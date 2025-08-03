الامارات | «عالم مدهش» يفتح بوابات السعادة مجدداً.. زيارة واحدة لا تكفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح «عالم مدهش»، أحد أكبر وجهات الترفيه الداخلية في المنطقة، بواباته لاستقبال ضيوفه ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي خلال هذا الموسم، ليرحب بجميع أفراد العائلة حتى 28 أغسطس الجاري.

ويُعدُّ «عالم مدهش» - الذي يطل بخمس مناطق ترفيهية - أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي، وينظم الحدث «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وينظم الحدث السنوي في القاعات من 4 - 7 بمركز دبي التجاري العالمي، مقدّماً برنامجاً ممتعاً يمزج بين التعليم والترفيه المبتكر، والتجارب المميّزة التي تناسب جميع الأعمار والقدرات والاهتمامات، مع مشاركة شخصيتي دبي المحبوبتين «مدهش» و«دانة».

قيمة لا تضاهى

ويقدم «عالم مدهش» في دورته الـ26 مناطق ترفيهية جديدة كلياً، وألعاباً ممتعة، وجدولاً حافلاً بالعروض الحية، وورش العمل التثقيفية، مع فرصة تجربة ألعاب غير محدودة طوال اليوم للأطفال من جميع الأعمار، ما يوفر قيمة لا تُضاهى للعائلات التي تتطلع إلى قضاء صيف ممتع في دبي.

ويفتح المكان أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً وإلى 10 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وإلى منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد خلال عطلات نهاية الأسبوع.

بوابة للمستقبل

ويتحول «عالم مدهش» هذا العام إلى بوابة لعوالم المستقبل والماضي أيضاً، إذ يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة «اقفز كما لو أنك في عام 2025» داخل منطقة ضخمة من الألعاب المطاطية، أو العودة بالزمن في «ريتروفيل»، حيث تلتقي ألعاب الأركيد الكلاسيكية بالديناصورات والواقع الافتراضي.

أما «تحدي مركبات الدريفتنج 2071» فيجمع بين مسارات الكارتينج، والدراجات المضيئة، والتحكم عن بُعد، وحتى التزلج على الجليد.

كما يمكن للزوار خوض التحديات والمغامرات الشيقة في «تايملِس كرنفال»، واختبار مهاراتهم في ألعاب الروديو والكرنفال، ومشاهدة العروض الحية اليومية، والمشاركة في ورش العمل الفنية والحرفية التفاعلية في «تايمكيبر سكوير»، حيث يلتقون بالشخصيتين المحبوبتين «مدهش» و«دانة».

ويشهد هذا الصيف أيضاً عودة مقهى مدهش، إلى جانب ردهة طعام تقدّم تشكيلة متنوعة من مشروبات القهوة، والماتشا، والوجبات الخفيفة، والحلويات العربية اللذيذة التي تقدم في عبوات ذات تصاميم مستوحاة من التراث الإماراتي.

استكشاف الأنشطة

وأكد منظمو «عالم مدهش»، أن حدث هذا العام لا تكفيه زيارة واحدة، إذ إنه وجهة ترفيهية تستحق العودة مراراً لاستكشاف العديد من الأنشطة المثيرة والممتعة والتجارب الترفيهية المميزة، خصوصاً مع ما يوفره من فرص دخول غير محدودة إلى مناطق الألعاب طوال اليوم، وهو ما يميز دورة هذا العام عن الدورات السابقة.

ويمكن الوصول إلى عالم مدهش بسهولة من أنحاء مدينة دبي، بالمترو أو حافلات النقل الجماعي أو سيارات الأجرة، وكذلك المركبات الخاصة. وتتوافر ست مناطق مدفوعة ومنطقتان مجانيتان لمواقف السيارات، تتسع لعدد 7530 سيارة، إضافة إلى خدمة صف السيارات في الموقع، كما تتوافر مواقف مخصصة للسيارات الكهربائية مع محطات شحن.

مزيد من الألق

ومع استمرار فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، تقدم شخصيتا «مدهش» و«دانة» مجموعة نابضة بالحياة من الأنشطة العائلية المصممة لجعل هذا الصيف الأكثر بهجة وقيمة على الإطلاق، من المغامرات الشيّقة في حديقة مدهش المائية الجديدة كلياً، إلى التحديات الإبداعية، والعروض الأولى للأفلام، والوجبات الشهية مع أنشطة الرسم على الوجوه في أوستيريا ماريو، إذ تضيف الشخصيتان المحبوبتان المزيد من التألق إلى مفاجآت صيف دبي في مختلف أنحاء المدينة.

كما يمكن للعائلات جمع الأختام، والفوز بجوائز مع بطاقة مدهش الصيفية في دبي فستيفال سيتي مول، ومشاهدة «مدهش» و«دانة» في سينمات روكسي، وريفرلاند، وحتى مترو دبي، ما يحول دبي مرةً أخرى إلى وجهة صيفية مثالية.

لعب غير محدود

صمم عالم مدهش 2025 كوجهة ترفيهية لكل أفراد العائلة، إذ يعد محطة للصغار والكبار معاً، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 150 درهماً للأطفال و75 درهماً للكبار.

وتشمل التذكرة لعب عدد غير محدود من الألعاب المختارة طوال اليوم، ويمكن للعائلات التي تحمل بطاقات «إسعاد» و«سعادة» الاستفادة من تخفيضات إضافية، بينما يتمتّع أصحاب الهمم وأولياء أمورهم ومقدمو الرعاية الصحية لهم بالدخول المجاني.

• 5 مناطق ترفيهية تشمل تحديات مركبات الدريفتنج، وألعاب الأركيد، ومناطق الألعاب المطاطية.

• 28 الجاري، موعد اختتام الدورة الحالية من عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي.

• «عالم مدهش» هذا العام يتحول إلى بوابة لعوالم المستقبل والماضي أيضاً.