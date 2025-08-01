الامارات | شيرين تتقدم ببلاغ رسمي ضد طليقها حسام حبيب بتهمة التشهير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي، ضد طليقها المطرب حسام حبيب، تتهمه فيه بالتشهير بها والإساءة إليها، بعدما تحدث عنها بأحد البرامج التلفزيونية في مارس الماضي، وأدلى بتصريحات تسببت لها في أضرار نفسية ومعنوية.

وتعود الأزمة إلى شهر رمضان الماضي، عندما ظهر حسام حبيب ببرنامج تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وكشف عن رأيه فيما يردده البعض بأن شيرين عبد الوهاب هي صاحبة لقب «صوت مصر»، حيث عبر حسام عن اعتراضه قائلا: «إذا كانت شيرين هي صوت مصر، فسوف أتنازل عن جنسيتي المصرية».

وبالرغم من أن تلك التصريحات قد أحدثت جدلاً واسعاً وقتها، إلا أن شيرين لم تتحرك بشكل رسمي، ولم تتقدم بأية بلاغات ضد حسام، لكنها قررت بعد 4 أشهر ملاحقته بشكل قانوني.

اعتذر لشيرين قبل أيام

لكن حسام حبيب ظهر بأحد البرامج الفنية قبل أيام، وتحدث عن شيرين بشكل إيجابي، وتقدم لها باعتذار خلال اللقاء، مؤكداً أنه أخطأ بحقها، وأنه تعلّم منها الكثير، واعترف بأنها تستحق لقب «صوت مصر» وفنانة كبيرة، ونجمة صاحبة بصمة حقيقية بالوسط الغنائي، ويبدو أن شيرين عبد الوهاب أرادت أن تبعث برسالة إلى حسام حبيب، حتى لا يتحدث عنها في أية لقاءات أخرى، سواء بالإيجاب أو السلب.

يذكر أن علاقة شيرين وحسام حبيب، كانت قد شهدت العديد من الجولات والخلافات، التي وصلت إلى أقسام الشرطة، حيث كانت آخر تلك الجولات في العام الماضي، عندما حررت شيرين محضراً ضد حسام، اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب لها في جروح عميقة بمناطق متفرقة بالجسد.

محضر رسمي.. وفض شراكة

ووصل الأمر إلى النيابة التي حققت في القضية، واستدعت الطرفان، لتنكشف أسرار جديدة، حول مطالبة شيرين بفض الشراكة الفنية بينها وبين حسام حبيب، والتي كانت عبارة عن استوديو تسجيل صوتي، قامت هي بتجهيزه على نفقتها الخاصة، وهو ما أنكره حسام بشكل قاطع.

وانتهت تلك الأزمة بالصلح بين الطرفين، ومنذ ذلك الوقت لم يتعرض أي منهما للآخر، حتى حررت شيرين أمس محضراً ضد حسام حبيب بتهمة الإساءة والتشهير بها.