صيحات جمالية صيفية مُنعشة من وحي دانييلا رحمة.. ما هو سر جمالها الطبيعي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 03:00 مساءً - لطالما تميزت دانييلا رحمة بملامحها الطبيعية الجذابة، فهي تحدثت مراراً عن خوفها من عمليات التجميل وحقن البوتوكس، إلا أنها في المقابل، تختار أساليب مكياج تبرز ملامحها بأسلوب جمالي يُحاكي جمالها الطبيعي الآسر، وتسريحات شعر ناعمة وعفوية في معظم الأحيان، تعكس بها فلسفتها في الحفاظ على الجمال الطبيعي الذي تمتلكه. وبالطبع، هي تعتمد روتين عناية بالبشرة يساعدها في الظهور ببشرة نضرة ومشرقة من الداخل، فلا تحتاج في كثير من الأحيان إلا إلى وضع القليل من مستحضرات المكياج أو حتى الاستغناء عنها. ومن "الخليج 365"، نرصد لكِ روتين العناية بالبشرة الذي تتبعه دانييلا رحمة، إلى جانب صيحات جمالية صيفية منعشة، تألقت بها في الآونة الأخيرة.

روتين العناية بالبشرة من وحي دانييلا رحمة

https://www.instagram.com/p/C5WNXV1CvYt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5WNXV1CvYt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5WNXV1CvYt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تولي دانييلا رحمة أهمية كبيرة لنضارة بشرتها، وهو ما يظهر جلياً في كل إطلالاتها. فهي تركز في روتينها اليومي على خطوات أساسية تضمن لها بشرة مشرقة ومشدودة، بعيداً عن أي مبالغة. فتبدأ يومها بتنظيف البشرة باستخدام غسول لطيف يزيل الشوائب من دون أن يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية، ثم تستخدم تونر يوازن الإفرازات ويحضّر البشرة لاستقبال باقي المستحضرات.

تضع دانييلا سيروم غنياً بالفيتامين C لتعزيز إشراقة البشرة، ثم ترطّب وجهها بكريم يناسب نوع بشرتها، ويحتوي على مكونات مغذية ومرطّبة. ولا تتخلى أبداً عن واقي الشمس، حتى في الأيام الغائمة، لحماية بشرتها من التصبغات وعلامات التقدّم في السن.

في الليل، تعتمد على روتين ترميمي بسيط، يرتكز على تنظيف مضاعف، وسيرومات مغذية تحتوي أحياناً على الريتينول أو حمض الهيالورونيك.

شاهدي أيضاً دانييلا رحمة في أحدث ظهور مع زوجها ناصيف زيتون وشقيقتها دنيا.. أمضوا أجمل الأوقات العائلية معاً

مكياج وتسريحات شعر من وحي دانييلا رحمة

لا تعتمد دانييلا أسلوباً واحداً في المكياج، بل تمزج بين البساطة واللمسة العصرية، مع حفاظها الدائم على ملامحها الطبيعية. وكذلك في تسريحات شعرها، تختار الستايلات التي تبرز نعومة خصلاتها، وتتلاءم مع أجواء الصيف المُنعشة.

مكياج برونزي لامع مع تسريحة الكيرلي المنسدل

https://www.instagram.com/p/DLsdFvhCh88/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsdFvhCh88/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsdFvhCh88/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



في هذه الإطلالة، اعتمدت دانييلا مكياجاً برونزياً لامعاً يضيء ملامحها، ويعزز سمرة بشرتها الصيفية. واختارت ظل عيون برونزياً بلمسة معدنية، مع بلاشر برونزي ومسحة هايلايتر على عظمة الخد والأنف. اللوك تميّز بلمعان ناعم يعكس أشعة الشمس. أما شعرها، فتركته كيرلي منسدلاً على الأكتاف، ما أضفى عفوية وأنوثة عالية على الإطلالة.

مكياج ترابي دافئ وتسريحة الكعكة العالية الفوضوية مع الغرة الجانبية المنسدلة

https://www.instagram.com/p/DLQKe4kCkKh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLQKe4kCkKh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLQKe4kCkKh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



هنا، اختارت دانييلا درجات المكياج الترابي الدافئ، الذي يُبرز دفء بشرتها، ويمنح عينيها نظرة عميقة. فاعتمدت ظلالاً بألوان البني والبيج، مع لمسة ماسكارا وتحديد ناعم للشفاه بلون نيود دافئ. ورفعت شعرها إلى كعكة عالية فوضوية، مع خصلات منسدلة على جنب، فأضفت لمسة رومانسية راقية على إطلالتها.

مكياج سموكي ترابي مات مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل

https://www.instagram.com/p/DDSOZpCiiTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDSOZpCiiTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDSOZpCiiTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



السموكي ليس حكراً على المساء، وهذا ما أثبتته دانييلا. فقد اختارت تدرجات بنية غير لامعة لتطبيق مكياج سموكي ناعم عزز من سحر عينيها، ونسقته مع شفتين بلون نيود وردي بلمسة لامعة خفيفة. التسريحة جاءت على شكل ويفي عريض منسدل، يعكس بساطة الإطلالة وانسجامها مع أجواء الصيف الأنيقة.

مكياج وردي خفيف مع تسريحة التموجات الشاطئية

https://www.instagram.com/p/DB9KDV8C4tI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB9KDV8C4tI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB9KDV8C4tI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



هذه الإطلالة تمثّل صيف دانييلا بامتياز: خفيفة، ناعمة، ومنعشة. استخدمت فيها ظلالاً وردية على الجفون مع بلاشر ناعم بنفس الدرجة، وشفاه وردية لماعة. أما شعرها، فتركت خصلاته بتموجات شاطئية طبيعية كأنها خرجت للتو من البحر، ما أضفى لمسة أنثوية عفوية تنبض بالحياة.

إليكِ أيضاً 8 فساتين سهرة فخمة اعتمدتها النجمات في صيف 2025

مكياج كلاسيكي بأحمر الشفاه مع تسريحة الشعر المنسدل بتموجات طبيعية

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)



في المناسبات الرسمية، لا تتردد دانييلا في اعتماد اللمسة الكلاسيكية بامتياز: شفاه حمراء نارية مع مكياج عيون ناعم بألوان محادية تُحاكي لون بشرتها، ورموش كثيفة. وقد أكملت اللوك بتسريحة شعر منسدلة ذات تموجات طبيعية، أضفت طابعاً أنيقاً يعكس قوة حضورها.

مكياج خوخي مع تسريحة ذيل الحصان بالفرق النصفي

https://www.instagram.com/p/C5oMKvtI_2W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5oMKvtI_2W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5oMKvtI_2W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الخوخي هو أحد ألوان الصيف بامتياز، وقد برعت دانييلا في اعتماده بأسلوب راقٍ. إذ اختارت ظلالاً خوخية على الجفون مع بلاشر بنفس النغمة وشفاه خوخية لامعة، ما منحها إشراقة طبيعية دافئة. أما شعرها فرفعته على طريقة ذيل الحصان، مفروقاً من الوسط، ما أضفى توازناً كلاسيكياً عصرياً على الإطلالة

فلسفة جمالية ترتكز على البساطة والانسجام الطبيعي

إن ما يميز دانييلا رحمة ليس فقط خياراتها الجمالية المتناغمة مع جمالها الطبيعي، بل رؤيتها العميقة للجمال بوصفه امتداداً للراحة والثقة بالنفس. فهي تؤمن بأن المكياج يجب أن يبرز لا أن يخفي، وأن الشعر ليس مجرد تسريحة بل تعبير عن المزاج والأسلوب.

وفي كل إطلالة لها، تحافظ دانييلا على ملامحها الطبيعية من دون تكلّف، فتبدو متصالحة مع ذاتها، ومرتاحة في بشرتها. هذه الفلسفة الصادقة والبسيطة في التعامل مع الجمال، هي ما يجعل حضورها مشرقاً دائماً، مهما اختلفت الصيحات والاتجاهات.

https://www.instagram.com/p/C6rd_SrIKT_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6rd_SrIKT_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6rd_SrIKT_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



