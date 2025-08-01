الامارات | لص يتحول إلى بطل في تونس .. وأصحاب المنزل يكافئونه بدل تسليمه للشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول شاب تونسي من لص إلى بطل حين أنقذ أفراد أسرة من الموت بعد أن كان قد دخل منزلهم بنيّة السرقة.

وفي التفاصيل كما تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي في تونس، أن شاباً تسلل إلى أحد المنازل لسرقته لكن المفاجأة كانت حين وجد أفراد العائلة جميعاً قد فقدوا الوعي بسبب تسرب غاز في البيت، وبدون تردد، قام الشاب بفتح النوافذ لتهوية المكان واستنجد بالجيران لنقل العائلة إلى المستشفى بسرعة، مما أنقذ حياتهم.

المفاجأة الثانية كانت حين اعترف الشاب بعد إنقاذ الأسرة بأنّه كان قد لجأ للسرقة بسبب ضائقة مالية خانقة يعاني منها، لكن الأسرة قررت مكافأته بدلًا من تسليمه للشرطة وساعدته في تسديد ديونه.