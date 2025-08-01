الامارات | شاب أردني: والد العروس طلب مني (عدم محكومية) وكشف راتب لآخر 6 شهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجىء شاب أردني تقدّم مؤخرًا لخطبة فتاة في العاصمة عمّان، بطلبات وصفها بأنها "غريبة وغير معتادة" من والد العروس.

وفي التفاصيل أن والد الفتاة طلب من الشاب المتقدّم للزواج من ابنته تزويده بكشف راتب لآخر ستة شهور، بالإضافة إلى شهادة "عدم محكومية"، ما أثار استغراب الشاب ودفعه للاعتراض.

وحسب موقع "سرايا" الإخباري الأردني أن الشاب رفض الطلب، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين والد الفتاة، قائلا له خلالها : "هو أنا مقدم على قرض من بنك؟"، في إشارة إلى طبيعة الطلبات غير المألوفة في مثل هذه الحالات.

وقرر الشاب التراجع عن طلب يد الفتاة بعد الموقف، مستنكرًا حجم الشروط التي باتت توضع أمام الشباب المقبلين على الزواج.