرة، فإن تسريحات الكعكة هذا الموسم تأتي بحلول أنيقة لكل المواقف. ما يميزها هذا العام هو تنوع أشكالها؛ من الكعكة المشدودة الكلاسيكية، إلى الكعكة العشوائية الهادئة، مروراً بالكعكة المزدوجة، والكعكة المرفوعة مع الضفائر، والكعكة المنخفضة الرومانسية، وحتى تلك المزيّنة بأكسسوارات براقة أو أقمشة ساتان ناعمة.

في هذا الموضوع، سنأخذك في جولة إلى أبرز تسريحات الكعكة التي تتصدر موضة صيف 2025، ونكشف لكِ عن طرق تنسيقها مع مكياجك وملابسك، بالإضافة إلى نصائح ذهبية للحفاظ على ثبات التسريحة طوال اليوم.

أهم تسريحات الكعكة لصيف 2025

في صيف 2025، أطلقي العنان لإبداعك، وجرّبي تسريحة الكعكة المتنوعة، واختاري منها ما يعكس مزاجك ونمط حياتك، سواء كنتِ عاشقة للكلاسيكية أو محبة للابتكار والتميز.

الكعكة المشدودة الأنيقة: أناقة ناعمة ومثالية للسهرات

من عرض شانيل Chanel - الصورة من Launchmetrics Spotlight

تعد من أبرز تسريحات شعر الموسم، ظهرت بها نجمات عالميات على السجادة الحمراء، ما يميزها أنها تبرز ملامح الوجه وتناسب مكياج العيون القوي، أو الإطلالات التي تركز على الأكسسوارات. اجمعي الشعر بأكمله للخلف واربطيه بإحكام، ثم لفيه على شكل كعكة عالية مشدودة، مع لمسة خفيفة من الجل؛ لتثبيت الشعر وإضافة لمعان أنيق.

الكعكة العشوائية (Messy Bun): خيارك الذكي للأيام الطويلة

Launchmetrics Spotlight - الصورة من Miller bty من عرض ميلر بتي

إذا كنتِ من محبات الإطلالات الطبيعية والعفوية، فإن الكعكة العشوائية ستكون رفيقتك هذا الصيف. هي تسريحة سريعة، يمكن تنفيذها في دقائق، وتناسب الأيام الحارة أو خروجات الكاجوال. اتركي بعض الخصل منسدلة حول الوجه، ولا تقلقي بشأن الكمال، فالفوضى هي السر.

الكعكة المزدوجة: لمسة شبابية بروح الجيل زد

Launchmetrics Spotlight - الصورة من Hobeika من عرض هوبي

من أبرز الصيحات المستوحاة من تسريحات نجمات التيك توك وإنستغرام، الكعكة المزدوجة (Double Buns) تعود بقوة هذا الموسم. تناسب الشعر المتوسط إلى الطويل، وتمنحك طابعاً مرحاً ومميزاً. يمكن تنفيذها في أعلى الرأس بأسلوب أنمي، أو بشكل منخفض لأناقة أكثر.

الكعكة المنخفضة الرومانسية: مثالية للإطلالات الناعمة

Chiara Boni من عرض شيارا بوني - الصورة من Launchmetrics Spotlight

لإطلالة حالمة في حفلات الزفاف أو السهرات الصيفية، اختاري تسريحة الكعكة المنخفضة ذات الطابع الرومانسي. يمكن تزيينها بورود صغيرة، أو ترك بعض الخصل المموجة تنسدل على الجانبين. تناسب هذه التسريحة الفساتين المكشوفة، الكتفين، والمكياج الهادئ بلون وردي أو نيود.

الكعكة مع الضفائر: دمج بين الجرأة والنعومة

Celia Kritharioti من عرض سيليا كريثاريوتي - الصورة من Launchmetrics Spotlight

تسريحة مبتكرة تمزج بين الضفيرة والكعكة، تناسب عاشقات التميز. ابدئي بتضفير جزء من الشعر، ثم لفيه مع بقية الشعر على شكل كعكة، أو اصنعي ضفيرة تلتف حول الكعكة كالـ"هالة". هذه التسريحة جذابة وتبرز جمال لون الشعر؛ إذا كان ملوناً أو بتموجات Balayage.

الكعكة المنخفضة بفرق وسطي: لمسة كلاسيكية بأناقة عصرية

Prabal Gurung من عرض برابل جورانج Launchmetrics Spotlight الصورة من



الكعكة المنخفضة مع الفرق الوسطي هي تسريحة ناعمة وراقية تبرز توازن الوجه، وتمنحكِ إطلالة أنثوية أنيقة. تناسب الإطلالات الرسمية والكاجوال، ويمكن تنسيقها مع خصل منسدلة أو أكسسوارات بسيطة لمظهر عصري.

نصائح لتثبيت تسريحة الكعكة في صيف 2025