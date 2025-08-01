الامارات | 200 مليون دولار من جيبه الخاص .. ترامب يبني صالة للرقص في البيت الأبيض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، أنه سينفق 200 مليون دولار من أمواله الشخصية لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "ما يقارب 200 مليون دولار، نعم. لقد خططنا لهذا منذ فترة طويلة". وأكد أن النفقات ستغطى من أمواله الشخصية بالإضافة إلى متبرعين لم يكشف عن أسمائهم.

وأوضح الرئيس الأميركي أن التصميم سيعتمد على ما بناه في ملعب الغولف الجديد الذي سافر لافتتاحه في إسكتلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيتم إنشاء المبنى الجديد في الجانب الشرقي من البيت الأبيض، ولكن بشكل منفصل عنه.

وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيته بناء قاعة رقص في البيت الأبيض. وأفادت الإدارة الرئاسية بأن أعمال البناء ستبدأ الشهر المقبل وتنتهي قبل انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.