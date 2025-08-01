بعد احتراق شقة عروسين.. 5 خطوات لتجنب حوادث الماس الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحولت ليلة زفاف بقرية "شمشيرة" في كفر الشيخ إلى مأساة بعدما التهم حريق شقة عروسين بالكامل نتيجة ماس كهربائي، في واقعة أعادت التحذير من مخاطر الإهمال في إجراءات الأمان داخل المنازل.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية لـ"الخليج 365" إن حرائق الماس الكهربائي تمثل نسبة كبيرة من البلاغات خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن معظمها يمكن تفاديه عبر الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة.

وقدم المصدر أبرز النصائح لتجنب حوادث الماس الكهربائي، والتي تتمثل في الآتي:

افصل الأجهزة الكهربائية فور الانتهاء من استخدامها باستثناء الضرورية مثل الثلاجات.

تجنب وضع الأجهزة الإلكترونية على الأسرة أو المفروشات أثناء التشغيل لتفادي ارتفاع الحرارة.

صيانة أجهزة التكييف والأسلاك بشكل دوري لاكتشاف أي أعطال مبكرًا.

عدم تحميل مشترك كهربائي واحد بعدة أجهزة، مع الحرص على شراء وصلات أصلية مطابقة للمواصفات.

إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصادر الكهرباء والحرارة، والحفاظ على نظافة الأسطح.

وأكد المصدر أن الالتزام بهذه الخطوات البسيطة قد يحمي الأرواح والممتلكات من كوارث مشابهة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزياد الحمل على أسلاك الكهرباء التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات.

