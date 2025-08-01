الامارات | «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تطلق حملة «صيفنا معرفة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حملة صيفية تحت عنوان «صيفنا معرفة»، بهدف تعزيز ممارسة القراءة بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع العائلات والأطفال على الإقبال على المطالعة خلال الإجازة الصيفية، بما ينسجم مع «عام المجتمع» ورسالته الإنسانية السامية في تطوير المجتمعات وتنميتها.

وأوضحت المؤسسة أن فعاليات الحملة تتضمن مبادرات وأنشطة متنوعة، تشمل توزيع 700 باقة من إصدارات «عائلتي تقرأ»، متضمنةً 14 ألف كتاب، وذلك في إطار التعاون مع إدارات حكومية ومؤسسات مجتمعية وجهات متنوعة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن الحملة تأتي استمراراً لجهود المؤسسة في ترسيخ القراءة كأسلوب حياة، وعادة مجتمعية وأسرية، وترجمة لحرصها على تحفيز الأفراد لاستثمار أوقات الفراغ في نهل المعرفة، وتوسيع مداركهم الفكرية، وأضاف: «تجمع حملة (صيفنا معرفة) بين الجانبين الرقمي والواقعي، سعياً إلى الوصول لأوسع شريحةٍ ممكنة، مقدمةً محتوى متنوعاً يناسب جميع الفئات العمرية، ويؤكد تزامن الحملة مع (عام المجتمع) رؤية المؤسسة واستراتيجيتها بالاستثمار في الإنسان، وتطوير رأس المال البشري، ومن خلال هذه المبادرة المعرفية النبيلة، نهدف إلى تمكين مجتمع قارئ، يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية الطامحة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منارةً للعلم والمعرفة».

وتقام حملة «صيفنا معرفة» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، ما يعكس التكامل بين القطاعات في دعم المشروعات المعرفية والتنموية.