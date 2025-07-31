كيف يحفز الفلفل الحار حرق الدهون؟.. لن تتوقع تأثيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

إذا كنت من محبي الطعام الحار، أو مهتمًا بمعرفة أهمية الفلفل الحار على صحة الجسم، فإن الفلفل هو الخيار الأنسب لك، لأنه يحتوي على عناصر غذائية تعزز قوة المناعة.

وفيما يلي الحقائق العلمية وراء تأثير الفلفل الحار على الصحة، وفقا لموقعي "Verywell Health" و"Healthshots".

الكابسایسین

الفلفل الحار يحتوي على مركب يُسمي كابسایسین، وهو المسؤول عن الحرارة الشديدة فيه، وهذا المركب يفعّل مستقبلات تُدعى TRPV1، فتطلق سلسلة من التفاعلات الحيوية، بدءًا من زيادة حرارة الجسم إلى تعزيز حرق الدهون وتنظيم السكر في الدم.

تسريع الأيض والشعور بالشبع

أبحاث متعددة أظهرت أن الكابسایسین يُسرع من عملية الأيض، ويزيد من حرارة الجسم، ما يرفع معدل حرق السعرات الحرارية، كما يقلل الشهية ويعزز الشعور بالشبع، ما يساعد في التحكم بالوزن.

دعم صحة القلب وخفض الالتهاب

الفلفل الحار غني بمضادات الأكسدة مثل بيتا‑كاروتين وفيتامين C ومركبات الفلافونويد، وهذه المركبات تُقلل من الالتهاب، وتخفض من مستويات الكوليسترول الضار، كما تحسن الدورة الدموية، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب.

تعزيز المناعة وتحسين القناة الهضمية

الفلفل الحار يمد الجسم بفيتامينات A وC وB6، وكذلك مصدرًا لعناصر معدنية ضرورية مثل الحديد والبوتاسيوم، بينما هذه المجموعة ترفع من مناعة الجسم وتدعم وظيفة الأمعاء كما أن الكابسایسین يُعزز نمط بكتيريا الأمعاء المفيدة ويقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

تحفيز الدهون البنية ومكافحة تخزين الدهون

الكابسایسین يمكن أن يُفعل نوعًا من الأنسجة الدهنية يُسمى "الدهون البنية"، وهو نوع من الدهون يحرق الطاقة بدلاً من تخزينها، وهذا أيضاً يدعم تنشيط الأيض وتحسين الحساسية للإنسولين، مما يُساعد في السيطرة على الوزن.

