7 أطعمة تحمي دماغك وتساعد على الوقاية من الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود عبده:

مع التقدم في العمر، تبدأ الذاكرة بالتراجع تدريجيا، وقد يظهر الخرف كأحد أبرز التحديات الصحية المرتبطة بكبار السن، وهو اضطراب يؤثر على التفكير والتركيز والقدرة على أداء المهام اليومية.

وبحسب تقرير طبي صادر عن مؤسسة "مايو كلينك" الأميركية، فإن هناك مجموعة من الأطعمة التي ثبت علميا دورها الإيجابي في دعم وظائف الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بالخرف، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، والدهون الصحية، والفيتامينات الضرورية لصحة الجهاز العصبي.

أطعمة تعزز صحة الدماغ وتكافح الخرف

الأسماك الدهنية

السلمون والسردين والماكريل غنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3، وهي دهون أساسية تساهم في حماية الخلايا العصبية وتعزيز الوظائف العقلية، وقد أظهرت الأبحاث دورها في خفض فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

التوت والفراولة

فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تلف خلايا الدماغ.

الخضروات الورقية

كالسبانخ والكرنب والجرجير، تحتوي على الفولات وفيتامين K، وهما عنصران ثبت تأثيرهما الإيجابي على القدرات المعرفية والحد من التدهور الذهني.

المكسرات والبذور

اللوز، الجوز، وبذور الشيا مصادر ممتازة لفيتامين E، أحد أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي المرتبط بظهور أعراض الشيخوخة المعرفية.

زيت الزيتون

غني بالمركبات المضادة للالتهابات، ويعتبر عنصرا أساسيا في الحمية المتوسطية، التي ترتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على الفلافونويدات، وهي مركبات تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتساهم في تعزيز القدرة على التعلم واسترجاع المعلومات.

الكركم

تحتوي على مادة "الكركومين"، التي أظهرت خصائص قوية كمضاد التهاب ومضاد أكسدة، ولها تأثير واعد في تحسين وظائف الدماغ والوقاية من التدهور العقلي.

اقرأ أيضا:

لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟

لا تأكله.. أخطر نوع طعام يدمر القلب والشرايين ويسبب الجلطات

5 علامات تحذيرية "خفية" تخبرك أن جسمك بحاجة إلى فيتامين د

رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟

خطفت الأنظار بجمالها في الدوري الإيطالي.. 15 صورة ومعلومات عن أليس سونديرغارد