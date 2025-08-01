الامارات | 22 كيلوغرامًا من الديناميت في حافلة مدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت السلطات في ألاسكا (الولايات المتحدة) 22 كيلوغرامًا من الديناميت في حافلة مدرسية قديمة يوم الأربعاء، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في أنكوريج.

وصرحت العميلة الخاصة المسؤولة، ريبيكا داي، بأن مالك عقار اكتشف الديناميت في الحافلة التي كانت متوقفة في منزله، فاتصل بجهات إنفاذ القانون، التي بدورها اتصلت بمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وشاركت قوات شرطة الولاية ووكالات أخرى في العملية التي استمرت سبع ساعات وأغلقت طريق ريتشاردسون السريع بشكل دوري أثناء تنفيذها. وقال العملاء إن الديناميت عمره 20 عامًا على الأقل، وأن موقعه بالقرب من الطريق السريع جعل من غير الآمن محاولة تفجير المتفجرات هناك.

وقالت داي: "لقد قيّموا أن الديناميت القديم لم يكن في مكان مناسب لإجراء تفجير مُتحكّم فيه. لذلك، عملوا بجدّ كفريق واحد لنقل الديناميت إلى مكان أكثر ملاءمة للتخلص منه بطريقة آمنة وسليمة، وهو ما تم عبر إحراق مُتحكّم فيه".

وأضافت أن الديناميت غُطّي بمواد كيميائية لمنعه من الانفجار أثناء حرقه. كما رُصد الوضع بواسطة روبوت مُخصّص لإبطال مفعول القنابل.

ولم يُقدّم العملاء معلومات عن كيفية وصول المتفجرات إلى الحافلة أو الغرض منها. وأوضحت داي إنه من الشائع أن يجد الناس متفجرات في ممتلكاتهم دون أن يعرفوا كيفية وصولها إلى هناك. وقالت: "يذهب أحدهم لإخلاء سقيفة والديه، وعندها يكتشف وجود المتفجرات، دون أن يعلم بوجودها".

وأضافت أن أفضل ما يمكن فعله هو الاتصال بالشرطة التي ستقيّم الوضع قبل التأكد من التخلص من المتفجرات بأمان.