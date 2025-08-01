عطر Bois D’argent من ديور بيوتي: أيقونة العطر تتجدد بروح أكثر فخامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:05 مساءً - في عالم العطور الراقية، قلَّما يجتمع الإبداع الجمالي مع العمق الحسي في تركيبة واحدة، لكن دار "ديور" طالما نجحت في تحقيق هذا التوازن عبر مجموعة La Collection Privée، التي تمثل خلاصة الرقي والعراقة الفرنسية. واليوم، يعود أحد أعمدتها، Bois d’Argent، في نسخة جديدة مذهلة ضمن مجموعة Esprits de Parfum، بإبداع فني من أنامل العطار الشهير فرانسيس كوركدجيان؛ ليمنح هذا العطر بُعداً جديداً من الفخامة والنقاء.

Les Esprits de Parfum روح جديدة في عطور ديور الخاصة

عطر Bois d’Argent من مجموعة Esprits de Parfum من La Collection Privée من Dior Beauty -الصورة من العلامة

مجموعة Les Esprits de Parfum ليست مجرد إعادة صياغة لعطور ديور الأيقونية، بل هي تكريم فني لهذه الروائع، عبر تركيز عطري أقوى، وتفسير جريء يعكس جوهر كل تركيبة.

يقول كوركدجيان عن هذه المجموعة:"رأيت في ابتكار Esprits de Parfum فرصة لتكريم العطور الأساسية في La Collection Privée، عبر إعادة تعريف خطها العطري في أسلوب بسيط وجريء يكشف عن جوهرها الخالص".

Bois d’Argent إعادة تجسيد عطر أسطوري

يُعَدُّ Bois d’Argent أحد الأعمدة الثلاثة التي تأسست عليها مجموعة La Collection Privée، وكان من تصميم هادي سليمان حين كان المدير الإبداعي لديور للرجال Dior Homme. اشتهر هذا العطر بالموازنة بين البودرة الفاخرة واللبان العميق؛ ما منحه طابعاً خاصاً.

نسخة Esprit de Parfum تعبير أكثر عمقاً وأناقة

عطر Bois d’Argent من مجموعة Esprits de Parfum من La Collection Privée من ديور بيوتي -الصورة من العلامة

مع نسخة Esprit de Parfum، يعيد فرانسيس كوركدجيان تشكيل Bois d’Argent بإحساس أكثر تركيزاً وجرأة. يُكثف العناصر النبيلة فيه، ويضيف لمسة عسلية–مسكية جديدة تُبرز طابعه الدافئ.

ثنائية الخشب والفضة

يعتمد كوركدجيان في إعادة تشكيل العطر على تفسير اسم Bois d’Argent، الذي يعني "خشب الفضة"، كتناقض شعري يدمج بين دفء الخشب وبرودة المعدن. يبرز هذا التناقض عبر:

• السوسن التوسكاني الفاخر: أحد رموز ديور النباتية، يُضفي على العطر لمسة مخملية ناعمة.

• اللبان الفاخر: يكشف عن نغمات بلسمية وفانيليا تكتمل بالعسل الأبيض.

• Ambroxan™: يعزز الطابع العنبري ويضيف بُعداً خشبياً عصرياً وساحراً.

التوازن بين الضوء والظل

عطر Bois d’Argent من مجموعة Esprits de Parfum من La Collection Privée من ديور بيوتي Dior Beauty - الصورة من العلامة

في هذه النسخة، يسعى كوركدجيان إلى إبراز التوقيع الحسي للعطر، حيث تتجلى نعومة "الجلد على الجلد"، في مقابل نغمات أكثر تركيزاً وثراءً.

يركز على السوسن الباهظ والنادر واللبان المشع؛ ليخلق تركيبة متوازنة بين الإشراق والغموض، بين الكلاسيكية والجرأة المعاصرة.

زجاجة تليق بالتحفة

لا يكتمل العمل الفني من دون حُلة تليق به. تأتي زجاجة Bois d’Argent Esprit de Parfum بتصميم أنيق ومترف:

• خطوط بسيطة مستوحاة من فلسفة La Collection Privée.

• غطاء أسود محفور بعناية.

• ملصق ذو ملمس راقٍ يعبر عن لمسة "هوت كوتور".

كلها تُجسد أناقة وقوة العطر المغلف داخلها.

جوهر الفخامة المعاصرة

Bois d’Argent Esprit de Parfum ليس مجرد إصدار جديد لعطر كلاسيكي، بل هو عمل فني معاصر يعيد تعريف الفخامة بأسلوب راقٍ، إنه احتفال بالسوسن، تجسيد للضوء والظل، وتعبير عن الروح الحسية الخالدة التي تميز ديور في كل مرة.