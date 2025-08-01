كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 أغسطس 2025 05:18 مساءً - جيمري بايسال Cemre Baysel فنانة تركية تمتلك شهرة واسعة في العالم العربي، فهي نجمة مسلسل "ليلى" الذي سجل نسبة مشاهدة عالية، كما أنها تشتهر بملامحها الطفولية الآسرة. وفي الأيام الأخيرة، تناولتها مواقع كثيرة لتصبح حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُحكى أنها مصابة بمرض سرطان الثدي، وخضعت لجراحة لاستئصال ورم خبيث.

جيمري بايسال دائماً ما تطل على متابعيها بصيحات جمالية ملهمة للنساء عموماً، والشابات بشكل خاص، حيث تتألق بأساليب مكياج جذابة؛ تحتفظ من خلالها على جماله الأخاذ، كما أنها تعتمد تسريحات شعر تبرز جمال شعرها وحيويته.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك مجموعة صيحات جمالية ملهمة من النجمة التركية جيمري بايسال.

مكياج محايد مشرق بشفاه لامعة مع تسريحة الضفيرة الواحدة

https://www.instagram.com/p/DDjxVi5OLZO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDjxVi5OLZO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDjxVi5OLZO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



في إحدى إطلالاتها اليومية، اختارت جيمري بايسال مكياجاً ناعماً محايد الألوان؛ يبرز إشراقتها الطبيعية من دون مبالغة. استعملت كريم أساس خفيفاً يمنح بشرتها مظهراً موحداً ونقياً، مع لمسة من البلاشر الوردي الناعم على الخدين، وشفاه لامعة باللون الخوخي، أما تسريحة الشعر فكانت ضفيرة واحدة جانبية انسيابية، منحتها طابعاً شبابياً عفوياً يعكس ملامحها الطفولية.

نرصد لك أيضاً صيحات جمالية من وحي ميغان ماركل.. كيف تبرز جمال وجهها بأسلوب ناعم

مكياج ذهبي لامع مع تسريحة الكعكة العالية المصقولة بالغرة المشدودة

View this post on Instagram A post shared by Cemre (@cemrebaysel)



في إحدى المناسبات المسائية، تألقت جيمري بمكياج ذهبي لامع يفيض دفئاً وأناقة. ظلال العيون الذهبية غطّت الجفن المتحرك بانسيابية، مع رموش مستعارة بارزة وخفّة في تحديد الحواجب. واعتمدت أحمر شفاه نيود متلألئاً بلون بشرتها؛ ليترك الضوء للمكياج العيني يتصدر المشهد. أما شعرها فرفعته بالكامل إلى كعكة عالية مشدودة، مزينة بغرة مسحوبة بإتقان، فأضفت على الإطلالة لمسة راقية تشبه النجمات العالميات.

مكياج عيون بالأيلاينر الأسود الحاد المسحوب مع تسريحة الكعكة المنخفضة بالغرة الجانبية الويفي المنسدلة

View this post on Instagram A post shared by Cemre (@cemrebaysel)



هذا اللوك جسّد التقاء الكلاسيكية مع اللمسة التركية الدرامية، فقد اختارت جيمري أيلاينر أسود عريضاً ممتداً إلى خارج العين بأسلوب حاد وجريء، مع بشرة مخملية خالية من الشوائب وشفاه وردية لامعة. وأكملت الإطلالة بتسريحة كعكة منخفضة عند أسفل الرقبة، وزيّنتها بغرة جانبية ويفي منسدلة على جانب الوجه، مما أضفى لمسة أنثوية دافئة تفيض بالنعومة.

مكياج يومي خفيف مع تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي المنسدل

https://www.instagram.com/p/DAqgpicMHc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAqgpicMHc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAqgpicMHc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



في لحظاتها العفوية، تحرص جيمري على الحفاظ على بساطتها من دون التفريط بالأناقة، فظهرت بمكياج ناعم للغاية، بالكاد يُلاحظ، ركز على تعزيز إشراقة بشرتها باستخدام كريم BB خفيف وهايلايتر على الزوايا العليا للوجه، مع طبقات عدة من الماسكارا وشفاه لماعة بلون وردي مشرق. وظهرت بشعرها الكيرلي الطبيعي المنسدل بحرّية، ما عكس صورة فتاة واثقة، مرتاحة مع ذاتها.

مكياج كلاسيكي بأحمر الشفاه الأحمر الساطع وتسريحة الشعر المالس مع قبعة البيريه

https://www.instagram.com/p/C8sDUrKsccn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8sDUrKsccn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8sDUrKsccn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تألقت جيمري في إحدى إطلالاتها الجمالية بلوك فرنسي الطابع، استوحته من الزمن الجميل. اختارت فيه مكياجاً كلاسيكياً بامتياز، تميز ببشرة خالية من العيوب، بلون محايد قريب إلى لون البشرة، وأحمر شفاه أحمر ساطع بتركيبة نصف لامعة. أما شعرها، فتركت خصلاته ملساء بشكل انسيابي، واعتمرت قبعة بيريه حمراء، فأضفت على الإطلالة بعداً فنياً راقياً.

ما رأيك أيضاً باتباع نصائح جمالية من وحي أصالة في يوم ميلادها تجعلك تبدين أصغر سناً وأكثر شباباً

مكياج عيون مرصع بالكريستال مع تسريحة الشعر الريترو المبلل المسحوب إلى الخلف بالغرة الجانبية

https://www.instagram.com/p/CxGkjPWL0CV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxGkjPWL0CV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxGkjPWL0CV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



في إطلالة فنية خارجة عن المألوف، اعتمدت جيمري مكياج عيون مزيناً بكريستالات صغيرة، توزعت حول العين وفوق الرمش العلوي والسفلي، مما أضفى لمعة سحرية آسرة. وفضّلت ترك باقي المكياج ناعماً وخفيفاً. أما شعرها، فسحبته إلى الخلف بتسريحة ريترو مبللة، مع غرة جانبية مموجة، فبدت كممثلة من عصر سينمائي ذهبي بنفحة مستقبلية.

نصائح جمالية من وحي جيمري بايسال

https://www.instagram.com/p/CsbStHRtIv6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsbStHRtIv6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsbStHRtIv6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



من خلال متابعتنا لإطلالات جيمري بايسال الجمالية المتنوعة، يمكن استخلاص مجموعة من النصائح الجمالية التي تعكس أسلوبها المتوازن بين البساطة والعصرية، والتي تساعد كل امرأة على تعزيز جمالها الطبيعي بأسلوب أنيق: