الامارات | «روّاد التميز الإعلامي».. منصة لتكريم الكفاءات والإنجازات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق جائزة روّاد التميز الإعلامي، التي تهدف إلى تحفيز كوادر المؤسسة على الإبداع والريادة، وتعزيز الأداء المؤسسي من خلال توفير بيئة عمل تنافسية تعتمد أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، وتمثل الجائزة منصة نوعية لتكريم الكفاءات والإنجازات البارزة على مستوى الأفراد والفرق والمشاريع الإعلامية، في خطوة تنسجم مع رؤية حكومة دبي وتوجهاتها نحو الارتقاء بمفاهيم التميز في الأداء الحكومي، كما تسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى إعداد موظفيها للمشاركة الفاعلة في الجوائز المحلية والعالمية، وتشجيع المبادرات الريادية التي تعكس روح المسؤولية والاحترافية في العمل الإعلامي.

وكشفت «دبي للإعلام» عن انطلاق مرحلة تقييم المرشحين لجائزة روّاد التميز الإعلامي، التي تشمل فئات التميز الوظيفي، وتضم: المذيع، والمراسل، والصحافي، والمخرج، والمنتج المتميز، إضافة إلى الإداري المتميز، والموظفة المتميزة، والشاب المتميز، والشابة المتميزة، ومدير الإدارة المتميز، والمهني المتميز، كما تشمل فئات المشاريع: المشروع المتميز، والبرامج التلفزيونية، والإذاعية والرقمية المتميزة، إلى جانب المبادرة الحكومية المشتركة، وتتم عملية التقييم بإشراف لجنة من الخبراء والمقيمين المختصين من عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وفق معايير دقيقة وشاملة أُعدّت بعناية لتغطي مختلف محاور الأداء المهني والتميز الوظيفي، بما في ذلك الابتكار، والتعلّم المستمر، والتأثير الإيجابي في بيئة العمل، والمهارات القيادية، وغيرها.

وأكدت مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في «دبي للإعلام»، مريم الكعبي، حرص المؤسسة على توفير بيئة عمل إيجابية قادرة على تحفيز ثقافة الأداء والإبداع، لافتة إلى أن جائزة روّاد التميز الإعلامي تعكس توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي بين كوادرها وموظفيها، وقالت: «تواصل المؤسسة رحلة التميز والإبداع لتحقيق رؤى دبي المتطلعة نحو المستقبل، وتسعى عبر مبادراتها النوعية إلى تمكين الموظفين وروّاد الإعلام ودعمهم، وفتح الآفاق أمامهم، واستثمار أفكارهم المبتكرة في تطوير القطاع الإعلامي، ما يعزز مكانة (دبي للإعلام) وتنافسيتها بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي، ويُمكّنها من تحقيق التفوق في برنامج دبي للتميز الحكومي»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجائزة تُشكل مساحة واسعة لتحفيز الموظفين على مواصلة مسيرة العطاء وإطلاق إبداعاتهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة المحتوى، وكفاءة العمليات والتأثير المجتمعي، وتحقيق تطلعات المؤسسة ورسالتها الإعلامية الرائدة.