ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن الكربوهيدرات؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

هل لاحظت شعورًا غريبًا بالخفة أو الانطلاق بعد التقليل أو التوقف التام عن الكربوهيدرات؟ الأمر ليس مجرد انطباع نفسي، بل هناك تفسيرات علمية وراء هذا الشعور.

وفيما يلي نستعرض أسباب الشعور بالخفة بعد التوقف عن الكربوهيدرات، وفقا لموقعي "eatingwell" و"Healthline".

خسارة الوزن المائي السريعة

عندما تقلل من تناول الكربوهيدرات، يبدأ الجسم في تفريغ مخازن الجليكوجين، وهو الشكل التخزيني للجلوكوز في الكبد والعضلات.

كل جرام من الجليكوجين مرتبط بـ 3‑4 جرامات من الماء، وعند استهلاك هذا الجليكوجين، يُفرج عن الماء ويُطرح من الجسم، مما يسبب انخفاضًا كبيرًا في الوزن بسرعة ويعطي إحساسًا بالخفة.

انخفاض مستوى الإنسولين وإفراز الصوديوم

مع تقليل الكربوهيدرات، ينخفض مستوى الإنسولين في الدم، ما يدفع الكُلى إلى طرد الصوديوم والماء.

هذا يعزز من فقدان الوزن ويُخفف التورم والاحتباس المائي، مما يُضفي شعورًا بالارتياح والخفة.

التحول التناسبي لاستخدام الدهون

بعد نفاد مخازن الجليكوجين، يتحول الجسم تدريجيًا إلى حالة تُعرف بـ "الكيتوزية"، حيث يبدأ في حرق الدهون لإنتاج الطاقة عبر أجسام كيتونية مثل بيتا‑هيدروكسي بيوتيرات.

هذا التحول غالبًا ما يصاحبه شعور بتحسن حاد في اليقظة والتركيز الذهني لدى البعض، رغم أن ذلك قد يتطلب من الجسم عدة أيام

ما يُعرف بـ"إنفلونزا الكيتو" وتأثيرها المؤقت

عند بدء النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، يعاني البعض من أعراض تشبه الإنفلونزا، مثل التعب، الصداع، الدوخة، والتقلبات المزاجية، بسبب تقلب مستويات السوائل والإلكتروليتات.

تأثير نفسي وذهنية صفاء عقلي وراحة داخلية

بعض الأشخاص على حميات منخفضة الكربوهيدرات أو الكيتو يبلغون عن شعور بصفاء ذهني وانخفاض في الالتهاب العام.

التأثيرات السلبية طويلة الأمد

على الرغم من المنافع الظاهرة، فإن تقليص الكربوهيدرات بصورة مفرطة يؤدي إلى نقص في الألياف والعناصر المغذية، بالإضافة إلى أعراض مزمنة مثل الإمساك، انخفاض الطاقة، وحتى ضعف أداء التمارين الرياضية إذا كان النظام غير متوازن.

اقرأ أيضا:

بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري