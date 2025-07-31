5 أسباب تجعل نوافذ الطائرات مستديرة وليست مربعة.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- نرمين ضيف الله:

عند السفر جوًا، كثيرون يفضلون الجلوس بجوار النافذة للاستمتاع بالمشاهد الخلابة من ارتفاع شاهق.

وبينما تُضفي هذه النوافذ لمسة جمالية على تجربة السفر، قد يتبادر إلى الذهن سؤال بسيط لكنه مهم، لماذا تكون نوافذ الطائرات مستديرة وليست مربعة؟

وكشف موقع "ndtv" الأسباب المثيرة للاهتمام التي تجعل نوافذ الطائرات مستديرة، وليست مربعة.

تقليل خطر التشققات

النوافذ المستديرة توزع الضغط بالتساوي حول محيطها، ما يمنع تركز الضغط في الزوايا كما هو الحال في النوافذ المربعة.

هذا التصميم يقلل من احتمال حدوث تشققات أو كسور تحت الضغط العالي على ارتفاعات شاهقة.

مقاومة تغيرات الضغط الجوي

خلال الرحلات، يتكرر فرق الضغط بين داخل المقصورة وخارج الطائرة النوافذ الدائرية أكثر مقاومة لهذا الضغط المتغير، مما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا لهياكل الطائرات.

تعزيز متانة الطائرة

النوافذ المستديرة تقلل من الإجهاد المعدني الناتج عن دورات الضغط، وبالتالي تُطيل عمر الطائرة وتُقلل من احتياجات الصيانة.

حماية الركاب

في الحالات الطارئة، وجود نوافذ ذات تصميم قوي يقلل من احتمال تحطمها التصميم الدائري يوفر سلامة إضافية للركاب من خلال تقليل فرص فشل هيكل النافذة.

جمالية وانسيابية التصميم

النوافذ المستديرة تتناغم مع الشكل الخارجي الانسيابي للطائرة، مما يمنح مظهرًا أكثر تناسقًا وأداءً أفضل ديناميكيًا، كما تُسهّل النظر من خلالها، مما يجعل تجربة السفر أكثر راحة للركاب.

