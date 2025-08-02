الامارات | آخر الدواء إعادة ضبط المصنع.. نصائح مهمة تحمي هاتفك الذكي من برامج التجسس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة الكمبيوتر الألمانية «c't» أن مصطلح «ستوكر وير» Stalkerware يشير إلى برامج المراقبة أو التجسس، التي يتم تثبيتها سراً على أجهزة شخص آخر مثل الهواتف الذكية أو الحواسيب بهدف تعقبه ومراقبته دون علمه أو موافقته.

وتتيح تطبيقات التجسس الوصول عن بُعد إلى أجهزة المستخدم وقراءة الرسائل والاستماع إلى المكالمات الهاتفية وعرض الموقع والصور ومقاطع الفيديو. وتوفر هذه التطبيقات أيضاً فرصة تفعيل الميكروفون أو الكاميرا على هاتف الضحية، بالإضافة إلى تتبع كل ما يحدث على الهاتف الذكي المراقب عبر تطبيق أو بوابة إلكترونية للشركة المطورة لتطبيق التجسس.

ويتعين على أي شخص يشتبه في تعرضه للمراقبة التحقق أولاً من إعدادات متجر التطبيقات جوجل أندرويد على هاتف أندرويد والتحقق من تعطيل تطبيق مكافحة الفيروسات Play Protect، وقد يشير هذا التعطيل إلى أن هناك شخصاً ما قام بتعطيله قبل تثبيت تطبيق التجسس.

وذكرت المجلة الألمانية أن أجهزة أبل الجوالة يتم مراقبتها عن طريق النسخ الاحتياطي «آي كلاود»، ولذلك يتعين على أصحاب الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد التحقق مما إذا كان يمكنهم الوصول إلى النسخ الاحتياطي «آي كلاود» عن طريق مُعرّف أبل أو كلمة المرور.

وتشتمل بيانات النسخ الاحتياطي على سجلات المكالمات والصور وبيانات الموقع، ولذلك يجب الحفاظ على سرية مُعرّف أبل وكلمة المرور.

علاوة على أنه يجب الحفاظ على سرية كلمات المرور الخاصة بحساب جوجل، حتى لا يتمكن القراصنة من اختراق الحساب والوصول إلى الكثير من المعلومات.

وفي حالة التهديدات الشديدة نصح الخبراء الألمان المستخدم بإغلاق الهاتف المراقب وإحضاره إلى مركز الشرطة، كما ينبغي اتخاذل التدابير المهمة التالية:

1- ينبغي تأمين الهاتف الذكي، حتى في المنزل، بواسطة قفل شاشة قوي.

2- ينبغي توخي الحرص والحذر مع الهواتف الذكية، التي يتلقاها المرء كهدية؛ نظرا لأنه قد يكون مثبتا عليها تطبيق تجسس بالفعل، حتى أن هناك بعض الشركات تعرض للبيع أجهزة مثبت عليها تطبيقات تجسس بشكل مسبق.

3- في حالة الشك في وجود تطبيق تجسس بهاتف أندرويد، فإنه يجب التحقق من تفعيل وظيفة الحماية Play Protect، وللقيام بذلك يجب فتح القائمة في متجر Play بواسطة أيقونة الحساب على الجانب الأيمن العلوي واختيار وظيفة Play Protect، وإذا كانت الوظيفة معطلة، فعندئذ يجب تفعيل تطبيق مكافحة الفيروسات والبدء في الفحص.

4- ينبغي الحذر من الثغرات الأمنية، والتي قد تتيح الوصول إلى العديد من المعلومات بحساب جوجل وحساب أبل «آي كلاود»، ولذلك يجب تأمين بيانات تسجيل الدخول إلى هذه الحسابات وعدم مشاركتها في أي شخص.

5- هناك تطبيقات تساعد في كشف برامج التجسس، مثل تطبيق Spytrap لأجهزة أندرويد أو مجموعة أدوات التحقق الجوال Mobile Verification Toolkit من منظمة العفو الدولية لأجهزة أندرويد وأبل «آي أو إس»، إلا أن هذه الأدوات مخصصة للمحترفين أو المستخدمين أصحاب الخبرات العالية.

وسواء تمكن المستخدم من اكتشاف برامج التجسس بنفسه أو بمساعدة تقنية، فإنه يمكن إزالتها على الفور، طالما أنه لا يحتاج إليها كدليل إثبات عملية التجسس. وأكدت المجلة الألمانية على ضرورة إعادة ضبط الهاتف الذكي على إعدادات المصنع، ولكن بالطبع يجب نسخ احتياطي من البيانات المهمة قبل القيام بهذه الخطوة.