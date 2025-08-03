البلاشر القوي موضة جمالية شبابية تمنحك إطلالة مشرقة.. إليك طرق اعتمادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 11:20 صباحاً - هل ترغبين في مكياج سهل يرتكز على البلاشر القوي، يمنحك إطلالة جريئة بلمسات مشرقة تجعل بشرتك أكثر حيوية وجمالاً؟ ففي الآونة الأخيرة عاد البلاشر القوي الجريء إلى عالم الموضة والجمال، فلاقى رواجاً وشعبية بين النساء. بين الزهري المشرق والبنفسجي الباستيل إلى الذهبي اللامع والبرونزي المتوهج، يمكنك اختيار لون البلاشر الذي يتناغم مع لون بشرتك ويتناسب مع مكياج، والنتيحة لمسة مضيئة تبث الحيوية والحياة في بشرتك، لا سيما إن كنتِ تعانين من البهتان والاصفرار.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك طرق تطبيق البلاشر القوي بألوانه المختلفة لتختاري الطريقة الأمثل التي تليق بإطلالتك.

البلاشر الزهري البارز على جانبي

من عرض أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

الوجه

هذا الأسلوب مستوحى من إطلالات العارضات في عروض الأزياء العالمية، ويمنحك مظهراً مشرقاً وشاباً في ثوانٍ. يُطبَّق البلاشر الزهري بدرجة مشرقة كالفوشيا أو الوردي الصريح، بدءاً من عظمة الخد وسحبه باتجاه أعلى الصدغين، مما يمنح الوجه مظهراً مشدوداً ومضيئاً في آن واحد. لإبراز هذا اللوك، يُفضَّل تنسيقه مع مكياج عيون ناعم أو مكياج عيون زهري قوي وأحمر شفاه نيود أو وردي طبيعي، كي تبقى اللمسة البارزة محصورة بالخدود.

البلاشر الباستيل البنفسجي الجريء

من عرض أردزاي Ardazaei - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



قد يبدو اللون البنفسجي خياراً غير مألوف للبلاشر، لكنه أصبح في الآونة الأخيرة أحد رموز الجرأة والتميّز في المكياج العصري. يُناسب هذا اللون صاحبات البشرة الفاتحة والحيادية بشكل خاص، ويُعطي لمسة باردة راقية تضيف نضارة واضحة للوجه. يُطبَّق بلطف على تفاحة الخد ويمتد قليلاً نحو الخارج، ويمكن تنسيقه مع ظلال عيون محايدة أو فضية ناعمة مع الكحل الأسود تحت العين لإطلالة لافتة.

البلاشر الخوخي الواضح على أعلى الخدود

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إن كنتِ من محبات الإطلالات الناعمة والأنثوية التي تنبض حيوية، فالبلاشر الخوخي هو خيارك الأمثل. يليق هذا اللون بمختلف ألوان البشرة، ويضفي دفئاً طبيعياً للوجه، لا سيما عند تطبيقه على أعلى الخدود ودمجه بلطف نحو الصدغ. يمكن تعزيز هذا اللوك باستخدام هايلايتر ذهبي ناعم عند النقاط المرتفعة من الوجه، مع مكياج عيون بلون التراب أو البرونز وأحمر شفاه باللون البرغندي المخملي بكثافة متفاوتة.

البلاشر البرونزي المات الكثيف على الوجنتين

من عرض فاندر دير كامب Van Der Kemp - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة أكثر نضجاً وقوة، يمكن اعتماد البلاشر البرونزي المات، الذي يجمع بين وظيفة التحديد والإضاءة في آن واحد. يُفضَّل استخدامه بفرشاة مشطوفة لتوزيعه بدقة على منطقة الوجنتين، مع تمديده قليلاً تحت عظمة الخد لخلق وهم بوجه منحوت. يُكمَّل هذا اللوك بكونتور خفيف وظلال عيون دافئة، مما يمنحك إطلالة سمراء متوهجة مثالية للمناسبات المسائية.

البلاشر الذهبي اللامع المسحوب على الخدود

من عرض سيرفينو Scervino Scervino - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هذا الخيار مناسب جداً لعاشقات اللمعان والإشراق الفاخر. البلاشر الذهبي اللامع يُستخدم كخليط بين البلاشر والهايلايتر، إذ يُمنح البشرة لمسة دافئة ومضيئة في آن واحد. يُطبّق على أعلى الخدود وحتى الصدغ، ويمكن أيضاً تمريره بخفة على جسر الأنف ومنتصف الجبين لخلق تناغم بين مناطق الوجه. مثالي للإطلالات الصيفية والسهرات التي تتطلب توهجاً جذّاباً يلفت الأنظار.

نصائح لاعتماد البلاشر القوي بطريقة مثالية