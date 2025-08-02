تسريحات شعر الكعكة مع الفرق الجانبي: أناقة كلاسيكية بلمسة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 05:29 مساءً - مهما تنوّعتْ صيحات الشعر، تظلّ تسريحات الكعكة خياراً خالداً يتجدّد مع كلّ موسم وصيحة، لاسيّما عندما تُنسّق مع الفرق الجانبي؛ إذ تتحوّل من البساطة إلى رمز للرقيّ والأنوثة الناعمة، تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسة المعاصرة في آنٍ واحد. سواء أكانت مشدودة بإحكام بأسلوب راقٍ، أو مرتخية بنعومة رومانسية. تمنح تسريحة الكعكة مع الفرق الجانبي، إطلالة أنيقة تُناسب مختلف الإطلالات، من النهارية إلى الرسمية. الفرق الجانبي يُضيف بُعداً هندسياً للوجه، ويُبرز الملامح برقيّ، ويمنح التسريحة توازُناً بصرياً يليق بجميع أشكال الوجوه.

تابعي مع «الخليج 365» وتعرّفي إلى أجمل موديلات تسريحات شعر الكعكة مع الفرق الجانبي؛ لتختاري من بينها التسريحة التي تُرضي ذوقكِ وتناسب إطلالتكِ.

تسريحة الكعكة المبللة مع الفرق الجانبي

من عرض أيليس Aelis- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تَبرز تسريحة الكعكة المبلّلة مع الفرق الجانبي كخيار جمالي جريء وراقٍ في آنٍ. الشعر مصقول بإتقان، يلتصق برهافة على فروة الرأس بأسلوب مبلل؛ مما يمنحه لمعة جذّابة. الفرق الجانبي الدقيق يعزّز التناسق في الوجه، ويُضفي لمسة من الفخامة الباردة. بينما الكعكة المشدودة عند أسفل الرأس، تكمّل التسريحة بخطوط نظيفة وواضحة. هذه التسريحة تُضفي على ملامحكِ طابعاً عصرياً أنيقاً، وتُبرز المكياج القوي.

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الجانبي غير المتماثل

من عرض تشوتشنغ Chocheng- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الجانبي غير المتماثل بأسلوب هندسي ناعم، تُعتبر من تسريحات الشعر المفضّلة لدى النجمات. فالشعر المصقول بعناية والمرن في شكله، يعكس الضوء ويُبرز نقاء البشرة. أما الفرق الجانبي غير المتماثل؛ فيكسر نمط التمركز الكلاسيكي ويُضيف لمسة حداثية جريئة تُبرز الملامح من زاوية واحدة؛ مما يخلُق توازناً فنياً يخطف الأنظار. بينما الكعكة المنخفضة، المخفية بعناية خلف الأذن، تعكس ترف البساطة، وتمنح المرأة إطلالةً راقية تَفيض أنوثة.

تسريحة الكعكة مع الفرق الجانبي المزيّنة بشريط أسود

من عرض يانينا كوتور Yanina Couture- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تُترجم تسريحة الكعكة المبللة مع الفرق الجانبي المزيّنة بشريط أسود، مفهوم الأناقة الأنثوية بخطوط مصقولة وتفاصيل راقية. يُسحب الشعر بإتقان إلى الخلف بملمس لامع، مستلهماً من أسلوب الشعر المبلل العصري، بينما يمنح الفرق الجانبي المائل لمسةً من النعومة والتوازن. ما يُميز هذه التسريحة، هو الشريط الأسود الكلاسيكي الذي يزيّن الكعكة من الخلف؛ فيضفي على الإطلالة بُعداً رومانسياً يذكّر بجماليات الموضة الباريسية الراقية. تُعَدّ هذه التسريحة خياراً مثالياً للمرأة الباحثة عن إطلالة جذابة وأنيقة في آنٍ.

تسريحة الكعكة المضفّرة مع الفرق الجانبي

من عرض أيليس Aelis- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تُعَدّ الكعكة المضفّرة مع الفرق الجانبي، تسريحة الموسم بامتياز، لكلّ امرأة تبحث عن التميّز في إطلالتها؛ حيث تعكس توازناً مثالياً بين البساطة والتفاصيل الأنيقة. الشعر مشدودٌ بإتقان إلى الخلف بملمس لامع يوحي بالرقي، مع فرق جانبي ناعم يمنح الوجه بُعداً أنثوياً ساحراً. أما الكعكة؛ فهي مصممة بأسلوب مضفّر دقيق يلتف عند أسفل الرأس؛ لتمنح التسريحة بُعداً نحتياً يلفت الأنظار من الخلف كما من الجانب.

تسريحة الكعكة مع الفرق الجانبي الريترو

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تُجسّد تسريحة الكعكة مع الفرق الجانبي بأسلوب الريترو، أنوثة راقية مستوحاة من زمن هوليوود الذهبي. الفرق الجانبي المموّج بتفصيل ناعم ينساب بِرقة على الجبين، يُضفي لمسة درامية ناعمة تُبرز ملامح الوجه بأسلوب أنثوي جذاب. أما الشعر المسحوب بإتقان إلى الخلف؛ فيتكوّن من كعكة ملفوفة أنيقة تضيف بُعداً ناعماً إلى الإطلالة وتُعزّز جاذبية العنق. هذه التسريحة تليق بالسهرات والمناسبات الراقية؛ خاصة عند تنسيقها مع مكياج مضيء وأقراط متدلّية تُكمل اللوك بأسلوب لافت. بسيطة في فكرتها، لكنها غنيّة بتفاصيلها، وتمنحكِ إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية بكلّ توازن.

طرق تطبيق تسريحة الكعكة

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على تسريحة كعكة مثالية تَفيض بالأناقة والثبات، لا بد من اتباع خطوات دقيقة تضمن لكِ مظهراً مصقولاً يدوم طوال اليوم. إليكِ أبرز نصائح تطبيق تسريحة الكعكة: