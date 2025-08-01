تسريحات شعر الجيل زد... اختاري إطلالتكِ من وحي النجمات الشابات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 05:18 مساءً - هل لاحظت كيف أن تسريحات الشعر لم تعد مجرد خطوة بسيطة في روتين الجمال، بل أصبحت وسيلة تعبير، ورسالة واضحة تحمل بين خصلاتك ملامح شخصيتك؟ اليوم، ومع صعود الجيل زد إلى واجهة الموضة، تغيرت قواعد اللعبة تماماً، أصبح الشعر أداة للاحتفال بالهوية الفردية، بالخروج عن النمط التقليدي، وبالجرأة على كسر الصور النمطية الجمالية.

الجيل زد لا يتبع القواعد بل يصنعها، فتيات هذا الجيل لا يخفن من التغيير، من الشعر القصير جداً إلى الضفائر المزدوجة، من الغرة الجريئة إلى خصل الباستيل، من الرفعة المبعثرة إلى الإطلالة الرطبة اللامعة، كل تسريحة تحمل موقفاً، مزاجاً، وحتى رسالة.

وربما أكثر ما يميز تسريحات شعر الجيل زد هو المزج العبقري بين العفوية والذكاء الجمالي، تلك الإطلالات التي تبدو "غير متكلفة" لكنها مدروسة حتى أدق تفصيل، إنها تسريحات تحتفي بالتنوع، وترحب بكل ما هو غريب ومختلف، من قصات مستوحاة من ثقافة البوب الكورية، إلى أساليب مستلهمة من التسعينيات أو حتى من عالم الأفاتار الرقمي.

فإذا كنت تبحثين عن تجديد إطلالتك بما يتناسب مع روح العصر، أو ترغبين في إطلالة تعبر عنك بصدق وحرية، تسريحات شعر الجيل زد ستكون الملاذ الأمثل لك، هي دعوة للتجرؤ، ولأن تكتبي قصتك بخصلاتك، بطريقتك، وبأسلوبك أنت.

ليلى زاهر: الكعكة المرتفعة بأسلوب ناعم وعصري

https://www.instagram.com/p/DD4x9bNMEFd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD4x9bNMEFd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD4x9bNMEFd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تعتمد ليلى زاهر الكعكة العالية بأسلوب يجمع بين الأناقة والمرح، مع فرق وسطي بسيط يعكس التناسق والحداثة، هذه التسريحة تجسد روح الجيل زد في اختيار الإطلالات العملية التي تجمع بين الراحة والجاذبية، وتناسب الإطلالات النهارية والمسائية.

ملك زاهر: الكاريه الويفي ولمسة الغرة الجانبية

https://www.instagram.com/p/DLNDj82NZuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLNDj82NZuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLNDj82NZuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ملك زاهر تمثل الفتاة الجريئة والناعمة في آن واحد، من خلال تسريحة الكاريه الويفي الحيوية، مع الغرة المنسدلة على جانبي الوجه، إنها تسريحة مستوحاة من ستايل التسعينيات ولكن بروح متجددة، وتعبر عن التوازن بين الطفولة والنضج بأسلوب شبابي أنيق.

حلا الترك: الشعر المنسدل الطبيعي بإحساس بسيط وعفوي

https://www.instagram.com/p/DJSOqsOT3jE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJSOqsOT3jE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJSOqsOT3jE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حلا الترك تختار تسريحة الشعر المنسدل بحرية على الأكتاف، من دون أي تعقيد، لتعكس البساطة التي يعشقها الجيل زد، هذا النمط يبرز الجمال الطبيعي ويؤكد أن اللمسات البسيطة قد تكون أكثر تأثيراً من التصفيفات المعقدة.

بيسان إسماعيل: كعكة مزينة بالورود لروح حالمة ومميزة

View this post on Instagram A post shared by Bessan ismail بيسان اسماعيل (@bessan.lsmail)

تتألق بيسان إسماعيل بكعكة ناعمة ومرتبة، تتوسطها الورود الملونة لتمنح الإطلالة طابعاً فنياً يعكس روح الإبداع، الفرق البسيط من الوسط يضيف لمسة من التوازن، في حين تعبر الزينة عن حب الجيل زد للتفاصيل الشخصية والتجريب الجريء في الإطلالة.

يمكنك الاطّلاع أيضاً على تسريحات شعر مرفوعة على طريقة النجمات من الكعكة الكلاسيكية إلى الرفعات الجريئة

بيلا حديد: كعكة منخفضة بتوقيع القوة والأناقة

https://www.instagram.com/p/DLsD1CVKxxN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsD1CVKxxN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsD1CVKxxN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بيلا حديد، أيقونة الجرأة والأناقة، تختار تسريحة الشعر الملموم بالكامل إلى الخلف مع كعكة منخفضة كلاسيكية، هذه التسريحة تعكس روح الجيل زد التي تميل إلى البساطة المنظمة والمظهر القوي، حيث تبرز الملامح بوضوح وتضفي لمسة راقية لا تخلو من الحداثة.



إن تسريحات شعر الجيل زد ليست مجرد موضة عابرة، بل هي لغة بصرية تنطق بما تفكر به الفتيات وتؤمنّ به: الحرية، والاختلاف، والجرأة في التعبير عن الذات، كل تسريحة من هذه الإطلالات تحمل توقيعاً فريداً، كما لو أن كل خصلة شعر تروي حكاية فتاة قررت أن تكون كما هي بلا تكرار، بلا نسخ، فقط بطريقتها الخاصة، فاختاري ما يشبهك، لا ما يرضي الآخرين، وعبري عن نفسك بأسلوبك، لأن شعرك هو مرآتك الصادقة في زمن أصبح فيه كل اختلاف أناقة.