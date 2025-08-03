الامارات | سلاح فعال يحارب الأرق ويساعد على زيادة ساعات النوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أورد موقع «أبونيت.دي» أن ممارسة الرياضة تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الأرق، لاسيما اليوجا والتاي تشي والمشي والركض، وذلك وفقاً لنتائج دراسة حديثة.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن فريقاً بحثياً قام بتقييم 22 دراسة شارك فيها 1348 شخصاً يعانون من الأرق، وخضعوا لـ13 علاجاً مختلفاً من بينها ممارسة الرياضة مثل اليوجا والتاي تشي والمشي والركض، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات والقدرة على التحمل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة بعض الرياضات كانت فعالة مقارنةً بالعلاجات التقليدية، وفي بعض الحالات حقق المصابون بالأرق نتائج أفضل بكثير، وذلك على النحو التالي:

- ساعدت اليوجا على زيادة إجمالي وقت النوم بنحو ساعتين، وتقليص الوقت اللازم للنوم بنحو نصف ساعة.

- ساعد المشي والركض على خفض شدة الأرق بشكل ملحوظ.

- ساعدت رياضة «التاي تشي» على زيادة إجمالي وقت النوم بأكثر من 50 دقيقة، وتقليل الوقت اللازم للنوم بنحو 25 دقيقة، بالإضافة إلى وقت الاستيقاظ ليلاً.

لماذا تُعد هذه الرياضات مناسبة بشكل خاص؟

وللإجابة عن هذا السؤال، أوضح الفريق البحثي: - يمكن لليوجا من خلال التركيز على الوعي الجسدي والتحكم في التنفس وتدريب الانتباه أن تُغيّر نشاط الدماغ، وبالتالي يمكنها تخفيف أعراض القلق والاكتئاب، التي غالباً ما تحول دون التمتع بنوم مريح وهانئ.

- يُزيد المشي والركض من استهلاك الطاقة ويُقلّل إنتاج هرمونات التوتر ويُحسّن التنظيم العاطفي ويُعزّز إفراز هرمون النوم «الميلاتونين».

- تركّز رياضة «التاي تشي» على التحكم في التنفس والاسترخاء الجسدي، مما يُقلّل من نشاط الجهاز العصبي الودي، وبالتالي يُخفّف من فرط اليقظة. كما أن هذه الرياضية تجمع بين الحركة التأملية واليقظة الذهنية، ويمكن لهذا المزيج أن يُعزّز التنظيم العاطفي ويُوقف اجترار الأفكار ويُخفّف القلق، كما يمكنه تثبيط إنتاج المواد المُسبّبة للالتهابات.