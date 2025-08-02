الامارات | البازلاء الخضراء كنز من الفوائد الصحية.. 7 أسباب تدعوك لإدخالها في نظامك الغذائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمتع البازلاء الخضراء (أو البسلة) بفوائد كثيرة للصحة؛ إذ تعد مصدراً ممتازا للبروتين والألياف والعناصر الغذائية المهمة للجسم، وفق موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وعدّد الموقع سبعة أسباب تدعو لإدخال البازلاء الخضراء ضمن النظام الغذائي:

1. نسبة عالية من البروتين

تعد البازلاء مصدراً جيداً للبروتين النباتي.

2. مفيدة للهضم

تتمتع الألياف النباتية بفوائد لصحة الأمعاء؛ إذ تساعد في مواجهة الإمساك المُؤلم.

3. إنقاص الوزن

تعمل الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف النبانية على إطالة الشعور بالشبع والحد من نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن.

4. مضادة للالتهابات

تحتوي البازلاء الخضراء أيضاً على البوليفينولات، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم على حماية نفسه مما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي يمكن أن تُلحق ضررا بالخلايا والأنسجة، بالإضافة إلى الالتهابات، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض مزمنة أخرى.

5. صحة العين

تحتوي البازلاء الخضراء على الكاروتينات «اللوتين» و«الزياكسانثين»، والتي تعد مفيدة لصحة العين.

6. دعم القلب

يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في البازلاء الخضراء في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما ينظم الأخير معدل ضربات القلب ويقلل من خفقانه.

7. استقرار مستوى السكر في الدم

تحتوي البازلاء الخضراء على 11 جراماً من الكربوهيدرات لكل كوب، ما يجعلها ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، وهذا يعني أن تناول البازلاء لا يُسبب ارتفاعاً حاداً في سكر الدم، وهو أمر مهم لمرضى السكري.

ونظراً لأن الجهاز الهضمي يستغرق وقتاً أطول لهضم البروتين والألياف، فإن مستويات السكر في الدم تبقى مستقرة أيضاً عند تناول البازلاء الخضراء.