فاكهة صيفية مهملة.. أقوى من المكملات وتخفي سر الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

في موسم الصيف، تغفل الكثيرات عن فاكهة الكمثرى رغم قيمتها الغذائية العالية، التي تعزز الصحة وتنقي البشرة وتعيد لها الحيوية.

وهذه الفاكهة البسيطة لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، رغم أنها قد تحقّق تأثيرًا أقوى من المكملات الغذائية المتداولة؛ وفقا "Verywell Health".

التركيب الغذائي الفريد

الكمثرى مصدر مهم للألياف، وتحتوي على 5–6 جرامات في ثمرة متوسطة (20% من الحاجة اليومية)، إلى جانب فيتامين C وK البوتاسيوم والنحاس القدم الضروري لوظائف الجسم الحيوية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل أليافها القابلة وغير القابلة للذوبان، تُحسن الكمثرى حركة الأمعاء وتساعد في معالجة الإمساك، كما تعمل أليافها كمغذيات للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

دعم المناعة والمحافظة على النضارة

تحتوي الكمثرى على فيتامين C والنحاس، ما يعزز إنتاج الخلايا المناعية ويدعم إنتاج الكولاجين لصحة الجلد والأوعية الدموية، إضافة إلى مضادات الأكسدة من الفلافونويدات والبوليفينولات التي تحارب الجذور الحرة.

التحكم في الوزن

الكمثرى فاكهة منخفضة السعرات (100 كالوري)، تملأ المعدة وتقلل الشهية، وقد أظهرت دراسات قلة في الوزن لدى من يستهلكونها بانتظام، خاصة النساء خلال برامج خسارة الوزن.

ضبط سكر الدم والوقاية من السكري

بفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض وكمية الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، تساعد الكمثرى على منع ارتفاعات مفاجئة في سكر الدم، مما يقلل خطر الإصابة بداء السكري

مقاومة الالتهاب والأمراض المزمنة

الكمثرى غنية بالفلافونويدات ومركبات نباتية لها تأثيرات مضادة للالتهاب والأكسدة تحمي من أمراض القلب، السرطان، والتهاب المفاصل، كما تدعم الإفرازات المخاطية في موسم الصيف لتخفيف الاحتقان والسعال.

الترطيب وتجديد البشرة

بما تحتويه من ماء وألياف، تدعم الكمثرى توازن السوائل في الجسم وتحافظ على نضارة البشرة، ويُضاف إليها النحاس وفيتامين K اللذان يعززان صحة الجلد والعظام.

بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري