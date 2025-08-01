الامارات | «الوسطى» و«الشرقية» في عددين جديدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «71» من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن شهر أغسطس 2025، واشتمل العددان على موضوعات سلّطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وخصص العدد «71» من مجلة «الوسطى» ملفَّ «إنجاز» للمنجزات الثقافية والتنموية والخدمية التي حققتها حكومة الشارقة في المنطقة الوسطى، إضافة إلى أبواب «درب القمة» و«ملامح أصيلة» و«اشتغال» و«مسار»، وغيرها.

وتابع ملف «إنجاز» في العدد «71» من مجلة «الشرقية» خدمات بلدية دبا الحصن التي تقدمها لسكان المدينة من مواطنين ومقيمين وزوار، والإنجازات التي حققتها في كل المجالات الخدمية خلال العام المنصرم وبداية هذا العام، إضافة إلى أبواب «درب القمة»، و«ملامح أصيلة» و«مربي أجيال»، و«مسار»، وغيرها من الاستطلاعات والتحقيقات المصورة.