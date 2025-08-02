10 أخطاء في النظافة الشخصية تُسبب رائحة كريهة.. احذرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعاني البعض من مشكلات الرائحة الكريهة رغم الحرص على النظافة الدائمة هذا ليس مجرد قلة استحمام، بل قد يكون بسبب عدد من الأخطاء اليومية الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على الروائح.

في هذا التقرير، نستعرض معًا 10 أخطاء شائعة في الروتين الشخصي يمكن تجنبه بسهولة، وفق "Onlymyhealth".

استخدام صابون قاسي أو مضاد للبكتيريا يوميًا

تعرف بعض الفتيات أن استخدام الصابون المعقم بشكل مفرط يمكن أن يقضي على البكتيريا النافعة في الجلد، مما قد يتيح لنوعيات أخرى قوية من البكتيريا أن تنمو وتتسبب في روائح أشدّ تحملًا.

يُنصح باستخدام منظف لطيف مرة في اليوم فقط

إهمال التقشير

عدم التقشير يؤدي إلى تراكم الجلد الميت والزيوت الفاسدة، مسببة بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا.

يُفضل تقشير لطيف مرة إلى مرتين أسبوعيًا باستخدام منشفة قطنية ناعمة أو منتجات خفيفة

حلق أو تقليم الإبط بطريقة خاطئة

منطقة الإبط بيئة رطبة تنمو عليها البكتيريا الحلاقة الخاطئة أو باستخدام آلة غير نظيفة يسبب جروحًا صغيرة تُسهّل الالتهابات والرائحة.

الاستعاضة بالتقليم باستخدام شفرة نظيفة أو استعمال جل حلاقة لطيف يحد من هذه المخاطر

التطبيق على الإبط قبل الجفاف الكامل

إذا تم استخدام مزيل العرق أو مضاد التعرق بينما الجلد لا يزال مبللاً، فإن المنتج لن يُمتص جيدًا، ما يقلل فعاليته وقد يزيد الرائحة سوءًا.

لذا يجب الانتظار حتى يجف الجلد تمامًا قبل التطبيق

عدم تنظيف الإبطين جيدًا أثناء الاستحمام

الإبط منطقة تحتوي على غدد عرقية وبصيلات شعر، وإذا لم تُنظف بعناية مع فرك لطيف بمنشفة، تظل البكتيريا تنمو. يجب تنظيف الإبط بضغط لطيف ومنظف معتدل ب‑pH متوازن

الاعتماد على العطور بدل الاستحمام

يعتقد البعض أن رشّة عطر كافية لإخفاء الرائحة. لكن العطر يختلط مع العرق والبكتيريا، وقد ينتج رائحة أشدّ.

العطر ليس بديلاً عن غسل الجسم بالصابون والماء

إهمال غسل الملابس أو ارتداؤها أكثر من مرة

الملابس المتعرقة، مثل القمصان والجوارب، تمتص العرق وتخزن البكتيريا ارتداؤها أكثر من يوم بدون غسل يسبب تراكم الرائحة. ينبغي تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا وغسل القمصان بعد استخدامها

إهمال العناية بالأقدام

الرائحة في القدمين ناتجة عن العرق والتعرق الكبير في حيز مغلق داخل الحذاء غسل القدم يوميًا مع تجفيف جيد بين الأصابع، واستخدام جوارب قطنية أو صوفية، واختيار حذاء قابل للتهوية، يقلل الرائحة كثيرًا

إهمال العناية بالفم والأسنان

رائحة الفم الكريهة ترتبط بعدم تنظيف الأسنان بشكل كامل تنظيف مرتين يوميًا مع استخدام الخيط ضروري لإزالة بقايا الطعام والبكتيريا التي تسبب الروائح.

تجاهل الملابس المصنوعة من خامات اصطناعية

الأقمشة الصناعية مثل البوليستر تحبس العرق وتمنع التهوية، مما يوفر بيئة رطبة للبكتيريا يُفضّل ارتداء ملابس من القطن أو الكتان أو الصوف الذي يسمح بمرور الهواء وتقليل الرطوبة.