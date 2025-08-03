الامارات | شراع الجمال في جميرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عشاق البحر، ومحبو ركوب الأمواج من كل مكان، يجدون مقصدهم هنا.. حيث «كيت بيتش» على شاطئ جميرا الذي يعد من أبرز وجهات دبي، في كل المواسم، ليفردوا شراعاتهم، ويمارسوا هواياتهم ورياضاتهم التي تتطلب مهارات خاصة، وتدريباً طويلاً، وليرسم هؤلاء لوحات تزيد الأفق جمالاً، لاسيما مع لحظات الغروب، وليمنحوا الفرصة للآخرين للاستمتاع بهذه المشاهد، والتقاط صور تتزين بألوان سحرية.