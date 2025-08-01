الامارات | صيف آمن للأطفال... خطوات بسيطة تحميهم من الشمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يواجه الأطفال خطر الإصابة بضربات الشمس، خاصة خلال ساعات النهار الحارّة.

وتعد أجسام الأطفال أكثر عرضة لفقدان السوائل وارتفاع درجة الحرارة بسبب ضعف قدرتهم على تنظيم حرارة أجسامهم مقارنة بالبالغين.

وبحسب موقع "Kids Health"، ينبه الأطباء إلى أن التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة يمكن أن يؤدي إلى أعراض، مثل: الصداع، الغثيان، الإرهاق، التعرق الزائد، أو حتى فقدان الوعي في الحالات الشديدة.



وقد تتطور الحالة إلى ما يُعرف بـ"ضربة الشمس"، وهي حالة طارئة تستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا.

ولتفادي هذه المخاطر، ينصح الأطباء باتباع عدد من الخطوات البسيطة لحماية الأطفال خلال الصيف، من أبرزها:

- تجنب الخروج في ساعات الذروة

- ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون مع قبعة عريضة للحماية من الشمس

- شرب كميات كافية من الماء بشكل منتظم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش

- وضع واقٍ شمسي مناسب للأطفال وتجديده كل ساعتين

- البحث عن الظل أو أماكن باردة عند اللعب في الخارج، وتحديد أوقات اللعب في الصباح الباكر أو قبل الغروب