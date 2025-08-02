الامارات | «إم جي» تطلق سيارة جديدة تسعى لسحب البساط من موديلات منافسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف سحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل فولكس فاجن ID.4 ورينو Mégane، كشفت شركة «إم جي» عن سيارتها الكهربائية S5 الجديدة.

ومقارنة بالموديل السابق، فقد زادت أبعاد السيارة إم جي S5 الجديدة؛ إذ يصل طولها حالياً إلى 48ر4 أمتار وتوفر مساحة أكبر في الخلف وفي صندوق الأمتعة، ويمكن زيادة سعة الحمولة في صندوق الأمتعة من 453 إلى 1441 لتراً، حتى مع عدم وجود حيز تخزين أسفل الغطاء الأمامي.

وتتمتع السيارة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، بتصميم بسيط، وهو ما يميزها عن الكثير من الموديلات الأخرى القادمة من الشرق الأقصى.

ويستمر التصميم البسيط والمريح في مقصورة السيارة الكهربائية، ولكن بالطبع هناك الشاشات المعتادة خلف المقود وأعلى الكونسول الأوسط.

ودمجت الشركة الصينية نظام تحكم صوتي ذكي، وعلى غرار جميع السيارات الآسيوية تشتمل سيارة إم جي S5 الجديدة على الكثير من الأنظمة المساعدة، والتي قد تبدو معقدة بعض الشيء، فبدلاً من أن تكون مفيدة وداعمة لقائد السيارة، سرعان ما تصبح مزعجة ومربكة له، وبالتالي يتم إيقافها مرة أخرى.

وعلى الرغم من كل هذا التطور الرقمي، لا تزال هناك أزرار يجب الضغط عليها بدلاً من النطاقات «اللمسية»، علاوة على أنه يمكن الوصول إلى الوظائف المهمة مباشرة.

وتتمتع سيارة إم جي S5 الجديدة بمقاعد مريحة، وتوفر رؤية جيدة للطريق ومساحات تخزين واسعة لجميع الأغراض اليومية، علاوة على العديد من مزايا الراحة الأخرى، مثل المقاعد المكيفة وباب المؤخرة الكهربائي.

وعلى صعيد منظومة الدفع، تعتمد السيارة S5 على سواعد محرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان في الموديل الأساسي أو بقوة 170 كيلووات/231 حصان في الإصدارات الأقوى.

وبفضل هذه القوة الحصانية تنطلق السيارة الصينية من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر6 ثوانٍ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 أو 190 كلم/س، وهو ما يعني أن النسخة القوية من سيارة إم جي S5 الجديدة تتفوق على العديد من الموديلات المنافسة الأوروبية في السرعة القصوى.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة S5 الكهربائية تتوفر ببطاريتين بسعة 49 أو 64 كيلووات ساعة مع مدى سير قياسي يصل إلى 480 كلم.

ومع ذلك لا تسعى السيارة الكهربائية الجديدة إلى أن تكون متهورة، ولكنها توفر تجربة قيادة هادئة ومريحة مثل سيارات الطرق الوعرة المعتادة، وتمتاز بنظام توجيه ليس ناعماً أو حاداً للغاية، كما أن نظام التعليق بها ليس صلباً جداً أو حتى مضطرباً، وهو ما يجعل من السيارة عائلية مريحة توفر المزيد من متعة القيادة للوصول إلى وجهة السفر.

وعندما يكون المرء مسترخياً وليس في عجلة من أمره فلن تزعجه سرعة الشحن المتوسطة نوعاً ما، والتي تتطلب فترات توقف أطول مع البطاريات الصغيرة، التي يتم شحنها بقدرة 7 كيلووات بالتيار المتردد و120 كيلووات بالتيار المستمر، ويتم شحن البطاريات الكبيرة بقدرة 11 كيلووات و139 كيلووات.