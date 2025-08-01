فوائد غير متوقعة لقشور التين الشوكي- ما علاقتها بهذه الأمراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدكتور معتز القيعي يقول، يعتبر التين الشوكي فاكهة صيفية منعشة ومفيدة، ولكن ما قد لا يدركه الكثيرون هو أن قشور التين الشوكي نفسها تحمل فوائد صحية مذهلة، وقد تكون ذات صلة بالوقاية من العديد من الأمراض المزمنة أو المساعدة في إدارتها.

فوائد غير متوقعة لقشور التين الشوكي وعلاقتها ببعض الأمراض

خفض مستويات السكر في الدم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، تعتبر قشور التين الشوكي غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تؤدي دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، تعمل هذه الألياف على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الأمعاء بعد تناول الطعام، مما يمنع الارتفاعات الحادة في سكر الدم.

المركبات الفعالة

تحتوي القشور أيضًا على مركبات البكتين وبعض الفلافونويدات التي قد تساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومة الأنسولين، وهي عوامل رئيسية في تطور مرض السكري من النوع الثاني.

تحسين مستويات الكوليسترول وصحة القلب والأوعية الدموية

وتابع من خلال تصريحاته لـ"الخليج 365". تحتوي قشور التين الشوكي على ألياف قادرة على الارتباط بالدهون الغذائية في الأمعاء، وبالتالي تقليل امتصاصها، هذا يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، بينما قد تساهم بعض المركبات الفينولية ومضادات الأكسدة في حماية الأوعية الدموية وتقليل خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

المركبات الفعالة

الألياف والبكتين ومضادات الأكسدة (مثل الفلافونويدات والبيتالين) الموجودة في القشور تعمل معًا لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

مضاد للالتهابات والأكسدة (التهاب المفاصل والأمراض الالتهابية المزمنة)

غنية بمضادات الأكسدة القوية مثل البيتالين والمركبات الفينولية، تساعد قشور التين الشوكي في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، هذا مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مزمنة مثل التهاب المفاصل، حيث يمكن أن تساهم في تخفيف الألم وتحسين الوظيفة.

المركبات الفعالة

الأنثوسيانين، البيتالين، والفلافونويدات الموجودة بوفرة في القشور هي المسؤولة عن هذه الخصائص المضادة للالتهابات.

دعم صحة الجهاز الهضمي (الإمساك ومتلازمة القولون العصبي):

وأشار إلى أن الألياف الغذائية الوفيرة في قشور التين الشوكي تعزز حركة الأمعاء الصحية وتساعد على منع الإمساك. كما يمكن أن تدعم توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء (الميكروبيوم)، مما يقلل من الالتهابات ويحسن الأعراض المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي وداء كرون.

المركبات الفعالة

الألياف (القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان) ومضادات الأكسدة.

دعم فقدان الوزن

وأختتم القيعي:" الألياف الموجودة في قشور التين الشوكي تزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة، كما أنها قد تقلل من امتصاص الدهون الغذائية".

