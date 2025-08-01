الامارات | الهند تستعيد 300 حجر كريم مفقودة منذ 127 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعادت الهند مجموعة تضم مئات الجواهر النادرة بعد 127 عاماً، وذلك في أعقاب مزاد علني كان من المقرر تنظيمه في وقت سابق من هذا العام، ما دفع الحكومة في دلهي لإطلاق تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بعودة المجموعة المعروفة باسم جواهر بيبراوا الخاصة ببوذا التاريخي، وكتب في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أمس: «يوم سار لتراثنا الثقافي!»، وأضاف «هذا سيجعل كل هندي يشعر بالفخر».

وتضم المجموعة أكثر من 300 حجر كريم، بينها الجمشت والتوباز واللؤلؤ، وتعود إلى فترة حكم الإمبراطور أشوكا ضمن الإمبراطورية الماورية، أي في الفترة بين 240 و200 قبل الميلاد تقريباً.

وكان من المقرر في الأساس أن تُعرض هذه المجموعة، التي اكتشفها بريطاني في شمال الهند، في مزاد علني في دار سوثبيز في هونغ كونغ، في مايو الماضي، لكن البيع تأجل، بعد أن هددت الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات قانونية، وطالبت بإعادة الجواهر.

وكشفت دار سوثبيز لاحقاً عن أن مجموعة جودريج الهندية للصناعات هي مشتري المجموعة، وأبرمت صفقة بيع شهدت عودة الجواهر إلى الهند على الدوام، حيث ستعرض للجمهور.

وقالت وزارة الثقافة الهندية إن الأمر كان بمثابة شراكة مثالية بين القطاعين العام والخاص، وإن المبادرة تتسق مع مهمة مودي الأوسع نطاقاً لاستعادة التراث الثقافي والروحي القديم للهند من جميع أنحاء العالم، والاحتفاء به.